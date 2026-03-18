West Bengal Election 2026: ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपने सभी 291 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. इस खबर में हम आपको उस लिस्ट से जुड़ी 5 बड़ी बातें बताने जा रहे हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 18, 2026, 09:40 AM IST
74 विधायकों की छुट्टी, युवाओं पर दांव और कोई नया फिल्मी सितारा नहीं... ममता की 291 सीटों की लिस्ट ने बदला चुनावी खेल

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने मंगलवार (17 मार्च) को 291 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है.  294 विधानसभा सीटों में से 291 पर TMC और 3 सीटों पर गठबंधन सहयोगी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा (BJPM) दार्जिलिंग पहाड़ियों में 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. सभी 291 सीटों पर TMC के उम्मीदवारों की तरफ देखें तो कई ऐसी चीजें और पार्टी की रणनीति साफ होती है. चलिए जानते हैं कि टीएमसी ने एक ही झटके में सभी उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर क्या-क्या संदेश दिए हैं.

75 विधायकों के टिकट, 15 की सीटें बदलीं

ममता बनर्जी की टीएमसी की लिस्ट में देखें तो सबसे पहले नजर जाती है कि पार्टी ने 74 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं. इसके अलावा 15 विधायकों को सीटें बदल दी हैं. मनोज तिवारी (पूर्व मंत्री और क्रिकेटर), पार्थ चटर्जी (जेल में बंद), अभिनेता चिरंजीत, कंचन मलिक और दिग्गज नेता परेश पाल और स्वर्णकमल साहा समेत कई बड़े नाम हैं, जिन्हें इस बार टिकट नहीं दिया गया.  कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने बड़ा कदम 15 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद बढ़ती नाराजगी को कम करने के लिए उठाया गया है. इनमें कई बड़े नाम शामिल हैं.

कोई नया फिल्मी सितारा नहीं दिखा

पश्चिम बंगाल की सियासत की तरफ देखें तो वहां फिल्मी सितारों के राजनीति से गहरा प्रेम देखने को मिलता है. टीएमसी ने पहले देव, रचना बनर्जी, शताब्दी रॉय, सयानी घोष, नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती जैसे फिल्मी सितारों को टिकट दिए हैं. हालांकि इस बार किसी नए फिल्मी स्टार को लिस्ट में जगह नहीं मिली है. हालांकि जो सितारे पहले से विधानसभा के सदस्य हैं उन्हें फिर से टिकट दिया गया है.

युवा और अनुभव का शानदार संतुलन

टीएमसी ने युवाओं और सीनियर नेताओं के बीच बेहतरीन बैलेंस बनाने की कोशिश की है. लिस्ट की तरफ देखें तो 45% उम्मीदवार 50 साल से कम उम्र के हैं.

31 से कम 1%
 
31–40 13%
 
41–50 31%
 
51–60 32%
 

नए नेताओं पर जल्दी किया भरोसा

अक्सर पार्टियों उन नेताओं पर कम जल्दी से भरोसा नहीं करतीं जो नए-नए पार्टी में शामिल हुए हों, लेकिन टीएमसी ने चौंका दिया. 13 लोग पार्टी में शामिल हुए और उन्हें टिकट भी दिया है. इनमें सबसे बड़ा नाम पबित्रा कर है, जो पहले भाजपा में थे, लेकिन 2026 के चुनाव में वो अपनी पूर्व पार्टी भाजपा के दिग्गज नेता सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे. बता दें कि सुवेंदु अधिकारी भी पहले TMC के कद्दावर नेताओं में शामिल थे, हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने TMC छोड़ दी थी और भाजपा ज्वाइन कर ली थी.

सामाजिक समीकरण

इसके अलावा टीएमसी ने 52 महिला उम्मीदवार (लगभग 18%), 40 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है. इसके अलावा जाति के आधार पर देखें तो SC (अनुसूचित जाति): 78 उम्मीदवार, ST (अनुसूचित जनजाति): 17 उम्मीदवार.

52

महिला (18%)

40

मुस्लिम उम्मीदवार

78

SC (~27%)

17

ST (~6%)

पश्चिम बंगाव विधानसभा चुनाव

चुनाव आयोग ने रविवार को 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए दो चरणों में वोटिंग का ऐलान किया है. जो 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे. जिनके नतीजों का ऐलान 4 मई को किया जाएगा.

