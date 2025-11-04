Advertisement
अस्पताल में जांच कराने गईं महिलाओं के प्राइवेट वीडियो लीक, पोर्न वेबसाइट पर अपलोड हुए हजारों क्लिप

जब कोई महिला अस्पताल जाती है तो वो खुद को हर तरह से महफूज समझती है लेकिन कई बार कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से उनकी निजी वायरल हो जाती हैं. ऐसा ही एक डराने वाला मामला सामने आया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 04, 2025, 07:28 AM IST
Hospital Private Video Leaked: कई बार हम कुछ सोशल अकाउंट्स, घर पर लगे वाईफाई या सीसीटीवी के पासवर्ड इतने आसान रख लेते हैं कि कोई भी अंदाजा लगा लेता है. हालांकि यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि हाल ही में गुजरात के राजकोट के एक अस्पताल में एक डिफॉल्ट पासवर्ड 'admin123' के चलते बड़ी तादाद में महिलाओं के प्राइवेट वीडियो वायरल हो चुके हैं. 

गाइनोकोलॉजी वार्ड ले चुराए महिलाओं के प्राइवेट वीडियो

राजकोट के पायल मैटरनिटी हॉस्पिटल से शुरू हुआ यह मामला भारत के सबसे गंभीर साइबर स्कैंडलों में से एक बन चुका है. हैकर्स ने अस्पताल के CCTV सिस्टम को डिफॉल्ट पासवर्ड से हैक कर लिया और गाइनोकोलॉजी वार्ड की महिलाओं के प्राइवेट वीडियो चुरा लिए. फिर इन वीडियो को विदेशी पोर्न नेटवर्क पर बेचकर पैसा कमाया.

700 से लेकर 4000 रुपये में बेचते थे वीडयो

जांच में पता चला कि जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक यह नेटवर्क एक्टिव था. हैकर्स ने देशभर से करीब 50000 क्लिप्स चुराए. मामला तब सामने आया जब इन वीडियो के टीजर यूट्यूब चैनलों 'Megha Mbbs' और 'cp monda' पर दिखने लगे. वहां से लोगों को Telegram ग्रुप्स पर ले जाकर वीडियो 700 से लेकर 4000 रुपये तक में बेचे जाते थे.

पुणे, मुंबई नासिक, सूरत, अहमदाबाद के कैमरे हैक

पुलिस जांच में पता चला कि देशभर में 80 CCTV सिस्टम हैक हुए, जिनमें पुणे, मुंबई, नासिक, सूरत, अहमदाबाद और दिल्ली जैसे शहर शामिल थे. पीड़ितों में अस्पतालों, स्कूलों, दफ्तरों, फैक्ट्रियों और घरों के लोग शामिल हैं. हालांकि शुरुआती गिरफ्तारियां फरवरी 2025 में हो गईं, लेकिन गैरकानूनी वीडियो जून तक Telegram पर बिकते रहे.

क्या करते हैं गिरफ्तार किए गए आरोपी?

मुख्य आरोपी परीत धामेलिया ने तीन सॉफ्टवेयर टूल्स से पासवर्ड तोड़े. धामेलिया BCom ग्रेजुएट है. दूसरा आरोपी रोहित सिसोदिया है, रोहित ने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा लेकर खुद को वैध पेशेवर दिखाया और चोरी किए गए लॉगिन से कैमरे हैक किए. रोहित को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है. 

क्या बोले एक्सपर्ट्स और जांचकर्ता

अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच के एक अफसर के हवाले TOI ने बताया कि हैकर्स ने 'brute force attack' तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें कंप्यूटर हर पासवर्ड का अनुमान लगाकर लॉगिन करता है. जांचकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि देशभर में कई CCTV कैमरे अब भी 'admin123' जैसे फैक्ट्री पासवर्ड पर चल रहे हैं जो किसी भी समय हैक किए जा सकते हैं.

