जिहादी हमलों में 87% और चरमपंथी हिंसा में 64 फीसद गिरावट, NCRB ने जारी किए आंकड़े

NCRB: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने 2023 से जुड़े ताजा आंकड़े जारी किए हैं. रिपोर्ट में बताया गया कि चरमपंथी हिंसा और आतंकवादी हमलों के मामलों में 2022 के मुकाबले 2023 में 63 फीसद की गिरावट आई है. खास तौर पर लेफ्ट विंग चरमपंथ, जिहादी आतंकवाद और उत्तर-पूर्व के अलगाववाद में गिरावट आई. आंकड़ों पर नजर डालें तो 2022 में जो संख्या 446 थी वो 2023 में घटकर 163 रह गई है.

रिपोर्ट में बताया गया कि जिहादी आतंकवाद के मामलों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है, ये 126 से घटकर सिर्फ 15 रह गए, जबकि उत्तर-पूर्व अलगाववाद से जुड़ी हिंसा 26 से घटकर 10 हुई. रिपोर्ट राहत के साथ-साथ चिंता की बात यह है कि एक तरफ जहां नागरिकों की मौतें कम हुईं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस और सेना के जवानों की मौत के आंकड़े बढ़े हैं.

2023 में चरमपंथ और हिंसा उत्तर-पूर्व में हिंसा में कमी: 61% लेफ्ट विंग हिंसा में कमी: 44% जिहादी आतंकवाद में गिरावट: 87% अन्य आतंकवादी घटनाओं में कमी: 77% कुल दर्ज मामले घटे: 58% सिविलियन और सुरक्षा बलों की मौतें: 118 → 103 पुलिस और सेना में मौतें: +50% चरमपंथियों की मौतें: 131 → 60 आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या: 417 → 318 (316 लेफ्ट विंग) 2023 में लूटे गए हथियार और गोला-बारूद: 706 हथियार, 19,946 राउंड 2022 में लूटे गए हथियार और गोला-बारूद: 36 हथियार, 99 राउंड

जम्मू-कश्मीर में घटे आंकड़े

जम्मू-कश्मीर की तरफ देखें तो यहां पर भी 2021 और 2023 के बीच क्रिमिनल मामलों में कमी आई है और इस अवधि के दौरान 2080 मामलों की गिरावट दर्ज की गई है. NCRB ने रिपोर्ट में बताया कि आईपीसी और विशेष एवं स्थानीय कानूनों (SLL) के तहत दर्ज होने वाले अपराधों समेत सभी क्राइम आंकड़ों में कमी देखी गई. सात ही क्रिमिनल केसेज 2021 के 31675 से घटकर 2022 में 30197 और 2023 में 29595 रह गए.