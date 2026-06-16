/बंद होने की कगार पर था 700 साल पुराना चर्च, तभी कोई चुपके से रख गया सोने के सिक्के; जिससे बच गई ब्रिटेन की विरासत

St. Wilfrid's Church Receives Anonymous Donation News: क्रिश्चियन मिशनरीज जहां दुनियाभर में ईसाइयत फैलाने के लिए लोगों का धर्मांतरण करवाने में लगी हैं, वहीं ब्रिटेन में यह मजहब दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है. इंग्लैंड में लैनकास्टर के पास मेलिंग गांव में 700 साल पुराने चर्च की देखरेख करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सिमटकर महज 5 रह गई. यही नहीं, मरम्मत के अभाव में चर्च जर्जर होकर ढहने के कगार पर पहुंच गया. उसकी मरम्मत के लिए 7.5 लाख यूरो यानी करीब 8 करोड़ रुपये की जरूरत थी. लेकिन समस्या थी कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे हो? तभी एक हैरान करने वाली घटना हुई, जिसने सभी की मुश्किलें दूर कर दीं.