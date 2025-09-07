60 साल पहले जब लाहौर समेत कई पाकिस्तानी शहरों में घुस गई थी भारतीय सेना, चौकियों पर लहरा रहा था तिरंगा; 1965 की जंग की ये कहानी लहू में जोश भर देगी

1965 India Pakistan War: 1965 के युद्ध में 6 सितंबर की तारीख और 7 सितंबर का वक्त भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन भारत की सेना (Indian Army) ने पाकिस्तान पर ऐलान-ए-जंग का आगाज किया था. पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके पाकिस्तान के कई अहम सामरिक इलाकों पर कब्जा कर लिया था. उसमें से एक था PoK का हाजी पीर दर्रा, दूसरी इचोगिल नहर जो लाहौर से महज 12 किलोमीटर दूर थी और हिंदुस्तान के इसी हमले ने युद्ध की दिशा कैसे बदल दी आइए आपको अपनी इस विशेष रिपोर्ट में बताते हैं.

अयूब खान की जान हलक में अटक गयी थी

6 सितंबर 1965 से लेकर 7 सितंबर 1965 का वक्त बेहद खास था. हिंदुस्तानी फौज पाकिस्तान के लाहौर और सियालकोट में घुस चुकी थी. लाहौर से महज 12 किलोमीटर दूर भारतीय सेना पाकिस्तानी चौकी पर तिरंगा लहरा चुकी थी. हिंदुस्तानी रणबांकुरों ने अपनी बेहतर रणनीति और अदम्य साहस और पराक्रम के जरिए पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था. हिंद की सेना ने आधिकारिक रूप से पाकिस्तान के खिलाफ प्रंचड युद्ध का आगाज करते हुए 6 सितंबर को ही इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर डबल फ्रंट से पाकिस्तान पर प्रहार किया तो हिंदुस्तान की तरफ से हुए ताबड़तोड़ एक्शन देख, पाकिस्तानियों की टांगें कांपने लगी और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल अयूब खान की जान हलक में अटक गयी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

डिफेंस एक्स्पर्ट लेफि.जनरल(रि) शंकर प्रसाद ने ज़ी न्यूज़ के एक खास कार्यक्रम में बताया कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पाकिस्तानी पीएम और प्रसिडेंट ने गलत सोचा. शास्त्री जी ने सेना अधिकारियों से बात करके दूसरी फ्रंट खोल दिया. जिससे पाकिस्तान हिल गया. पाकिस्तान की ट्रूप पंजाब की तरफ गई और कश्मीर पर दबाव कम हो गया था.

कश्मीर समेत भारत के कई हिस्सों को हासिल करने का मंसूबा पाले अयूब खान को यकीन ही नहीं हुआ कि भारतीय सेना इतना जबरदस्त पलटवार करेगी. 6 सितंबर की तारीख 1965 की जंग में मील का पत्थर साबित हुई ये भी जान लीजिए.

6 सितंबर 1965 को भारत ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर क्रॉस किया.

6 सितंबर 1965 को ही लाहौर के पास इचोगिल नहर पर कब्जा किया.

6 सितंबर 1965 को लाहौर के बुर्की थाने पर तिंरगा लहराया.

लाहौर-सियालकोट यहां तक कि PoK के कई इलाकों में भारतीय सेना तेजी से बढ़ रही थी. वो भी तब जब पाकिस्तान को अमेरिका का खुला सपोर्ट था, मगर हिंदुस्तानी फौज ने अपने दमखम से 1965 की जंग का पासा पलट दिया.

1965 की जंग क्यों हुई?

युद्ध की बजाय शांति के रास्ते पर चलने वाला भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना रौद्र अवतार क्यों दिखाया. आखिर क्यों भारतीय फौज लाहौर-सियालकोट में घुसकर पाकिस्तानी इलाकों पर कब्जा करने लगी. क्यों पाकिस्तानी चौकियों पर तिरंगा लहराने लगी और सबसे अहम सवाल ये कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 की जंग हुई क्यों आइए ये भी बता देते हैं.

भारत के खिलाफ पाकिस्तान की 1965 वाली साजिश अचानक नहीं थी. दरअसल 1947 में बंटवारा होने के बाद से ही पाकिस्तान की नजर कश्मीर समेत भारत के कई इलाकों पर थी और पाकिस्तान ने 1965 में गुजरात के कच्छ इलाके की जमीन को हड़पने की प्लान बनाया. अप्रैल-मई से शुरू हुई पाकिस्तान की ये नापाक साजिश अगस्त-सितंबर आते-आते कश्मीर तक पहुंच गई थी.

