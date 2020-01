50 साल पुराने बोडो मुद्दे का हुआ निदान, 1500 हथियारधारियों ने छोड़ा हिंसा का रास्ता

नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) की मौजूदगी में सोमवार को 50 वर्षो से चले आ रहे बोडो मुद्दे के समाधान के लिए समझौता किया गया. शाह ने कहा कि जिस समस्या के कारण करीब 4 हजार लोगों की जान गईं, आज उसका स्थायी व सफल निदान हो गया है.

समझौता किए जाते समय असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, नेडा अध्यक्ष हिमंता विस्वा सरमा, बीटीसी के मुख्य कार्यकारी सदस्य हग्रामा मोहिलारी, एबीएसयू, यूबीपीओ, एनडीएफबी के गोविंदा बासूमतारी, धीरेंद्र बोरा, रंजन दाइमारी तथा सरायगारा घटकों के प्रतिनिधि सहित केंद्र सरकार तथा असम सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे.

Around 1500 cadres of NDFB(P), NDFB(RD) & NDFB(S) will be rehabilitated by GOI and Assam Govt.

A Special Development Package Rs. 1500 Crore will be given by the Union Government to undertake specific projects for the development of Bodo areas. pic.twitter.com/1d0cc0AtBN

