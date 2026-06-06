/63 लाख लोगों को बड़ा झटका! बंद होने जा रहा है मुफ्त राशन, सुवेंदु सरकार के इस फैसले से मचा हड़कंप!

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, पश्चिम बंगाल के सभी उप-मंडल अधिकारियों (एसडीओ) और प्रखंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाता सूची से हटाए गए लोगों का ब्योरा तैयार करने को कहा गया है. यह सूची खाद्य विभाग के स्थानीय अधिकारियों और निरीक्षकों को सौंपी जाएगी. इसके बाद खाद्य विभाग की टीमें संबंधित लोगों के घरों तक पहुंचकर उनकी पात्रता की जांच करेंगी. जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि लाभार्थी वास्तव में योजना के मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं. सत्यापन पूरा होने के बाद जो लोग नियमों के अनुसार पात्र नहीं पाए जाएंगे, उनके राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे. सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार ने इस अभियान को प्राथमिकता देते हुए पूरी प्रक्रिया 15 जून 2026 तक समाप्त करने का लक्ष्य तय किया है, ताकि योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लोगों तक ही पहुंच सके.