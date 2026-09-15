/क्लीनिक से गायब, रिकॉर्ड में हाजिर! ₹75 हजार ले रही थीं कांग्रेस MLA की भतीजी, अब गई नौकरी

कर्नाटक के बागलकोट जिले में सरकारी नौकरी और मेडिकल की पढ़ाई को लेकर एक विवाद सामने आया है. आरोप है कि कांग्रेस विधायक की भतीजी सरकारी क्लिनिक में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात रहते हुए निजी मेडिकल कॉलेज से MD की पढ़ाई कर रही थीं. इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि वह कई महीनों तक क्लिनिक में ड्यूटी पर नहीं पहुंचीं, लेकिन उनकी उपस्थिति रिकॉर्ड में दर्ज होती रही. मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने उन्हें सेवा से हटा दिया है और पूरे प्रकरण की रिपोर्ट मांगी गई है.
मामला बागलकोट शहर की वांबे कॉलोनी में मौजूद नम्मा क्लीनिक का है. डॉ. अंकिता आर यारागल को अप्रैल 2025 में इस क्लिनिक में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया गया था. बताया जा रहा है कि इस पद के लिए उन्हें हर महीने करीब 75 हजार रुपये तनख्वाह मिल रहा था.
आरोप है कि डॉ. अंकिता ने इसी साल मार्च में एक निजी मेडिकल कॉलेज में MD Pathology कोर्स में दाखिला लिया. इसके बावजूद उन्होंने मेडिकल ऑफिसर के पद से इस्तीफा नहीं दिया और सरकारी नौकरी जारी रखी. स्थानीय कार्यकर्ता राजू नाइक ने आरोप लगाया कि MD की पढ़ाई शुरू करने के बाद डॉ. अंकिता नियमित रूप से नम्मा क्लीनिक नहीं गईं. उनके मुताबिक, क्लिनिक में डॉक्टर की गैरमौजूदगी के कारण नर्सों को ही मरीजों को संभालना पड़ रहा था.
मामला तब सामने आया जब बागलकोट तालुक की स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सरस्वती मागी ने कुछ दिन पहले नम्मा क्लीनिक का दौरा किया. उस समय डॉ. अंकिता क्लिनिक में मौजूद नहीं थीं. स्वास्थ्य अधिकारी ने जब उनसे फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने कथित तौर पर बताया कि वह शहर से बाहर हैं. इसके बाद मरीजों की ओर से भी शिकायत की गई कि ड्यूटी डॉक्टर पिछले करीब तीन महीने से क्लिनिक में नहीं आ रही हैं. हालांकि, आरोप है कि उनकी अटेंडेंस नियमित बनी हुई थी.
स्थानीय कार्यकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि डॉ. अंकिता ने कथित तौर पर क्लीनिक में कभी नियमित रूप से काम नहीं किया और सरकारी व्यवस्था का लाभ उठाती रहीं. उन्होंने इसे सरकारी पैरों की बर्बादी के साथ-साथ क्षेत्र के लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित करने का मामला बताया. हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक जांच अभी पूरी नहीं हुई है.
इस मामले का राजनीतिक पहलू भी है. डॉ. अंकिता आर यारागल बागलकोट से कांग्रेस विधायक उमेश मेटी की भतीजी हैं. उनके पिता डॉ. राजकुमार यारागल बागलकोट के जिला स्वास्थ्य अधिकारी (DHO) हैं. इसी वजह से उनकी नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और कथित प्रभाव या पक्षपात की जांच की मांग हो रही है. हालांकि, अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है जिससे यह साबित हो कि उनकी नियुक्ति राजनीतिक दबाव में हुई थी.
बागलकोट जिला पंचायत के CEO गजानन बाले ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डॉ. अंकिता को सेवा से हटाने का निर्देश दिया है. उन्होंने DHO से पूरे मामले पर रिपोर्ट भी मांगी है और कहा है कि रिपोर्ट मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
वहीं, डॉ. राजकुमार यारागल ने अपनी बेटी की नियुक्ति में किसी तरह की भूमिका से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि डॉ. अंकिता की नियुक्ति उनके DHO बनने से पहले डॉ. मंजूनाथ डोड्डेरी के कार्यकाल में हुई थी. उन्होंने यह भी कहा कि उनके DHO का पद संभालने के बाद उन्होंने अंकिता की सैलरी जारी नहीं की और तालुक स्वास्थ्य अधिकारी को उन्हें ड्यूटी से हटाने का निर्देश दिया था.
फिलहाल डॉ. अंकिता यारागल और कांग्रेस विधायक उमेश मेटी ने इस मामले पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है. अब प्रशासनिक जांच की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि सरकारी नौकरी, अटेंडेंस और MD की पढ़ाई से जुड़े नियमों का वास्तव में उल्लंघन हुआ था या नहीं.