/DNA: 8 अरेस्ट और 2 का इस्तीफा... अब आगे क्या होगा? राम मंदिर चंदा चोरी मामले में गिरफ्तारी के बाद आरोपियों के घर से रिपोर्ट

DNA Hindi: सुंदरकांड के पंचम सोपान में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम बिमुख संपति प्रभुताई. जाइ रही पाई बिनु पाई॥ अर्थात जो व्यक्ति भगवान राम से विमुख होता है, उसकी धन-संपत्ति, पद और प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रहती. जो कुछ उसे प्राप्त होता भी है, वह अंततः नष्ट हो जाता है. अयोध्या के श्रीराम मंदिर में रामभक्तों की आस्था को चोट पहुंचानेवालों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है.
जिन पापियों ने भगवान श्रीराम को अर्पित दान में सेंध लगाई उनके खिलाफ FIR हो चुकी है. उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है. और उन्हें जेल भेज दिया गया है. उनकी धन-संपदा की जांच हो रही है. इस अधर्म की आंच उन लोगों को भी झुलसा रही है जिनपर राम मंदिर की व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी थी. जिनपर रामभक्तों की आस्था और विश्वास को बनाए रखने का दायित्व था.
आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी, डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है. दोनों ने ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को इस्तीफा सौंपा. दान चोरी के आरोपियों पर हो रही कानूनी कार्रवाई के बीच ये दो इस्तीफे बहुत महत्वपूर्ण हैं. महत्वपूर्ण क्यों हैं, इसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ट्रस्ट से जुड़े जिन दो लोगों ने इस्तीफा दिया है, उनकी भूमिका क्या थी. वो क्यों महत्वपूर्ण थे. पहले बात चंपत राय की करते हैं.
#DNAमित्रों | चंपत राय का इस्तीफा.. इसका मतलब क्या?..पुलिस ने 'दान चोरी' के कितने राज उगलवाए ?
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— Zee News (@ZeeNews) June 26, 2026
चंपत राय पर श्रीराम मंदिर की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी थी. यानी मंदिर के ,संचालन से जुड़े छोटे-बड़े हर फैसले में उनकी भागीदारी थी. मंदिर निर्माण की निगरानी, प्रशासन, ठेकेदारों का समन्वय, दान प्रबंधन, मीडिया संवाद जैसी प्रमुख जिम्मेदारी भी चंपत राय के पास ही थी. 1990 के दशक से वो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं. आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से इस्तीफा देनेवाले डॉ अनिल मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य थे. डॉ अनिल मिश्रा मंदिर की व्यवस्था में सहयोग करते थे. यानी ये..चंपत राय के करीबी सहयोगी थे. राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उन्होंने मुख्य यजमान की भूमिका निभाई थी. इसी से आप उनके महत्व को समझ सकते हैं.
दान चोरी की जांच के लिए बनाई गई SIT ने 23 जून को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी. 25 जून को शाम 7 बजकर 21 मिनट पर यानी अब से ठीक 25 घंटे 39 मिनट पहले FIR दर्ज हुई. आठ आरोपी गिरफ्तार हुए. और अब मंदिर के संचालन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालनेवाले चंपत राय और डॉ अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है.
दान चोरी के पाप में जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उन्होंने निस्वार्थ सेवा नहीं की. उन्होंने रामभक्तों की निष्काम आस्था पर चोट पहुंचाई. अपने स्वार्थ के लिए देवधन की चोरी की. गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों ने पूछताछ में क्या बताया कोर्ट में क्या कहा ये सब हम विस्तार से आपको बताएंगे. लेकिन सवाल ये है कि जब FIR में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं था तो उन्होंने ट्रस्ट से इस्तीफा क्यों दिया. इनके इस्तीफे का मतलब क्या है.
दान चोरी में FIR दर्ज होने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा पर सवाल उठ रहे हैं. क्यों सवाल उठ रहे हैं इसे समझने के लिए हमें गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों से उनके संबंधों को समझना जरूरी है. इसे एक-एक कर समझते हैं. गिरफ्तार आरोपियों में सबसे चर्चित नाम रामशंकर यादव टिन्नू का है. आरोपी टिन्नू, चंपत राय का पूर्व ड्राइवर है. चंपत राय का करीबी था. दानपात्रों की चाभियां इसी के पास मिली थीं, इसकी गिरफ्तारी के बाद चंपत राय पर सवाल उठ रहे थे.