TMC के 291 उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट यहां देखिए

No. Seat Candidate
1 Mekliganj (SC) Paresh Chandra Adhikary
2 Mathabhanga (SC) Sablu Barman
3 Coochbehar Uttar (SC) Partha Pratim Roy
4 Coochbehar Dakshin Avijit De Bhowmick (Hippy)
5 Sitalkuchi (SC) Harihar Das
6 Sitai (SC) Sangita Roy Basunia
7 Dinhata Udayan Guha
8 Natabari Sailen Barma
9 Tufanganj Shib Sankar Paul
10 Kumargram (ST) Rajeev Tirkey
11 Kalchini (ST) Birendra Bara
12 Alipurduar Suman Kanjilal
13 Falakata (SC) Subhash Chandra Roy
14 Madarihat (ST) Jayprakash Toppo
15 Dhupguri (SC) Dr Nirmal Chandra Roy
16 Maynaguri (SC) Ram Mohan Roy
17 Jalpaiguri (SC) Krishna Das
18 Rajganj (SC) Swapna Barman
19 Dabgram-Phulbari Ranjan Shil Sharma
20 Mal (ST) Bulu Chik Baraik
21 Nagrakata (ST) Sanjay Kujur
22 Kalimpong BGMP (Ally)
23 Darjeeling BGMP (Ally)
24 Kurseong BGMP (Ally)
25 Matigara-Naxalbari (SC) Sankar Malakar
26 Siliguri Goutam Deb
27 Phansidewa (ST) Reena Toppo Ekka
28 Chopra Hamidul Rahaman
29 Islampur Kanaia Lal Aggarwal
30 Goalpokhar Md. Ghulam Rabbani
31 Chakulia Minhajul Arfin Azad
32 Karandighi Gautam Paul
33 Hemtabad (SC) Satyajit Barman
34 Kaliaganj (SC) Nitai Baishya
35 Raiganj Krishna Kalyani
36 Itahar Mosaraf Hussain
37 Kushmandi (SC) Rekha Roy
38 Kumarganj Toraf Hossain Mondal
39 Balurghat Arpita Ghosh
40 Tapan (ST) Chintamoni Biha
41 Gangarampur (SC) Goutam Das
42 Harirampur Biplab Mitra
43 Habibpur (ST) Amal Kisku
44 Gazole (SC) Prasenjit Das
45 Chanchal Prasun Banerjee
46 Harishchandrapur Md. Matebur Rahman
47 Malatipur Abdur Rahim Boxi
48 Ratua Samar Mukherjee
49 Manikchak Kabita Mandal
50 Maldaha (SC) Lipika Barman Ghosh
51 English Bazar Asis Kundu
52 Mothabari Md. Najrul Islam
53 Sujapur Sabina Yeasmin
54 Baisnabnagar Chandana Sarkar
55 Farakka Amirul Islam
56 Samserganj Nur Alam
57 Suti Emani Biswas
58 Jangipur Jakir Hossain
59 Raghunathganj Janab Akhruzzaman
60 Sagardighi Bayron Biswas
61 Lalgola Dr. Abdul Aziz
62 Bhagawangola Reyat Hussain Sarkar
63 Raninagar Soumik Hussain
64 Murshidabad Shaoni Singha Roy
65 Nabagram (SC) Pranab Chandra Das
66 Khargram (SC) Ashish Marjit
67 Burwan (SC) Pratima Rajak
68 Kandi Apurba Sarkar (David)
69 Bharatpur Mustafizur Rahaman (Sumon)
70 Rejinagar Ataur Rahman
71 Beldanga Rabiul Alam Chowdhury
72 Baharampur Naru Gopal Mukherjee
73 Hariharpara Niamot Seikh
74 Naoda Shahina Mumtaz
75 Domkal Humayun Kabir (Ex IPS)
76 Jalangi Babar Ali
77 Karimpur Soham Chakraborty
78 Tehatta Dilip Poddar
79 Palashipara Rukbanur Rahman
80 Kaliganj Alifa Ahmed
81 Nakashipara Kallol Kha
82 Chapra Jeber Sekh
83 Krishnanagar Uttar Avinabha Bhattacharya
84 Nabadwip Pundarikakshya Saha
85 Krishnanagar Dakshin Ujjwal Biswas
86 Santipur Braja Kishore Goswami
87 Ranaghat Uttar Paschim Tapas Ghosh
88 Krishnaganj (SC) Samir Kumar Poddar
89 Ranaghat Uttar Purba (SC) Barnali Dey Roy
90 Ranaghat Dakshin (SC) Dr. Sougata Kumar Burman
91 Chakdaha Subhankar Singha (Jishu)
92 Kalyani (SC) Dr. Atindra Nath Mondal
93 Haringhata (SC) Dr. Rajib Biswas
94 Bagdah (SC) Madhuparna Thakur
95 Bangaon Uttar (SC) Biswajit Das
96 Bangaon Dakshin (SC) Rituparna Addhya
