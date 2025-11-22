DNA: बंगाल में 60 लाख घुसपैठिए? वोट से लेकर संस्कृति तक कैसे बदल कर रख दिया राज्य का मूल चरित्र

DNA West Bengal SIR News: पश्चिम बंगाल में जब से एसआईआर शुरू हुआ है, तब से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए देश छोड़कर अपने मुल्क बांग्लादेश की ओर भाग रहे हैं. एक अनुमान के मुताबिक, बंगाल में करीब 60 लाख घुसपैठिए हैं, जिन्हें तमाम सरकारी कागजात बनवा रखे हैं.
DNA Analysis West Bengal Infiltration News: देश में घुसपैठिए बहुत बड़ी समस्या हैं. पश्चिम बंगाल में घुसपैठ मात्र वोट में घुसपैठ का मुद्दा नहीं है. इससे कहीं अधिक गंभीर समस्या हैं. ये हमारे और आपके अधिकारों पर अतिक्रमण का विषय है. ये घुसपैठिए सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन में ही अवैध योगदान नहीं दे रहे हैं, बल्कि देश का मूल चरित्र बदलने वाली बहुत ही महीन साजिश भी कर रहे हैं.
यूपी और पश्चिम बंगाल, दोनों बड़े राज्यों में मतदाता सूची को शुद्ध किया जा रहा है. दोनों ही राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज स्पष्ट कहा है कि सभी घुसपैठियों को चिह्नित किया जाएगा. उन्हें अस्थायी डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और फिर तत्काल वापस वापस भेज दिया जाएगा. वहीं ममता बनर्जी उस SIR के विरुद्ध खड़ी हैं, जिसके कारण ऐसे-ऐसे घुसपैठिए बाहर आ रहे हैं, जो बरसों से पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं. जो भारतीयों के अधिकारों में भी घुसपैठ कर चुके हैं.
पश्चिम बंगाल से क्यों भाग रहे हैं घुसपैठिए?
अब जब SIR हो रहा है, तो ऐसे ही अतिक्रमणकारी घुसपैठिए बाहर निकल रहे हैं. भारत-बांग्लादेश के हकीमपुर बॉर्डर पर 5 दिनों से ये घुसपैठिए बैठे हुए हैं. डेढ़ से दो सौ के करीब लोग हैं. ये कई सालों से अवैध तरीके से रह रहे थे. SIR शुरू होने के बाद पकड़े जाने का डर हुआ तो वापस जाने के लिए जमा हुए हैं. जी न्यूज की टीम ने जब इनसे बात करने की कोशिश की तो अधिकतर लोगों ने बोलने से मना कर दिया. लेकिन एक घुसपैठिए ने जो कहा, वो समूची व्यवस्था पर सवाल है. उसने बताया कि वो 4 सालों से कोलकाता में रह रहा है और किसी ने उसे आज तक कुछ नहीं पूछा.जी न्यूज से इंटरव्यू में जो लड़का बोल रहा था, उसने स्पष्ट कहा कि वो बांग्लादेश में मदरसे का टीचर था. वहां से कोलकाता आया और इस्लामी ट्यूशन पढ़ाने लगा.
पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी दर करीब 10 प्रतिशत है. लगभग 12-15 लाख युवा बेरोजगार हैं. उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है. वे काम की तलाश में बंगाल से बाहर जा रहे हैं. वहीं एक बांग्लादेशी घुसपैठिया उनके रोजगार में घुसपैठ कर रहा है. वो मुस्लिम बस्तियों में ये ऐसा घुल मिल गया जैसे ये हिंदुस्तानी हो. समझिए कि ये बात एक लड़के ने स्वीकार की. बाकी ने बोलने से भी मना कर दिया.
करीब 60 बांग्लादेशी बसे हैं बंगाल में!
हमारे संवाददाता को शाहिल शेख नाम के एक सख्स ने ऑफ कैमरा बताया कि वो 2 साल से भारत में रहा रहा है. उसके पास बांग्लादेश का वोटर-आईडी कार्ड भी है. वो चोर रास्ते से भारत में दाखिल हुआ. शाहिल शेख की तरह कई बांग्लादेशी हैं जिन्होंने घुसपैठ किया. जो 2 साल, 4 सार, 10 सालों से भारत में अवैध तरीके से रहे हैं. यहीं कमा रहे हैं.
ऐसे घुसपैठिए एक दो की तादाद में नहीं हैं, सिर्फ पश्चिम बंगाल में 40 से 60 लाख के बीच हैं. जो अलग-अलग ज़िलों में रह रहे हैं. 10 करोड़ की आबादी वाले पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों का ये आकंड़ा सभ्यता के खिलाफ साजिश करने के लिए कम नहीं है. ये पहले झोपरपट्टी में रहते हैं. फिर अपने साथियों को बुलाकर वहीं रखते हैं. धीरे-धीरे इनका विस्तार होता चला जाता है. जिस तरह ये पैसे देकर सीमा पार करते हैं, उसी तरह अवैध दस्तावेज दिखाकर वोटर बना जाते हैं. ज़ी न्यूज के कैमरे पर एक घुसपैठिए ने तो यहां तक बताया कि वो 2-2 बार वोट डाल चुका है. उसने अवैध तरीके से ना सिर्फ एंट्री की, बल्कि अवैध दस्तावेज बनाकर यहां का वोटर बन गया.
