आप कितने बजे लाल किले पर आ गए थे? PM मोदी ने किससे पूछा ये सवाल, जवाब सुनकर शाबाशी देने लगे प्रधानमंत्री

Independence Day 2025: आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया. उनके 103 मिनट के प्रेरणादायक भाषण में देश की प्रगति, एकता और भविष्य की योजनाओं का जिक्र था. उन्होंने 'पीएम विकसित भारत रोजगार योजना' की घोषणा की, जिसका मकसद युवाओं को नौकरी के नए अवसर देना है. लेकिन भाषण के बाद की एक खास मुलाकात ने एनसीसी कैडेट्स के लिए इस दिन को और यादगार बना दिया.

Delhi: On the occasion of #IndependenceDay2025, PM Narendra Modi interacts with NCC cadets at Gyan Path, Red Fort pic.twitter.com/ryqPQavvvU — IANS (@ians_india) August 15, 2025

लाल किले पर पीएम मोदी के भाषण को सुनने के लिए ढेर सारे एनसीसी कैडेट्स मौजूद थे. भाषण के बाद पीएम ने इन युवाओं से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया. इस दौरान पीएम मोदी ने बड़े ही प्यार भरे अंदाज में कैडेट्स से पूछा, "आप लोग सुबह कितने बजे लाल किले पहुंचे थे?" कैडेट्स ने जवाब दिया कि वे सुबह 3:30 बजे ही वहां पहुंच गए थे. यह सुनकर पीएम मोदी ने उनकी मेहनत और जज्बे की तारीफ की और शाबाशी दी.

Delhi: NCC cadets share their views after meeting PM Narendra Modi on the occasion of #IndependenceDay2025 A NCC cadet says, "It was a great experience, and he motivated us a lot..." pic.twitter.com/Bp7Hb926us — IANS (@ians_india) August 15, 2025

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में एक कैडेट ने बताया, "पीएम का ये सवाल और उनकी सादगी ने हमें बहुत प्रभावित किया. उनसे मिलना हमारे लिए जिंदगी का सबसे खास पल था." एक अन्य कैडेट ने कहा, "पीएम का भाषण सुनकर हमें लगा कि हम विकसित भारत के सपने को सच करने में बड़ा योगदान दे सकते हैं. उनकी बातें हमें नई दिशा देती हैं."

Delhi: On the occasion of #IndependenceDay2025, PM Narendra Modi met NCC cadets at Gyan Path, Red Fort pic.twitter.com/27J3zFX7Jo — IANS (@ians_india) August 15, 2025

कैडेट्स ने पीएम के 'ऑपरेशन सिंदूर' पर दिए भाषण की भी तारीफ की और 'पीएम विकसित भारत रोजगार योजना' को युवाओं के लिए गेम-चेंजर बताया. एक कैडेट ने कहा, "पीएम से मिलकर हमें गर्व हुआ. उनका विकसित भारत का विजन हमें प्रेरित करता है. ये पल हम कभी नहीं भूलेंगे."यह मुलाकात कैडेट्स के लिए सिर्फ एक औपचारिक मौका नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जिसने उनके अंदर देशभक्ति और जोश को और बढ़ा दिया. पीएम मोदी की सादगी और उनके प्रेरणादायक शब्दों ने इन युवाओं के दिलों में खास जगह बना ली.