स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, स्वतंत्रता दिवस पर वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश

Independence Day: आज देशभर में आजादी का जश्न पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया गया. 15 अगस्त 2025 को भारत को आज़ादी मिले 78 साल पूरे हो गए, और देश ने फख्र के साथ अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया. इस मौके पर घरों, दफ्तरों, स्कूल-कॉलेज, सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा लहराया गया. जगह-जगह देशभक्ति गीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक और भाषणों का आयोजन हुआ, जिससे माहौल देशभक्ति से सराबोर हो गया.

गुजरात में भी इस खास मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए. भारतीय वायु सेना बैंड ने नर्मदा के केवडिया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर 'विंग्स ऑफ ग्लोरी, सिम्फनी ऑफ यूनिटी' थीम पर प्रेरणादायक म्यूजिकल परफॉर्मेंस पेश की, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया. देश के सबसे ऊंचे इस स्मारक पर गूंजती मीठे धुनों ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया. एयर कमोडोर राजेश्वर सिंह भंडारी कहते हैं, आज के कार्यक्रम में बहुत से लोगों ने आनंद लिया. इस समारोह के माध्यम से हमें स्थानीय लोगों से जुड़ने का अवसर मिला.'

Gujarat | Indian Air Force Band gave an inspiring musical performance on the theme of 'Wings of Glory, Symphony of Unity,' at the Statue of Unity in Kevadia, Narmada, on the occasion of the 79th Independence Day.

'कार्यक्रम बहुत सुंदर था'

वहीं, असम में भी स्वतंत्रता दिवस का जश्न जोश से भरा रहा. यहां भारतीय वायु सेना के नंबर 7 बैंड ने गुवाहाटी के दिघालीपुखुरी मौजूद ऐतिहासिक युद्ध स्मारक पर प्रदर्शन किया. यह प्रस्तुति उन वीर जवानों को समर्पित थी जिन्होंने देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया. इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) प्रणब कुमार भराली ने कहा, 'कार्यक्रम बहुत सुंदर था. नंबर 7 एयर फ़ोर्स बैंड ने बहुत ही सुंदर प्रदर्शन दिया. हमने स्वतंत्रता दिवस बहुत खुशी के साथ मनाया.'

Guwahati, Assam | On the occasion of 79th Independence Day, the Indian Air Force's No 7 Band performed at the historic War Memorial in Dighalipukhuri.

पीएम मोदी ने 103 के संबोधन में कहा

स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचरी से 103 मिनट का संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने 2047 के लिए विकसित, समृद्ध और खुशहाल भारत का विज़न पेश किया. उन्होंने दीवाली से पहले जनता को तोहफा देते हुए जीएसटी दरों में बड़ी कटौती का ऐलान किया. नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के फंड की घोषणा की. साथ ही, देश में बदलते जनसांख्यिकीय स्वरूप (डेमोग्राफिक चेंज) पर चिंता जताते हुए इसकी गंभीरता को देखते हुए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने की बात कही.