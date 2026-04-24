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Hindi Newsदेशज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने फिर खोला मोर्चा, 73 सांसदों ने की CEC को हटाने की मांग; राज्यसभा में दिया नोटिस

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने फिर खोला मोर्चा, 73 सांसदों ने की CEC को हटाने की मांग; राज्यसभा में दिया नोटिस

Impeachment Motion Against Gyanesh Kumar: राज्यसभा में विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए एक नया नौटिस सौंपा है, जिसमें 73 सांसदों ने हस्ताक्षर किए.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 24, 2026, 07:34 PM IST
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ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने फिर खोला मोर्चा, 73 सांसदों ने की CEC को हटाने की मांग; राज्यसभा में दिया नोटिस

Election Comissioner: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने फिर मोर्चा खोल दिया है. बता दें कि 73 विपक्षी राज्यसभा के सांसदों ने राज्यसभा महासचिव को नोटिस दिया है, जिसमें ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की है. इस नोटिस पर 73 सांसदों की ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं. कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 9 आरोप लगे हैं.  

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नोटिस 

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अपने 'X' हैंडल पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा,' राज्यसभा में 73 विपक्षी सांसदों ने अभी-अभी अपने सेक्रेटरी जनरल को भारत के राष्ट्रपति को संबोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एक नया नोटिस ऑफ मोशन सौंपा है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का आग्रह किया गया है. यह मांग 15 मार्च 2026 को और उसके बाद उनके द्वारा किए गए कृत्यों और गलतियों के आधार पर सिद्ध दुराचार के आधार पर की गई है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(5) को अनुच्छेद 124(4) के साथ पढ़ते हुए, साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 11(2) तथा न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अंतर्गत आता है.' 

ज्ञानेश कुमार पर टिप्पणी 

उन्होंने आगे लिखा,' अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 9 विशिष्ट आरोप हैं, जिन्हें बेहद विस्तार से दर्ज किया गया है और जिन्हें न तो नकारा जा सकता है और न ही दबाया जा सकता है. उनका पद पर बने रहना संविधान पर एक हमला है. यह पूरी तरह शर्मनाक है कि वह व्यक्ति अब भी पद पर बना हुआ है, ताकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारों पर काम कर सके.'   

ये भी पढ़ें- नकली घी, फर्जी तेल और केमिकल वाली चाय.... FSDA ने पकड़ा मिलावटखोरों का खेल, बाजारों में धड़ल्ले से बिक रहा था सामान  

TMC ने भी रखी मांग 

बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी TMC के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने सोमवार को कहा था कि विपक्ष चीफ इलेक्शन कमीशनर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अतिरिक्त आरोपों के साथ नया महाभियोग प्रस्ताव लाएगा. उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि 19 पॉलिटिकल पार्टियों और तकरीबन 300 सांसदों ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पहले महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था. वहीं आने वाले दिनों में अतिरिक्त आरोपों के साथ नया महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा.

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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