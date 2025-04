Collapse At Simhachalam Temple: वराहलक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में बड़ा हादसा, 8 लोगों की मौत, कई घायल

Sri Varahalakshmi Narasimha Swamy temple: विशाखापत्तनम में बुधवार की सुबह सिंहचलम में श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में निर्माणाधीन दीवार गिरने से सात श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कुछ अन्य घायल हो गए. यह घटना वार्षिक चंदनोत्सव के दौरान हुई, जब श्रद्धालु 300 रुपये की लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक बुधवार की सुबह विशाखापत्तनम में श्री वराहालक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में चंदनोत्सवम उत्सव के दौरान एक अस्थायी संरचना का 20 फुट लंबा हिस्सा ढह जाने से सात लोगों की मौत हो गई और चार घायल हो गए. एक अधिकारी ने बताया कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमें खोज और बचाव अभियान चला रही हैं.

the Chandanotsavam festival at the Sri Varahalakshmi Narasimha Swamy temple in Visakhapatnam. Search and rescue operations are underway by the SDRF and NDRF Vangalapudi… https://t.co/jDfKZjnX1U pic.twitter.com/8JVOtd24ND — ANI (@ANI) April 30, 2025

घटना सुबह करीब 2.30 बजे

एसडीआरएफ के एक जवान के अनुसार, यह घटना सुबह करीब 2.30 बजे हुई. एसडीआरएफ जवान ने एएनआई को बताया, "घटना में सात लोगों की मौत हो गई. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है...घटना की सूचना मिलने के बाद हम तुरंत मौके पर पहुंचे." आंध्र प्रदेश के गृह और आपदा प्रबंधन मंत्री वांगलापुडी अनिता भी मौके पर पहुंच गई हैं. अनिता ने एएनआई को बताया कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा, "भारी बारिश हो रही थी. सभी सावधानियां बरती गई थीं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है."

20 फुट लंबा हिस्सा ढहने से मौत

विशाखापत्तनम में श्री वराहालक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर में चंदनोत्सव के दौरान 20 फुट लंबा हिस्सा ढहने से सात लोगों की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए. एसडीआरएफ और एनडीआरएफ द्वारा खोज और बचाव अभियान जारी है.

#WATCH | Vangalapudi Anitha, Home Minister and Disaster Management of Andhra Pradesh, says, "This is an unfortunate incident..." https://t.co/ssNITfIiUL pic.twitter.com/Wo0LqWkDdw — ANI (@ANI) April 30, 2025

भाजपा के पूर्व एमएलसी माधव ने कहा, "...यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो अक्षय तृतीया के अवसर पर घटी है...यह सुबह 2.30 बजे हुई...सरकार घटना की जांच करेगी और पीड़ितों को मुआवजा देगी..."

#WATCH | Andhra Pradesh | According to an SDRF jawan, "Seven people died in the incident. The injured have been sent to the hospital for treatment...We immediately reached the spot after the incident was reported..." https://t.co/jDfKZjnX1U pic.twitter.com/RqbiwqpID1 — ANI (@ANI) April 30, 2025

बाद में 8 लोगों की सूचना

बंदोबस्ती विभाग के प्रधान सचिव विनय चैन ने कहा, "इसलिए हमारे लिए घटना के कारणों पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है. प्रथम दृष्टया, हमने पाया है कि तड़के 2.30 से 3.30 बजे के बीच भारी बारिश हुई थी. हम घटना की जांच कर रहे हैं... फिलहाल, हमें जानकारी मिली है कि करीब आठ लोगों की मौत हो गई है. सारा मलबा हटा दिया गया है... बचाव कार्य पूरा हो गया है..."