79th Independence Day: 15 अगस्त पर इस बार क्या है खास थीम? दिखेगी 'ऑपरेशन सिंदूर' की झलक, जानें क्या-क्या दिखेगा नया

Independence Day 2025: देश आज (15 अगस्त) 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हुए देश के नाम अपना संबोधन देंगे. इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह में 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता का विशेष उत्सव मनाया जाएगा और 'ज्ञानपथ' पर दृश्य सजावट और निमंत्रण पत्रों पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो व 'चिनाब ब्रिज' की वॉटरमार्क छवि होगी, जो नए भारत के उदय का प्रतीक है. इस साल का थीम 'नया भारत' है, जो सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन की दिशा में हो रही प्रगति को दर्शाएगा. समारोह का उद्देश्य एक समृद्ध, सुरक्षित और साहसी नए भारत के उदय का उत्सव मनाना और राष्ट्र को आगे बढ़ने की नई ऊर्जा प्रदान करना है.

इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में क्या-क्या दिखेगा नया?

इस बार लालकिला पर गार्ड ऑफ ऑनर में 96 जवान (प्रत्येक—सेना, नौसेना, वायु सेना और दिल्ली पुलिस से 24 जवान व एक-एक अधिकारी) शामिल होंगे. वायु सेना इस वर्ष के समारोह की कोऑर्डिनेटिंग सर्विस है. लालकिला पर ध्वजारोहण के समय 1721 फील्ड बैटरी (सेरेमोनियल) द्वारा 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, जिसमें स्वदेशी 105 मिमी लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल होगा. राष्ट्रीय ध्वज गार्ड के रूप में सेना, नौसेना, वायु सेना और दिल्ली पुलिस के 128 जवान राष्ट्रीय सलामी देंगे.

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, ध्वजारोहण के तुरंत बाद वायु सेना के दो एमआई-17 हेलीकॉप्टरों से फूलों की वर्षा की जाएगी. एक हेलीकॉप्टर राष्ट्रीय ध्वज के साथ और दूसरा 'ऑपरेशन सिंदूर' को दर्शाने वाले ध्वज के साथ दिखाई देगा. प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद एनसीसी कैडेट्स और 'माई भारत' वॉलंटियर्स राष्ट्रगान गाएंगे. 2,500 कैडेट्स और वॉलंटियर्स ज्ञानपथ पर बैठकर 'नया भारत' का लोगो बनाएंगे.

करीब 5,000 विशेष अतिथि लाल किले पर समारोह देखने आएंगे. इनमें स्पेशल ओलंपिक्स 2025 के भारतीय दल, अंतरराष्ट्रीय खेलों के विजेता, उत्कृष्ट किसान, बेहतरीन सरपंच, युवा लेखक, उद्यमी, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी, स्वच्छता कर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पुनर्वासित मजदूर, वॉलंटियर्स के प्रतिनिधि और आदिवासी बच्चे शामिल होंगे.

इनके अलावा विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से आए 1,500 लोग पारंपरिक परिधानों में उपस्थित रहेंगे. स्वतंत्रता दिवस से पहले 'ऑपरेशन सिंदूर', 'नए भारत', और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर निबंध, पेंटिंग, रील, और ऑनलाइन क्विज आयोजित किए गए हैं. रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इन ऑनलाइन क्विज के लगभग 1,000 विजेता भी इस समारोह का हिस्सा होंगे. इस वर्ष पहली बार शाम को देशभर में 140 से अधिक स्थानों पर सेना, नौसेना, वायु सेना, तटरक्षक, एनसीसी और असम राइफल्स आदि के बैंड देशभक्ति धुनों से माहौल को जीवंत करेंगे.

(इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)