/63 लाख लोगों को बड़ा झटका! बंद होने जा रहा है मुफ्त राशन, सुवेंदु सरकार के इस फैसले से मचा हड़कंप!

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और सरकारी खजाने पर पड़ रहे अनावश्यक आर्थिक दबाव को कम करने के उद्देश्य से एक अहम कदम उठाया है. इसी कड़ी में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ‘खाद्य साथी’ योजना के तहत मुफ्त अथवा रियायती दर पर अनाज प्राप्त कर रहे ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी जो पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं या जिनके नाम फर्जी तरीके से सूची में शामिल हैं.
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया है कि विशेष गहन समीक्षा-2026 (एसआईआर) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन राशन कार्डों पर कार्रवाई की जाएगी जो जांच के दौरान नियमों के अनुसार अयोग्य पाए जाएंगे. विभाग के निर्देश के मुताबिक, सत्यापन में अपात्र या संदिग्ध पाए गए लाभार्थियों के राशन कार्ड रिकॉर्ड से हटाए जाएंगे, ताकि योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लोगों तक ही सीमित रहे.
राज्य सरकार के ताजा निर्देशों के मुताबिक विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए करीब 63 लाख लोगों की पहचान की जाएगी और उनके राशन कार्ड निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, आदेश में संवेदनशील और कानूनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ राहत भी दी गई है. इसमें कहा गया है कि जिन व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, लेकिन उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर रखा है या फिर अपने मामले को लेकर संबंधित ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है, उनके राशन कार्ड तत्काल प्रभाव से बंद नहीं किए जाएंगे.
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि राज्य की खाद्य साथी योजना पर हर वर्ष लगभग 15 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं. इस योजना के तहत करीब दो करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाता है, वहीं किसानों से सीधे धान की खरीद भी की जाती है. सरकार को आशंका है कि पिछले वर्षों में इन योजनाओं के संचालन के दौरान अनियमितताएं और वित्तीय गड़बड़ियां हुई हो सकती हैं. इसी वजह से अब सभी राशन कार्ड धारकों का भौतिक सत्यापन कराने का फैसला लिया गया है.
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, पश्चिम बंगाल के सभी उप-मंडल अधिकारियों (एसडीओ) और प्रखंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाता सूची से हटाए गए लोगों का ब्योरा तैयार करने को कहा गया है. यह सूची खाद्य विभाग के स्थानीय अधिकारियों और निरीक्षकों को सौंपी जाएगी. इसके बाद खाद्य विभाग की टीमें संबंधित लोगों के घरों तक पहुंचकर उनकी पात्रता की जांच करेंगी. जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि लाभार्थी वास्तव में योजना के मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं. सत्यापन पूरा होने के बाद जो लोग नियमों के अनुसार पात्र नहीं पाए जाएंगे, उनके राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे. सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार ने इस अभियान को प्राथमिकता देते हुए पूरी प्रक्रिया 15 जून 2026 तक समाप्त करने का लक्ष्य तय किया है, ताकि योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लोगों तक ही पहुंच सके.