बेहद कट्टर होता है घुसपैठियों का चरित्र
जरा सोचिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये कितना बड़ा घुसपैठ है. ऐसे घुसपैठिए पहले वोटर बनते हैं. फिर अधिकार जताना शुरू करते हैं. वोटबैंक के गरजपरस्त नेताओं का इन्हें संरक्षण मिलता है. फिर जैसे-जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाती है..वैसे-वैसे ये अपनी सोच का विस्तार करने में जुट जाते हैं. यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि जिस तरह हड़प्पा एक सभ्यता है, उसी तरह घुसपैठियों की भी अपनी एक सभ्यता होती है. घुसपैठियों की सभ्यता इतनी कट्टर होती है कि देश के मूल चरित्र तक को बदल देती है.
ये देश की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं. स्थानीय संस्कृति और आर्थिक अधिकार पर अतिक्रमण करते हैं. राजनीतिक संतुलन को बिगाड़ते हैं. भूमि संरचना और सुरक्षा ढांचे पर चोट करते हैं. अवैध घुसपैठ संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत बाहरी आक्रमण माना जाता है. ऐसे आक्रमणकारी पश्चिम बंगाल में सालों से बैठे हुए हैं. वे फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं. पश्चिम बंगाल में जितने घुसपैठिए हैं, उन पर स्वास्थ्य, शिक्षा और सब्सिडी पर 10 से 15 हजार करोड़ का अतिरिक्त खर्च बढ़ रहा है.
सरकारी जमीनों पर कब्जे कर बना रहे मस्जिद
पश्चिम बंगाल में करीब 5-10 प्रतिशत मुफ्त अनाज अवैध लाभार्थियों को मिलता है. मनरेगा में रोजगार मिलता है. जो प्रधानमंत्री आवास योजना या आयुष्मान भारत का स्वास्थ बीमा आम भारतीयों को मिलना चाहिए, वो घुसपैठियों को मिल जाता है. सीमावर्ती जिलों जैसे नादिया और मुर्शिदाबाद में जमीन कब्जाने के 100 से ज्यादा मामले आ चुके हैं. कब्जाने वाले आरोपी सभी अवैध बांग्लादेशी हैं. आबादी बढ़ने के कारण वनों की कटाई बढ़ी है. जैसे जैसे इनकी आबादी बढ़ती है, वैसे-वैसे इनका सांस्कृतिक प्रभाव भी बढ़ता है. बस्तियों में बांग्लादेशी रीति-रिवाज हावी हो जाती है. वहां के भोजन, वेशभूषा, विवाह पर बांग्लादेशी असर दिखने लगता है. स्थानीय भाषा कमजोर होती है. घुसपैठिए कम पैसे पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इससे स्थानीय कारीगर प्रभावित होते हैं.
जैसी-जैसी इन घुसपैठियों की संख्या बढ़ती हैं वैसे-वैसे ये अपने सांस्कृतिक अतिक्रमण का विस्तार भी करते हैं. आपको याद होगा कि इसी साल दुर्गा पूजा में पश्चिम बंगाल के कई पंडाल में ये लिखकर टांग दिया गया था कि नमाज के वक्त लाउडस्पीकर बंद रहेगा.पश्चिम बंगाल के हावड़ा में सरकारी अस्पताल की 3,000 वर्ग फुट जमीन पर अवैध मस्जिद बना दी. घुसपैठियों ने दो मंजिला मस्जिद बना दी, लेकिन सरकार को पता तक नहीं चला.
सबसे बड़ी संरक्षक बनी हुई हैं ममता बनर्जी!
समझिए कि यह कितनी बड़ी सांस्कृतिक साजिश है. जब ऐसे ही घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल से भगाया जा रहा है तो सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को कष्ट होता है. ममता बनर्जी बनर्जी SIR का विरोध करने के लिए सड़क पर उतर जाती हैं. इसलिए बीजेपी उन्हें घुसपैठियों का संरक्षक कहती है. घुसपैठिये सिर्फ पश्चिम बंगाल की समस्या नहीं है. असम, त्रिपुरा और झारखंड में भी इसका असर है. घुसपैठिए सिर्फ जगह नहीं, बल्कि देश की आत्मा पर कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं. आप कह सकते हैं कि घुसपैठ एक तरह से धीमा जहर है. यह देश की आत्मा को धीरे-धीरे मार देता है. ये घुसपैठिए जहां रहते हैं, वहां पूरे इलाके के मूल चरित्र को बदलकर अपना एक देश बना देते हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.