चार मंजिला इमारत से गिरकर बची जान, तो NH48 के जाम ने रोक दी बच्चे की सांसें, 600 करोड़ के हाईवे पर एक एंबुलेंस के लिए जगह नहीं
मुंबई-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर ट्रेफिक जाम के कारण आए दिन लोगों की बिना किसी हादसे के मौत हो रही है. हाल ही में एक 16 साल का बच्चा ट्रेफिक में फंसे रहने के कारण इलाज न मिलने से मौत हो गयी.

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 20, 2025, 02:09 PM IST
मुंबई-अहमदाबाद नेशनल हाईवे (NH48) पर बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था ने एक बार फिर एक जान ले ली. 16 महीने का बच्चा नालासोपारा ईस्ट की एक चार मंजिला इमारत की बालकनी से गिरकर गंभीर घायल हो गया था. गुरुवार शाम जब उसे इलाज के लिए मुंबई ले जाया जा रहा था, तब ट्रेफिक में 4 घंटे फंसे रहने और इलाज न मिलने से उसकी मौत हो गयी. 

यह इस तरह की दूसरी घटना है. इससे पहले 31 जुलाई को सफले की एक 49 वर्षीय महिला की भी NH48 पर ट्रैफिक में फंसकर मौत हो चुकी है. स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे प्रशासन और ट्रैफिक विभाग का फेलियर बताया है. जबकि हाईवे को सुधारने के नाम पर 600 करोड़ रुपये की सफेद टॉपिंग परियोजना पर खर्च किया गया है.

कैसे हुआ हादसा?

गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे, नालासोपारा ईस्ट की फातिमा मंजिल इमारत में दादी के घर आए कुरला निवासी परिवार का 16 महीने का बच्चा अचानक चौथी मंजिल की खुली बालकनी से नीचे गिर गया. लेकिन इससे बच्चा को सिर्फ गंभीर चोटें आईं. परिवार तुरंत उसे पास के गैलेक्सी अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर आलम शाह ने बताया कि बच्चे को पेट और निचले हिस्से में गहरी चोटें आई हैं. जिसके बाद डॉक्टर ने फर्स्ट ऐड और पेनकिलर देकर बच्चे को बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया.  

जाम बना मौत की वजह

बच्चे का परिवार मुंबई में रहता था, इसलिए वो उसे साकीनाका स्थित एक अस्पताल में ले जाना चाहते थे. अल्ट्रासाउंड में इंटर्नल ब्लीडिंग दिखने के बाद यह फैसला लिया गया था. लेकिन NH48 पर ट्रैफिक लगभग ठप था. वसई से फाउंटेन होटल के बीच उनकी गाड़ी घंटों फंसा रहा. शाम करीब 7 बजे बच्चे की हालत बिगड़ गई और जब पास के एक डॉक्टर के पास ले जाया गया, तो उन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया.

प्रशासन पर सवाल

स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता और भूमिपुत्र फाउंडेशन के अध्यक्ष सुषांत पाटिल ने कहा, “10-12 किलोमीटर तक फैला ट्रैफिक जाम ट्रैफिक विभाग की नाकामी है. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आदेश दिया था कि भारी वाहन रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक ही शहर में प्रवेश करें, लेकिन आदेश की धज्जियां उड़ रही हैं.” उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारी वाहन हाईवे की एक पूरी लेन को जाम कर देते हैं या किनारे खड़े रहते हैं. यही वजह है कि एम्बुलेंस और इमरजेंसी गाड़ियां भी समय पर नहीं पहुंच पा रही हैं.

NHAI की सफाई

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि “सफेद टॉपिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन जाम की असली वजह है घोड़बंदर रोड का ट्रैफिक और भारी वाहनों की अनियमित पार्किंग.” उन्होंने यह भी कहा कि नियमित ट्रैफिक के चलते मेंटेनेंस कार्य भी प्रभावित हो रहा है.
 

