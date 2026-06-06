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63 लाख लोगों को बड़ा झटका! बंद होने जा रहा है मुफ्त राशन, सुवेंदु सरकार के इस फैसले से मचा हड़कंप!

मुफ्त राशन पाने वाले करीब 63 लाख लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. सुवेंदु सरकार के नए फैसले के बाद राशन योजना पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. जानिए क्या है पूरा मामला और किन लोगों पर पड़ेगा इसका प्रभाव.

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 06, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:31 PM IST
63 लाख लोगों को बड़ा झटका! बंद होने जा रहा है मुफ्त राशन, सुवेंदु सरकार के इस फैसले से मचा हड़कंप!
Image Credit: 63 लाख लोगों को बड़ा झटका! बंद होने जा रहा है मुफ्त राशन (Suvendu Adhikari - File)

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