/DNA: 8 अरेस्ट और 2 का इस्तीफा... अब आगे क्या होगा? राम मंदिर चंदा चोरी मामले में गिरफ्तारी के बाद आरोपियों के घर से रिपोर्ट

बाद में मौका देखकर बाथरूम में छिपाई गई गड़्डियों को मंदिर परिसर से बाहर ले जाया जाता था. नोट बाहर निकालने के बाद एक मकान में आरोपी पैसों का बंटवारा करते थे. आरोपियों ने शुरुआती पूछताछ में बताया है कि दान में चोरी का ये पाप करीब तीन साल से चल रहा था. प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान राम मंदिर को मिले दान में सबसे ज्यादा चोरी की गई. क्योंकि इस दौरान भारी संख्या में सनातनधर्मी अयोध्या पहुंचे थे. राममंदिर को बड़ा दान मिला था. रामधन में चोरी का पाप करनेवाले आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए. 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 के बीच के CCTV फुटेज की जांच भी की गई है. इस जांच में कुल 70 अवसरों पर दान चोरी की गतिविधियां पकड़ी गई है.