दूसरा चर्चित आरोपी अनुकल्प मिश्रा है. इसके घर से 20 लाख रुपए नगद मिले थे. इसे अनिल मिश्रा का करीबी बताया जाता है. इसकी गिरफ्तारी से अनिल मिश्रा सवालों के घेरे में थे. आरोपी रमाशंकर मिश्रा भी अनिल मिश्रा का करीबी बताया जा रहा है. आरोपी लवकुश मिश्रा अनुकल्प मिश्रा का रिश्तेदार है. अनिल मिश्रा के करीबी अनुकल्प ने ही लवकुश को दान की गिनती के काम में लगाया था. इसके घर से 10 लाख रुपए मिले थे. आरोपी मनीष यादव टिन्नू यादव का भतीजा है. इसे टिन्नू यादव ने दान गिनती करनेवाली टीम में रखवाया था.
बेशक FIR में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं है. लेकिन सूत्रों के मुताबिक SIT की रिपोर्ट में इनके खिलाफ कड़ी टिप्पणी की गई है. SIT ने जांच रिपोर्ट में दान गणना कक्ष, दान मैनेजमेंट, मंदिर संचालन और प्रबंधन में कई खामियां पाई हैं. मंदिर के संचालन और दान की देखरेख की जिम्मेदारी सीधे तौर चंपत राय और अनिल मिश्रा की थी. इन्हें ही ये सुनिश्चित करना था कि रामभक्तों की तरफ से किए गए आर्थिक सहयोग में कोई सेंध नहीं लगे. इसलिए पारदर्शिता और शुचिता के लिए ये जरूरी था कि दोनों इस्तीफा देते, यही हुआ है.
#DNAमित्रों | 8 गिरफ्तार.. 2 का इस्तीफा.. आगे क्या होगा?..गिरफ्तारी के बाद आरोपियों के घर से रिपोर्ट#DNA #DNAWithRahulSinha #Ayodhya #RamMandir #DonationCase@rahulsinhatv pic.twitter.com/lyL0Fvf7eZ
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राम मंदिर के दान की चोरी करनेवाले आठ आरोपियों को आज अयोध्या सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने इन्हें 29 जून तक न्यायिक हिरासत यानी जेल में भेज दिया. अब तक हुई कार्रवाई में 7 आरोपियों के ठिकानों से 79 लाख रुपए बरामद किए गए. आरोपी सुभाष श्रीवास्तव के पास से कुछ नहीं मिला है.
आरोपियों ने कोर्ट में खुद को बेगुनाह बताया. ये उनका कानूनी अधिकार है. लेकिन अब तक जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो साफ-साफ बता रहे हैं कि आरोपियों ने दान चोरी का पाप किया है. आज हमारे संवाददाता दान चोरी के सबसे चर्चित आरोपी टिन्नू यादव के घर पहुंचे.
आज टिन्नू यादव के रिश्तेदार उसे फंसाने का आरोप लगा रहे हैं. बता रहे हैं कि टिन्नू यादव का दान की गिनती के काम से कोई संबध नहीं था. 16 जून को ज़ी न्यूज़ की टीम टिन्नू यादव के हॉस्टल पहुंची थी, तब हमने टिन्नू से बात भी की थी. उस दिन टिन्नू ने खुद बताया था कि वो ऑटो चलाता था. आज उसके घरवाले कह रहे हैं कि हम तो पहले से ही अमीर थे. अब आप सोचिए कि ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ कि एक ऑटो चालक के पास करोड़ों की संपत्ति आ गई.
दान चोरी के आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ की है. हम आपको इस पूछताछ की जानकारी दे रहे हैं. सबसे पहले आपको बताते हैं कि पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों से कौन-कौन से सवाल पूछे. पुलिस ने पूछा कि
लेन-देन में आपकी क्या भूमिका थी?
दान में ली गई राशि किस माध्यम से ली या दी गई?
कौन कौन लोग चढ़ावे के पैसे में गड़बड़ी कर रहे थे?
महाकुंभ के दौरान आपने क्या-क्या संपत्ति या सामान खरीदा?
आरोपियों के बीच मोबाइल कॉल, चैट, ईमेल या सोशल मीडिया पर क्या बातचीत हुई?
