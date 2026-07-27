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650 साल पुरानी अदीना मस्जिद पहुंचा आदिनाथ शिवलिंग, हिंदू संगठन करेंगे स्थापित, बिफरे मुस्लिम नेता

पश्चिम बंगाल के मालदा स्थित करीब 650 साल पुरानी अदीना मस्जिद को लेकर नया विवाद सामने आया है. आदिनाथ शिवलिंग के वहां पहुंचने और कुछ हिंदू संगठनों द्वारा उसे स्थापित करने की घोषणा के बाद राजनीतिक और धार्मिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं. वहीं मुस्लिम नेताओं ने इस कदम पर आपत्ति जताई है. जानिए पूरे घटनाक्रम, प्रशासन का रुख, स्मारक की कानूनी स्थिति और विवाद से जुड़े सभी प्रमुख तथ्य.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 27, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:58 PM IST
650 साल पुरानी अदीना मस्जिद पहुंचा आदिनाथ शिवलिंग, हिंदू संगठन करेंगे स्थापित, बिफरे मुस्लिम नेता
Image Credit: Adina Mosque File Photo (हिन्दू संगठनों के कार्यकर्ता शिवलिंग लेकर मस्जिद पहुंचे)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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