कर्तव्य पथ बना रणभूमि! पहली बार भारतीय सेना ने दिखाया जंग का लाइव सीन, 'बैटल एरे' को देखकर पाकिस्तान-चीन को नहीं आएगी नींद

77th Republic Day 2026: इस बार 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर हुई गणतंत्र दिवस परेड देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया. वजह साफ थी इस साल परेड में बहुत कुछ ऐसा हुआ, जो पहले कभी नहीं हुआ था. इनमें सबसे खास रहा भारतीय सेना का ‘बैटल एरे’ फॉर्मेट में दमदार प्रदर्शन. अगर आपके मन में सवाल है कि आखिर यह ‘बैटल एरे’ होता क्या है, तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं.

क्या है ‘बैटल एरे’

‘बैटल एरे’ का मतलब है रणभूमि में जंग लड़ने की असली रणनीति. इस बार गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार यह दिखाया गया कि युद्ध के समय सेना कैसे आगे बढ़ती है, दुश्मन पर कैसे नजर रखती है और सही मौके पर सटीक हमला कर जीत कैसे हासिल करती है. सेना के खास टैब्लो में इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस सेंटर दिखाया गया, जहां से पूरी जंग की योजना बनाई जाती है. इसमें यह भी बताया गया कि कैसे रियल-टाइम में टारगेट तय होते हैं, हमले होते हैं और ‘सुदर्शन चक्र’ जैसी एयर डिफेंस सिस्टम देश की सुरक्षा करती है. जमीन के साथ-साथ हवाई ताकत का भी पूरा तालमेल दिखाया गया. एक ही जगह पर सेना की पूरी युद्ध रणनीति का नज़ारा देखने को मिला.

परेड में दिखी जंग की पूरी तैयारी

जैसे ही परेड शुरू हुई, सबसे पहले रेकी एलिमेंट सामने आया. 61 कैवलरी के जवान एक्टिव कॉम्बैट यूनिफॉर्म में नजर आए. इसके बाद हाई मोबिलिटी रिकॉनिसेंस व्हीकल दिखाया गया, जो भारत का पहला स्वदेशी आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल है. आसमान से ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और उसका आर्म्ड वर्जन रुद्र समर्थन देता दिखा. इसके बाद असली योद्धा टी-90 भीष्म और अर्जुन मेन बैटल टैंक सलामी मंच के सामने से गुजरे. इन्हें ऊपर से अपाचे AH-64E और प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का कवर मिला. साथ में BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और नाग मिसाइल सिस्टम ने सेना की ताकत का एहसास कराया.

ऑपरेशन ‘सिंदूर’ को दिया गया सलाम

इस पूरे प्रदर्शन की खास बात यह रही कि इसे ऑपरेशन ‘सिंदूर’ की सफलता को समर्पित किया गया था. इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस सेंटर के टैब्लो में दिखाया गया कि कैसे रियल-टाइम डेटा के आधार पर टारगेट तय किए जाते हैं और एयर डिफेंस सिस्टम से देश की रक्षा होती है. स्पेशल फोर्सेज की टुकड़ी में अजयकेतु, रणध्वज और धवंशक जैसे रग्ड टेरेन व्हीकल भी शामिल रहे.

टेक्नोलॉजी ने बदली जंग की तस्वीर

अब जंग सिर्फ बंदूक और टैंक से नहीं लड़ी जाती. परेड में रोबोटिक डॉग, मानवरहित ग्राउंड व्हीकल निग्रह, भैरव, भुविरक्षा और कृष्णा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने. शक्तिबाण और दिव्यास्त्र जैसे नए हथियार हाई मोबिलिटी व्हीकल्स पर लगे दिखे. ड्रोन, टैक्टिकल हाइब्रिड यूएवी ‘जोल्ट’ के जरिए निगरानी और तोपखाने की फायरिंग को निर्देशित करने की क्षमता भी दिखाई गई. पहली बार भैरव बटालियन, शक्तिबाण रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी, 155 मिमी ATAGS तोप और यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जनता के सामने आए.

इस बार की परेड क्यों रही खास

पहले परेड में मार्चिंग टुकड़ियां और हथियार अलग-अलग नजर आते थे. लेकिन इस बार जंग का पूरा क्रम टोही, टैंक, पैदल सेना, तोपखाना, मिसाइल, हेलीकॉप्टर, सप्लाई और सुरक्षा एक साथ देखने को मिला. इससे साफ दिखा कि भारतीय सेना कितनी तैयार, स्वदेशी और हाई-टेक हो चुकी है. ‘बैटल एरे’ ने यह संदेश दिया कि आज की भारतीय सेना डेटा, ड्रोन और आधुनिक तकनीक के दम पर जंग लड़ने में पूरी तरह सक्षम है. (इनपुट: आईएएनएस)