किसी ट्रस्ट सदस्य, कर्मचारी या तीसरे व्यक्ति से आपके क्या संबंध थे?
दान में से चोरी की गई रकम का इस्तेमाल कहां-कहां हुआ?
इस पूछताछ में पुलिस को कुछ अहम जानकारी मिली है. सूत्रों के मुताबिक़, आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि वो कैसे दान में मिले पैसों को चुराने के बाद उसे ठिकाने लगाते थे. आरोपियों ने बताया है कि गिनती के दौरान मंदिर के दान में से चुराई गई नोटों की गड्डियों को बाथरूम में छिपाया जाता था. काउंटिंग के दौरान अनुकल्प और अन्य आरोपी पहले नोटों की गड्डियां चोरी करते थे, फिर उसे बाथरूम में छिपा देते थे. सोचिए, आप रामलला के नाम पर दान देते थे और राम मंदिर में घुसपैठ करने वाले चोर..उस दान को बाथरूम में छिपाते थे. कितनी शर्मनाक बात है.
बाद में मौका देखकर बाथरूम में छिपाई गई गड़्डियों को मंदिर परिसर से बाहर ले जाया जाता था. नोट बाहर निकालने के बाद एक मकान में आरोपी पैसों का बंटवारा करते थे. आरोपियों ने शुरुआती पूछताछ में बताया है कि दान में चोरी का ये पाप करीब तीन साल से चल रहा था. प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान राम मंदिर को मिले दान में सबसे ज्यादा चोरी की गई. क्योंकि इस दौरान भारी संख्या में सनातनधर्मी अयोध्या पहुंचे थे. राममंदिर को बड़ा दान मिला था. रामधन में चोरी का पाप करनेवाले आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए. 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 के बीच के CCTV फुटेज की जांच भी की गई है. इस जांच में कुल 70 अवसरों पर दान चोरी की गतिविधियां पकड़ी गई है.
रामभक्तों की अगाध आस्था को चोट पहुंचाने वालों का जीवन भी अब सारहीन होगा, उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया तेज़ हो गई है. मित्रो सबसे पहले मैं आपको न्यूजवॉल पर इस कानूनी प्रक्रिया के दो दस्तावेज दिखाता हूं. ये दस्तावेज उस FIR का हिस्सा हैं जो दान चोरी के आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुई है.मित्रो कुल 9 आरोपी हैं. जिनमें 8 नामजद हैं और एक अज्ञात आरोपी है. आपके मन में ये जिज्ञासा होगी कि ये अज्ञात आरोपी कौन है. इसे समझने के लिए FIR में जो धाराएं लगाई गई हैं इसे संक्षेप में समझते है.
FIR में BNS की धारा 305 लगाई गई है. ये सुरक्षित स्थान में चोरी पर लगती है.
BNS की धारा 306 कर्मचारी सेवक द्वारा चोरी पर लगाई जाती है.
BNS की धारा 316 (5) गंभीर विश्वासघात पर लगाई जाती है.
BNS की धारा 317 (4) चोरी की संपत्ति को रखने या उसके कारोबार पर.
BNS की धारा 317(5) चोरी की संपत्ति को छिपाने या ठिकाने लगाने में मदद करने.
BNS की धारा 61 आपराधिक साजिश रचने पर.
और BNS की धारा 3 (5) कई लोगों द्वारा मिलकर अपराध करने पर लगाई जाती है.
अब जो हम बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा.
PC एक्ट की धारा 13(1)A किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा पैसों या पद का दुरुपयोग या भ्रष्टाचार करने पर लगाई जाती है
अब समझिए FIR में जो अज्ञात है वो कोई सरकारी कर्मचारी हो सकता है. क्योंकि FIR में PC एक्ट की धारा 13(1)A लगाई गई है. जैसा कि हमने बताया ये धारा सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लगाई जाती है इसलिए ये तय है कि SIT की शुरुआती जांच में दान चोरी के अपराध में किसी एक या एक से ज्यादा सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भी साक्ष्य मिले हैं. हो सकता है उसका नाम और उसकी जानकारी अभी पुख्ता तौर पर सामने नहीं आई हो. लेकिन आगे सरकारी कर्मचारी का नाम भी सामने आ सकता है.