97 Gaighata (SC) Narottam Biswas
98 Swarupnagar (SC) Bina Mondal
99 Baduria Burhanul Mokaddin (Liton)
100 Habra Jyotipriya Mallick (Balu)
101 Ashoknagar Narayan Goswami
102 Amdanga Peerzada Kasem Siddiqui
103 Bijpur Subodh Adhikary
104 Naihati Sanat Dey
105 Bhatpara Amit Gupta
106 Jagatdal Somenath Shyam Ichini
107 Noapara Trinankur Bhattacharya
108 Barrackpore Raju Chakrabarty (Raj)
109 Khardaha Devdeep Purohit
110 Dum Dum Uttar Chandrima Bhattacharya
111 Panihati Tirthankar Ghosh (Puchi)
112 Kamarhati Madan Mitra
113 Baranagar Sayantika Banerjee
114 Dum Dum Bratya Basu
115 Rajarhat Newtown Tapash Chatterjee
116 Bidhannagar Sujit Bose
117 Rajarhat Gopalpur Aditi Munshi
118 Madhyamgram Rathin Ghosh
119 Barasat Sabyasachi Dutta
120 Deganga Anisur Rahaman (Bidesh)
121 Haroa Md. Mufti Abdul Matin (Matin Saheb)
122 Minakhan (SC) Usha Rani Mondal
123 Sandeshkhali (ST) Jharna Sardar
124 Basirhat Dakshin Surajit Mitra (Badal)
125 Basirhat Uttar Md Tauseef Rehman
126 Hingalganj (SC) Ananda Sarkar
127 Gosaba (SC) Subrata Mondal
128 Basanti (SC) Nilima Bishal Mistry
129 Kultali (SC) Ganesh Chandra Mondal
130 Patharpratima Samir Kumar Jana
131 Kakdwip Manturam Pakhira
132 Sagar Bankim Chandra Hazra
133 Kulpi Barnali Dhara
134 Raidighi Tapas Mondal
135 Mandirbazar (SC) Joydeb Halder
136 Jaynagar (SC) Biswanath Das
137 Baruipur Purba (SC) Bivas Sardar
138 Canning Paschim (SC) Paresh Ram Das
139 Canning Purba Md. Baharul Islam
140 Baruipur Paschim Biman Banerjee
141 Magrahat Purba (SC) Sharmistha Purkait
142 Magrahat Paschim Shamim Ahmed
143 Diamond Harbour Pannalal Halder
144 Falta Jahangir Khan
145 Satgachia Somashree Betal
146 Bishnupur (SC) Dilip Mondal
147 Sonarpur Dakshin Arundhuti Maitra (Lovely)
148 Bhangar Saokat Molla
149 Kasba Javed Ahmed Khan
150 Jadavpur Debabrata Majumdar
151 Sonarpur Uttar Firdousi Begum
152 Tollyganj Aroop Biswas
153 Behala Purba Subhasish Chakraborty
154 Behala Paschim Ratna Chatterjee
155 Maheshtala Subhasis Das
156 Budge Budge Ashok Kumar Deb
157 Metiabruz Abdul Khaleque Molla
158 Kolkata Port Firhad Hakim
159 Bhabanipur Mamata Banerjee
160 Rashbehari Debasish Kumar
161 Ballygunge Sovandeb Chattopadhyay
162 Chowrangee Nayna Bandopadhyay
163 Entally Sandipan Saha
164 Beleghata Kunal Ghosh
165 Jorasanko Vijay Upadhayay
166 Shyampukur Dr. Shashi Panja
167 Maniktala Shrreya Pandey
168 Kashipur Belgachhia Atin Ghosh
169 Bally Kailash Mishra
170 Howrah Uttar Goutam Chowdhury
171 Howrah Madhya Arup Roy
172 Shibpur Dr Rana Chatterjee
173 Howrah Dakshin Nandita Choudhary
174 Sankrail (SC) Priya Paul
175 Panchla Gulshan Mullick
176 Uluberia Purba Ritabrata Banerjee
177 Uluberia Uttar (SC) Bimal Kumar Das
178 Uluberia Dakshin Pulak Roy
179 Shyampur Nadebasi Jana
180 Bagnan Arunava Sen
181 Amta Sukanta Paul
182 Udaynarayanpur Samir Kumar Panja
183 Jagatballavpur Subir Chatterjee
184 Domjur Tapas Maity
185 Uttarpara Sirsanya Bandopadhyay
186 Sreerampur Tanmoy Ghosh
187 Champdani Arindam Guin
188 Singur Becharam Manna
189 Chandannagar Indranil Sen
190 Chunchura Debangshu Bhattacharya
191 Balagarh (SC) Ranjan Dhara
192 Pandua Samir Chakraborty (Bua)
