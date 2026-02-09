75 की आयु के बाद बिना दायित्व काम करना चाहिए... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बताया पद पर अभी क्यों हैं?

भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 75 साल में रिटायरमेंट की बात होती है. पहले भी कई मंत्री, नेता और वरिष्ठ नेता सक्रिय राजनीति से शायद इसी वजह से दूर जा चुके हैं. ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 75 साल में रिटायरमेंट के फार्मूले पर स्पष्ट बात की है.
आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक बार फिर 75 साल में रिटायरमेंट की बात कही है. मुंबई में 'संघ यात्रा के 100 साल' पर आयोजित कार्यक्रम के दूसरे दिन बोलते हुए भागवत ने पहले संघ के भीतर पदानुक्रम (हाइरैरिकी) समझाया. उन्होंने कहा कि 40 प्रांत प्रतिनिधि होते हैं. उनके पीछे एक अखिल भारतीय प्रतिनिधि होता है. ये सरकार्यवाह और क्षेत्र संघचालकों का चुनाव करते हैं और उनके साथ प्रांतीय प्रतिनिधि मिलकर प्रांत, विभाग, जिला संघचालकों का चुनाव करते हैं. बाकी सब लोगों की नियुक्ति ये लोग करते हैं. उन्होंने कहा कि अपवाद एक है सरसंघचालक. सरसंघचालक जो है वो अगले की नियुक्ति करता है. उसमें निर्वाचन... असल में यह एक श्रद्धा का स्थान माना जाता है. वहां चुनाव वगैरह नहीं है.
भागवत ने कहा कि वो व्यक्ति का मान नहीं है, आसन का मान है. अब नियुक्ति ऐसे होती है, निवृत्ति कभी भी हो सकती है. कार्य से निवृत्ति जीवनभर नहीं होती. मरते दम तक लोग कार्य करते रहते हैं, ऐसे लोग भी हैं. जब तक शरीर चलता है तब तक काम करते हैं. लेकिन सामान्यत: ऐसा सोचते हैं हम कि 75 की आयु के बाद बिना दायित्व के काम करना चाहिए.
भागवत ने बताया 75 के बाद भी पद पर क्यों हैं?
उन्होंने आगे कहा कि इस पर संघ की अनुमति मिलेगी तो होगा. जैसे मेरी बात है. मेरे 75 साल पूरे हो गए हैं. मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि हो गया भाई. वो बोले कि आपको क्या हो गया है? घूम तो रहे हैं आप. काम करो और तो मैं रुक गया हूं. मैं यहां रहूं ये मेरी इच्छा नहीं है. मैं यहां न रहूं यह भी मेरा ऑप्शन नहीं है, संघ का ऑप्शन है. संघ जब कहेगा तब दायित्व से निवृत्ति ले लूंगा. दायित्व से निवृत्ति के बाद भी संघ का काम तो जीवनभर चलता रहेगा. शरीर की सक्रियता भी बनी रहती है.
आखिरी बूंद तक चूस लेने तक...
आरएसएस चीफ ने कहा कि निवृत्ति की कोई पद्धति नहीं है. जब कोई कहता है कि निवृत्त होना है तो क्यों होना है, कारण वगैरह देखकर, आखिरी बूंद चूस लेने तक उसको हम निवृत्त नहीं होने देते हैं. निवृत्त करना पड़े किसी को, ऐसा समय आया नहीं. वो न आए ऐसी इच्छा है. बाकी सरसंघचालक कौन बने? तो कोई ब्राह्मण संघ का सरसंघचालक नहीं बन सकता, कोई क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं बन सकता. जो हिंदू है वही बनेगा. सरसंघचालक वो एससी-एसटी है, वो भी बन सकता है ये देखकर हमारे यहां कार्यकर्ता नियुक्त नहीं होते.
Mumbai Vyakhyanmala Day 2 Session2 100 Year of Sangh Journey New Horizons https://t.co/FUyV3N5168
— RSS (@RSSorg) February 8, 2026
