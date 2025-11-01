चीन पर पैनी नजर के बीच भारत का 'शक्ति प्रदर्शन', 55 देशों के साथ विशाखापत्तनम में होगा महासंग्राम

Gathering of 55 Navies: भारत एक तरफ तो हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों पर बहुत बारीकी से नजर रख रहा है वहीं दूसरी तरफ विशाखापत्तनम में एक बड़ा नौसैनिक अभ्यास आयोजित कर रहा है. इस अभ्यास का नाम मिलन है और इसमें 55 देशों की नौसेनाएं हिस्सा लेंगी.
Indian Navy: भारत एक तरफ तो हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के युद्धपोतों और जासूसी करने वाले जहाजो पर कड़ी नजर रख रहा है. वहीं दूसरी तरफ भारत विशाखापत्तनम में एक बड़े नौसैनिक अभ्यास की तैयारी कर रहा है. इस अभ्यास का नाम मिलन है और इसमें 55 देशों की नौसेनाएं शामिल होंगी. इसमें अमेरिका और रूस जैसे बड़े देशों की नौसेनाएं भी हिस्सा लेंगी. भारतीय नौसेना के उपप्रमुख वाइस एडमिरल संजय वत्यायन ने शुक्रवार को कहा कि हिंद महासागर में बाहरी शक्तियों की मौजूदगी लगातार बनी हुई है और यह बढ़ती ही जा रही है.
कितने दिन तक चलेगा अभ्यास?
भारतीय नौसेना 15 से 25 फरवरी तक विशाखापत्तनम में 3 बड़े आयोजनों की मेजबानी करेगी. जिसमें मिलन अभ्यास(नौसैनिक अभ्यास), अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू(IFR) और इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम(IONS)शामिल है. वाइस एडमिरल वत्यायन ने पक्का किया है कि अमेरिका और रूस दोनों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है. भारत और अमेरिका के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इस अभ्यास में भाग लेंगे. भारत ने इन आयोजनों के लिए चीन-पाकिस्तान और तुर्किये को आमंत्रित नहीं किया है.
ऑपरेशन सिंदूर
वाइस एडमिरल वत्यायन ने यह भी बताया कि भारत ने मई में पाकिस्तान के खिलाफ जो Operation Sindoor शुरू किया था वह अभी भी जारी है. उन्होंने कहा, विदेशी देशों के साथ हमारे चल रहे अभ्यासों का संदेश यह है कि हमारी योजनाएं बिना किसी रुकावट के पूरी हो रही हैं. हम ऑपरेशन सिंदूर के तहत अभी और आगे भी पूरी तरह तैयार और तैनात रहेंगे.
चीन बढ़ा रहा ताकत
चीन की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है जिसके पास 370 से ज्यादा युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं. चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी पानी के नीचे निगरानी क्षमता(Undersea Domain Awareness)को मजबूत कर रहा है. इसके लिए वह सर्वेक्षण और रिसर्च करने वाले जासूसी जहाजों को लगभग हमेशा के लिए तैनात कर रहा है. ये जासूसी जहाज समुद्र का जरूरी डाटा जमा करते हैं जो नेविगेशन और पनडुब्बी अभियानों के लिए बहुत उपयोगी होता है.