193 Saptagram Bidesh Bose
194 Chanditala Swati Khandoker
195 Jangipara Snehasis Chakraborty
196 Haripal Dr. Karabi Manna
197 Dhanekhali (SC) Asima Patra
198 Tarakeswar Ramendu Singha Roy
199 Pursurah Partha Hazari
200 Arambag (SC) Mita Bag
201 Goghat (SC) Dr. Nirmal Maji
202 Khanakul Palash Roy
203 Tamluk Dipendra Narayan Roy
204 Panskura Purba Asim Kumar Maji
205 Panskura Paschim Siraj Khan
206 Moyna Chandan Mondal
207 Nandapumar Sukumar Dey
208 Mahisadal Tilak Kumar Chakraborty
209 Haldia (SC) Tapasi Mandal
210 Nandigram Pabitra Kar
211 Chandipur Uttam Barik
212 Patashpur Pijus Kanti Panda
213 Kanthi Uttar Debasis Bhunia (Lalu)
214 Bhagabanpur Manab Kumar Porua
215 Khejuri (SC) Rabin Chandra Mandal
216 Kanthi Dakshin Tarun Kr Jana
217 Ramnagar Akhil Giri
218 Egra Tarun Maity
219 Dantan Manik Maity
220 Keshiary (ST) Ramjiban Mandi
221 Kharagpur Sadar Pradip Sarkar
222 Narayangarh Pratibha Rani Maity
223 Sabang Manas Ranjan Bhunia
224 Pingla Ajit Maity
225 Kharagpur Dinen Roy
226 Debra Rajib Banerjee
227 Daspur Asis Hudait
228 Ghatal (SC) Shyamali Sardar
229 Chandrakona (SC) Surjya Kanta Doloi
230 Garbeta Uttara Singha (Hazra)
231 Salboni Srikanta Mahata
232 Keshpur (SC) Seuli Saha
233 Medinipur Sujoy Hazra
234 Nayagram (ST) Dulal Murmu
235 Gopiballavpur Ajit Mahata
236 Jhargram Mangal Soren
237 Binpur (ST) Birbaha Hansda
238 Bandwan (ST) Rajib Lochan Saren
239 Balarampur Shantiram Mahato
240 Baghmundi Sushanta Mahato
241 Joypur Arjun Mahato
242 Purulia Sujoy Banerjee
243 Manbazar (ST) Sandhya Rani Tudu
244 Kashipur Soumen Beltharia
245 Para (SC) Manik Bauri
246 Raghunathpur (SC) Hazari Bauri
247 Saltora (SC) Uttam Bauri
248 Chhatna Swapan Kumar Mandal
249 Ranibandh (ST) Dr. Tanushree Hansda
250 Raipur (ST) Thakur Moni Soren
251 Taldangra Falguni Singhababu
252 Bankura Dr. Anup Mondal
253 Barjora Goutam Mishra (Shyam)
254 Onda Subrata Dutta (Gope)
255 Bishnupur Tanmoy Ghosh
256 Katulpur (SC) Harakali Pratihar
257 Indas (SC) Shyamali Roy Bagdi
258 Sonamukhi (SC) Dr Kallol Saha
259 Khandaghosh (SC) Nabin Chandra Bag
260 Bardhaman Dakshin Khokon Das
261 Raina (SC) Mandira Dalui
262 Jamalpur (SC) Bhootnath Mallick
263 Monteswar Siddiqullah Chowdhury
264 Kalna (SC) Deboprasad Bag
265 Memari Rasbihari Halder
266 Bardhaman Uttar (SC) Nisith Kumar Malik
267 Bhatar Shantanu Koner
268 Purbasthali Dakshin Swapan Debnath
269 Purbasthali Uttar Vasundhara Goswami
270 Katwa Rabindranath Chatterjee
271 Ketugram Sekh Sahonawez
272 Mangalkot Apurba Chowdhury (Achal)
273 Ausgram (SC) Shyamaprasanna Lohar
274 Galsi (SC) Alok Kumar Majhi
275 Pandabeswar Narendranath Chakraborty
276 Durgapur Purba Pradip Mazumdar
277 Durgapur Paschim Kavi Dutta
278 Raniganj Kalobaran Mondal
279 Jamuria Hareram Singh
280 Asansol Dakshin Tapas Banerjee
281 Asansol Uttar Moloy Ghatak
282 Kulti Abhijit Ghatak
283 Barabani Bidhan Upadhyay
284 Dubrajpur (SC) Chandra Naresh Bauri
285 Suri Ujjal Chatterjee
286 Bolpur Chandranath Sinha
287 Nanoor Bidhan Chandra Majhi
288 Labpur Abhijit Sinha (Rana)
289 Sainthia (SC) Nilabati Saha
290 Mayureswar Abhijit Roy
291 Rampurhat Asish Banerjee
