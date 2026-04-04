पति-पत्नी ने 10 साल में किए 61 मुकदमे, सुप्रीम कोर्ट ने तलाक दिलाकर एक झटके में खत्म किए सारे केस

Divorce case: सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से चले आ रहे वैवाहिक विवाद को खत्म करते हुए पति-पत्नी को तलाक दिलवाया है. यह केस इसलिए दिलचस्प था, क्योंकि बीते 10 सालों में पति-पत्नी ने एक दूसरे पर 61 मुकदमे दायर किए थे. ये मुकदमें निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबित थे. सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए न केवल पति पत्नी को तलाक दिलवाया, बल्कि सभी 61 मुकदमों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया.

मामला क्या था

जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच के सामने जिस जोड़े का मामला लंबित था, उनकी शादी 1994 में हुई थी. शुरुआत में दोनों के बीच रिश्ता सामान्य था, लेकिन बाद में मतभेद गहराने लगे. दोनो ने एक दूसरे के खिलाफ घरेलू हिंसा, अपराधिक शिकायतें, अवमानना याचिका, सिविल केस के तौर पर निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई केस डाल दिए.

SC ने समझौता कराया

सुप्रीम कोर्ट में यह केस अवमानना याचिका के रूप में पहुंचा. तब तक दोनों दंपति एक दूसरे के खिलाफ 61 केस डाल चुके थे. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि पति-पत्नी के बीच संबंध पूरी तरह टूट चुके हैं. दोनों के बीच लंबे वक्त से चल रही कानूनी लड़ाई का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल रहा जिसके चलते दोनो दोनों पक्ष मानसिक और आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहे है. इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को समझौते के जरिए खत्म करने की कोशिश की.

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दोनों पक्ष राजी

जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने जनवरी और फरवरी 2026 के दौरान इस मामले में कई सुनवाई की. इस बेंच ने सुनवाई के दौरान कई बार दोनों पक्षों से बातचीत कराई और समझौते की संभावना तलाशने की कोशिश की. अंत के दोनों पक्ष समझौते की शर्तों के साथ तलाक के लिए सहमत हो गए.

समझौते की शर्त

कोर्ट में दोनों पक्षों ओर से किए गए समझौते में तय हुआ कि पति, पत्नी को 1 करोड़ का एक मुश्त गुजारा भत्ता राशि देगा. पति को लोनावला में स्थित एक प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा पत्नी को गिफ्ट डीड के जरिए देना होगा. कोर्ट ने आदेश दिया कि कोर्ट में जमा 90 लाख की राशि पत्नी को जारी की जाए.

61 मुकदमों का क्या हुआ

सुप्रीम कोर्ट ने न केवल पति पत्नी को तलाक दिलाया, बल्कि उनके बीच विभिन्न अदालतों में चल रहे चल रहे 61 मुकदमों को एक साथ खत्म कर दिया. ये मुकदमे निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में पेंडिंग थे. कोर्ट ने पिछले 10 सालों के दौरान दोनोंपति और पत्नी दोनों की ओर से दायर मुकदमों में सभी कोर्ट की ओर से दिए आदेश को भी रद्द कर दिया ताकि आगे किसी दावे या विवाद की गुंजाइश ही न बचे. अब ये तय हो गया है कि दोनों पक्ष आगे कोई मुकदमा नहीं करेंगे.

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