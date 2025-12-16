Bengal SIR: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से हटाए 58 लाख नाम, बताया कहां गए ये लोग

Bengal SIR: पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कुल 58 लाख नाम हटा दिए गए हैं. साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि ये लोग कहां गए हैं.
Bengal SIR: देशभर में SIR को लेकर काफी ज्यादा चर्चा छिड़ी है. पश्चिम बंगाल से भी इससे जुड़े हुए मामले सामने आते रहे हैं. पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, इससे पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कुल 58 लाख नाम हटा दिए गए हैं. इन 58 लाख नामों में से 24 लाख को डेड जबकि 19 लाख को रिलोकेट, 12 लाख को मिसिंग और 1.3 लाख को डुप्लीकेट के तौर पर मार्क किया गया है.
कब पब्लिश होगी फाइनल लिस्ट
बता दें की तीन फेज की SIR एक्सरसाइज का दूसरा हिस्सा फरवरी 2026 तक चलेगा. फाइनल वोटर्स लिस्ट 14 फरवरी, 2026 को पब्लिश की जाएगी, जो बंगाल असेंबली इलेक्शन से पहले होने वाले हाई-स्टेक से पहले होगी. हटाए गए नामों में दूसरे कारणों से 57,604 और नामों को हटाने का प्रपोजल दिया गया है.
कब शुरू हुआ प्रोसेस
बंगाल SIR प्रोसेस, जो 4 दिसंबर को शुरू हुआ और 11 दिसंबर को खत्म हुआ, उसमें गैर-कानूनी बांग्लादेशियों का पलायन और बूथ-लेवल ऑफिसर (BLO) के सख्त टाइमलाइन और काम के दबाव को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए. सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि SIR प्रोसेस के दौरान करीब 40 चुनाव अधिकारियों की मौत हो गई है, जो रोल से अयोग्य नामों को हटाने के लिए पूरे देश में हो रहा है.
सीएम ने किया था विरोध
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी SIR प्रोसेस का कड़ा विरोध किया था. उन्होंने BJP और चुनाव आयोग पर विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में हेरफेर करने की साजिश करने का आरोप लगाया. साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसी को भी बंगाल से लोगों को निकालने नहीं देगी. अगर आपका नाम हटाया जाता है, तो केंद्र सरकार का भी नाम हटाया जाना चाहिए. बंगाल के अलावा, SIR प्रोसेस अंडमान और निकोबार आइलैंड, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है.
