कान खोल कर सुन लो RSS वालों जब तक दुनिया रहेगी... 6 दिसंबर पर 'बाबरी' को लेकर गरजे ओवैसी

6 दिसंबर: दिल्ली धमाके के बाद व्हाइट कोट वाले डॉक्टर आतंकवादियों के नापाक मंसूबे पता चलने के बाद जम्मू-कश्मीर से लेकर यूपी तक के कई संवेदनशील जिलों में बाबरी मस्जिद की बरसी को लेकर ऐसे कड़े इंतजाम किए गए ताकि परिंदा भी पर न मार सके. खासकर राम मंदिर (अयोध्या), मथुरा और बनारस में पुलिस, PAC और RRF तैनात रही. ड्रोन, CCTV के जरिए निगरानी हुई.
Owaisi on Babri Demolition Anniversary: असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद की बरसी पर संघ परिवार यानी आरएसएस वालों को ललकारते हुए कहा है कि जबतक दुनिया रहेगी बाबरी मस्जिद का जिक्र करते रहेंगे. मुसलमानों के साथ जो धोखा हुआ, जहां हम 500 सालों से अपनी बात रख रहे थे, उस जगह को लेकर हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे. हम कानून का राज स्थापित रखने के लिए जो कुछ हुआ उसे करेंगे.
ओवैसी की चेतावानी
गौरतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी समय-समय पर बाबरी मस्जिद को लेकर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी को घेरते रहते हैं. बाबरी की इस बरसी पर उन्होंने क्या कहा, आप खुद देख लीजिए और गौर से सुनिये.
Jab tak duniya rahegi, tab tak Babri Masjid ka Zikr karte rahenge pic.twitter.com/PGU1k0bslk
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) December 6, 2025
गौरतलब है कि आज से ठीक 33 साल पहले 6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में करीब पांच सौ साल पहले के विवादित ढांचे को गिरा दिया गया था. बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर खास तौर से दिल्ली धमाके के बाद देशभर की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हैं. यूं तो पूरे देश की पुलिस हमेशा एक्टिव रहती है लेकिन 6 दिसंबर 2025 यानी बाबरी मस्जिद की बरसी पर शनिवार को जम्मू-कश्मीर से लेकर यूपी तक अनहोनी की आशंका से निपटने के लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए.
खासकर अयोध्या में राम मंदिर, मथुरा में कृष्ण जन्म भूमि होने की वजह से और काशी (वाराणसी) में पुलिस, PAC और RRF भी तैनात रही. वहीं ड्रोन, CCTV के जरिए भी पूरे देश में निगरानी की गई.
