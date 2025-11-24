Advertisement
West Bengal SIR: 70 साल की बुजुर्ग महिला को 44 बूथों में बना दिया वोटर! बंगाल में 'वोट चोरी' का खेल बेनकाब

West Bengal Vote theft Exposed: पश्च‍िम बंगाल में वोटर ल‍िस्‍ट के SIR के दौरान एक ऐसे खेल का पर्दाफाश हुआ है जिस पर शायद ही किसी को यकीन हो. दरअसल यहां पर एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के 44 जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 24, 2025, 06:31 PM IST
West Bengal SIR Revieled New Secret: विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर स्‍पेशल इंटेंस‍िव रिवीजन (SIR) को लेकर लगातार वोट चोरी के आरोप लगा रहा है. बिहार चुनाव के बाद विपक्ष के ये आरोप और तेज हो गए. चूंकि बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वहां एसआईआर करवाया था और चुनाव के बाद सत्ताधारी एनडीए ने और भी प्रचंड जीत के साथ बिहार की सत्ता में वापसी की. ऐसे में पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर हर रोज हंगामा मचा हुआ है. इस बीच पश्चिम बंगाल से    ‘वोट चोरी’ का एक ऐसा मामला पकड़ में आया है जिसको सुनकर आप अपना माथा पकड़ लेंगे. 

पश्च‍िम बंगाल में वोटर ल‍िस्‍ट के SIR के दौरान एक ऐसे खेल का पर्दाफाश हुआ है जिस पर शायद ही किसी को यकीन हो. दरअसल यहां पर एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के 44 जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है. जब चुनाव आयोग की टीम ने एसआईआर के लिए पश्चिम बंगाल में स्‍कैन‍िंग शुरू की तो वहां की वोटर लिस्ट में कई रहस्यमयी बदलाव दिखाई दिए. इस लिस्ट में एक बुजुर्ग महिला का नाम अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग-अलग सरनेम के साथ दर्ज है. इस खुलासे के बाद वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया है. 

ऐसे खुला पश्चिम बंगाल में'वोट चोरी' का बड़ा खेल
इस बुजुर्ग महिला का नाम हावड़ा में मयरानी राय है, दक्षिण 24 परगना के मंडिरबाजार में इस महिला का नाम मयरानी दर्ज है, वर्द्धमान में इसी महिला का नाम मयरानी कोंगर के नाम से दर्ज है तो बांकुड़ा में मयरानी मुर के नाम से ये महिला वोटर है. इसी तरह से ये महिला पश्चिम बंगाल की कुल 44 निर्वाचन क्षेत्रों से वोटर लिस्ट में शामिल है. दरअसल  SIR प्रक्रिया के दौरान एक एन्यूमरेशन फॉर्म का क्यूआर कोड स्कैन करने से पता चलता है कि उसी महिला का नाम एक साथ 44 जगहों पर वोटर लिस्ट में है लेकिन उसका सरनेम हर जगह अलग-अलग है. 

पति का नाम भी अलग-अलग सरनेम से सभी जगहों पर
इतना ही नहीं इस महिला के पति का नाम भी सभी वोटर ल‍िस्‍ट में शामिल है वो भी अलग-अलग सरनेम के साथ. इस मामले का खुलासा होने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. पश्चिम बर्दवान के जिला मजिस्ट्रेट पोननमलम एस. ने बताया कि शिकायत की जांच की जा रही है और संबंधित दस्तावेजों की विस्तृत पड़ताल होगी. मयरानी, जो पेशे से मेड हैं जो घरों में खाना बनाकर अपनी आजीविका चलाती हैं, फिलहाल जांच का केंद्र बनी हुई हैं.बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इसी प्रकार के फर्जी नाम राज्यभर की वोटर लिस्ट में तृणमूल कांग्रेस द्वारा जोड़े गए हैं. दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने पूरे मामले की आधिकारिक जांच शुरू कर दी है.

एक स्‍कैन और खुल गई 'वोट चोरी' की पूरी पोल
पश्चिम बंगाल के पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के DVC इलाके में रहने वाली विधवा मयरानी गोस्वामी बूथ 47 की रजिस्टर्ड वोटर हैं. हाल ही में तब हैरानी की स्थिति पैदा हो गई जब बीएलओ ने उनके एन्यूमरेशन फॉर्म का क्यूआर कोड स्कैन किया. क्यू आर कोड को स्कैन करते ही इस बड़ी धांधली का खुलासा हुआ कि मयरानी का नाम राज्य भर में 44 अलग-अलग स्थानों पर वोटर के रूप में दर्ज है. यहां पर दिलचस्प बात यह है कि इस जानकारी पर मयरानी ज्यादा हैरान नहीं दिखाईं दीं. क्योंकि उन्हें इस पूरे मामले का वास्तविक अर्थ या व्यापक असर समझ में नहीं आता. मयरानी घर-घर जाकर खाना बनाकर गुज़ारा करती हैं और फिलहाल एक सरकारी आवास में रहती हैं.

author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

