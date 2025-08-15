किश्तवाड़ में बादल फटने से 46 की मौत, पीएम मोदी ने CM अब्दुल्ला से बातकर स्थिति की जानकारी ली
किश्तवाड़ में बादल फटने से 46 की मौत, पीएम मोदी ने CM अब्दुल्ला से बातकर स्थिति की जानकारी ली

Narendra Modi: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से 46 मौतें हुईं और कई लोग लापता हैं. पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बातकर स्थिति का जायजा लिया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया. राहत-बचाव कार्य जारी हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 15, 2025, 12:19 PM IST
Jammu and Kashmir Flash Floods:  जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बादल फटने से भारी तबाही मच गई है. अब तक 46 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं. घटना के बाद पूरे इलाके में राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं. स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं और मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश कर रही हैं.

पीएम मोदी ने संभाली स्थिति, दिया हर संभव मदद का भरोसा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे के तुरंत बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बातचीत की. उन्होंने घटना की पूरी जानकारी ली और राहत कार्यों की प्रगति के बारे में पूछताछ की. पीएम मोदी ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पीड़ितों की हर संभव मदद करेगी और आवश्यक संसाधन तुरंत उपलब्ध कराए जाएंगे.

 

राहत-बचाव कार्य में तेज़ी

किश्तवाड़ के दूरदराज इलाकों में मौसम की कठिन परिस्थितियों के बावजूद राहत और बचाव कार्य जारी हैं. भारी बारिश और कीचड़ से रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे टीमों को वहां तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है. सेना, स्थानीय पुलिस और स्वयंसेवी संगठन भी मदद में जुटे हैं. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को हेलिकॉप्टर के जरिए जम्मू ले जाया जा रहा है.

पीड़ितों के लिए मदद और संवेदनाएं

प्रधानमंत्री मोदी ने घटना पर गहरा दुख जताया और कहा कि देश इस कठिन समय में जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा है. उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. वहीं, प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की घोषणा की है. स्थानीय लोग भी बचाव कार्यों में प्रशासन का हाथ बंटा रहे हैं, ताकि मलबे में दबे लोगों को जल्द से जल्द निकाला जा सके.

