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DNA: 8 अरेस्ट और 2 का इस्तीफा... अब आगे क्या होगा? राम मंदिर चंदा चोरी मामले में गिरफ्तारी के बाद आरोपियों के घर से रिपोर्ट

राम मंदिर में दान चोरी मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है. आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी, डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 26, 2026, 11:07 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:08 PM IST
DNA: 8 अरेस्ट और 2 का इस्तीफा... अब आगे क्या होगा? राम मंदिर चंदा चोरी मामले में गिरफ्तारी के बाद आरोपियों के घर से रिपोर्ट
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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