तारीख 5 अगस्त 1965- पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध का आगाज़ किया और नाम दिया - ऑपरेशन जिब्राल्टर.

1965 में हमले का प्लान पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने बनाया.

अयूब खान की निगरानी में PAK सेना ने 40000 लड़ाके तैयार हुए.

मकसद कश्मीरी मुसलमानों को भड़काना और भारतीय पोस्ट पर कब्जा था.

सेना को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई जिसकी भनक आर्मी जनरल मूसा को नहीं लगने दी गई.

ऑपरेशन के सैनिकों को अलग कोड नेम के साथ 6 टुकड़ियों में बांटा गया.

ऑपरेशन की हर टुकड़ी को पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स का एक ऑफिसर लीड कर रहा था.

ऑपरेशन जिब्राल्टर की फोर्स ने 5 अगस्त 1965 को पहला हमला किया.

भारत का ऑपरेशन बख्शी और ऑपरेशन फौलाद

भारत की सेना और इंटेलिजेंस को पाकिस्तान की इस हरकत का अंदाजा था. इसलिए 26 से 28 अगस्त 1965 के बीच भारत ने ऑपरेशन बख्शी और ऑपरेशन फौलाद शरू किया. भारत ने ऑपरेशन्स के जरिए हाजी पिर पास और बुल्क क्षेत्र पर हमला किया और 28 अगस्त को भारतीय सेना ने हाजी पिर पास पर कब्ज़ा कर लिया बड़ी रणनीतिक जीत हासिल की.

ऑपरेशन जिब्राल्टर की साजिश से पाकिस्तान को उम्मीद थी कि पाकिस्तान के घुसपैठिये कश्मीरियों के बीच घुलमिल कर भारत से कश्मीर को छीन लेगें, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट. कश्मीर के अलग अलग सेक्टर्स में स्थानीय लोगों ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के घुसपैठियों को पकड़ पकड़कर भारतीय सेना के हवाले कर दिया. सेना की पूछताछ में पकड़े गए घुसपैठियों ने पूरे ऑपरेशन का सच दुनिया के सामने उगल दिया.

तारीख 1 सितंबर 1965

पाकिस्तान की सेना ने जिब्राल्टर की पोल खुलते ही नया ऑपरेशन 'ग्रैंड स्लैम' शुरू किया. इसके तहत पाकिस्तानी सेना को जम्मू-कश्मीर के अखनूर पर कब्जा जमाना था. भारत को क्योंकि उसकी इस साजिश की भनक नहीं थी. पाक सेना तवी नदी के पास तक पहुंच चुकी थी और वहां से अखनूर की दूरी बहुत कम रह गई थी. ऑपरेशन जिब्राल्टर की पोल खुलने के बाद पाकिस्तानी सेना इतनी बौखलाई हुई थी कि उसने अलग अलग मोर्चों पर एक तरफा हमले किए.

भारत का ऑपरेशन बैंगल

अब भारत के सामने एक ही रास्ता था. पाकिस्तान की सेना पर टूट पड़ना और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन बैंगल का ऐलान कर दिया. बैंगल का अर्थ होता है चूड़ी. ये सैन्य ऑपरेशन का ऐसा नाम था. जिसे वायरलेस पर सुनकर भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसिया समझ नहीं पाई कि भारत उन्हें सबक सिखाने की कैसी तैयारी कर चुका है. इसके बाद 6 सितंबर की रात को पंजाब बाघा बॉर्डर मोर्चे से भारतीय सेना ने ऐसा मार्च किया. जिसे देखकर पाकिस्तानी सेना के होश फाख्ता हो गए. 6 सिंतबर को जंग के ऐलान के साथ ही हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को चौतरफा पीटना शुरू कर दिया.

ताशकंद समझौता

इस युद्ध में भारत ने बड़े पाकिस्तान के बड़े इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था. भारत का ऑपरेशन बैंगल इतना सटीक था कि पाकिस्तानी सेना भारतीय फौज को लाहौर की सीमा तक पहुंचने से रोक ही नहीं पाई. भारतीय सेना एक के बाद एक पाकिस्तान के शहरों पर कब्जा करती चली गई. दूसरी तरफ भारत के सैन्य ऑपरेशन को रोकने के लिए पाकिस्तान दुनिया के सामने बिलबिला रहा था. संयुक्त राष्ट्र भी भारत पाकिस्तान जंग के बीच दखल दे चुका था ऐसे में 22 सितंबर आते आते सीज फायर का फैसला हुआ और आखिर में बात ताशकंद समझौते तक पहुंची.