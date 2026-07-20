/पुंछ में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से कई घर तबाह, 7 लोगों की मौत और कई घायल; बचाव अभियान जारी

जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है. इस बीच सोमवार (20 अप्रैल) को पुंछ जिले के लोरान-डुमिलान इलाके में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में सात लोगों की मौत हो गई। वहीं, अधिकारियों ने बताया कि इसमें कुछ लोगों के लापता होने की आशंका है, जिसको देखते हुए राहत एवं बचाव कार्य जारी है.
दरअसल, यह भूस्खलन ऐसे समय पर हुआ है, जब एक दिन पहले ही रजौरी समेत कई जगहों पर बादल फटने से पानी का सैलाब आ गया था. इस घटना में कई लोगों की जान गई और राहत एवं बचाव कार्य जारी है. इस घटना में बड़ी मात्रा में घरों को नुकसान पहुंचा था.
अधिकारियों के अनुसार, सोमवार को पुंछ में हुए भूस्खलन से भारी संख्या में घर प्रभावित हुए हैं. इस घटना में सात लोगों की जान गई है. वहीं, लापता लोगों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के के खतरे को देखते हुए मस्जिदों से लोगों को सतर्क रहने की घोषणाएं की गई हैं. वहीं, पुलिस, सिविल प्रशासन, एसडीआरएफ और स्थायीन लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू कर दिया. बताया जा रहा है कि अधिकारी नुकसान का आकलन कर रहे हैं.
रविवार को जम्मू डिवीजन के पुंछ और राजौरी सहित कई इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई. जिससे भारी नुकसान हुआ था. घरों, सार्वजनिक बुनियादी ढांचों और मवेशियों तथा कृषि भूमि को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा था. बता दें कि इस प्रकृतिक घटना में कम से कम 12 लोगों की जान गई थी और 10 लोग लापता हुए थे.