जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग? सरकार छुड़वाने के लिए हुई एक्टिव, दुबई से घनघनाने लगे फाेन

Indian fishermen detained by Bangladesh: आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के 8 मछुआरे मछली पकड़ने गए थे, लेकिन रात 2 बजे गलती से बांग्लादेशी सीमा पार कर गए. जिसके बाद बांग्लादेश कोस्ट गार्ड ने उन्हें हिरासत में ले लिया है. इस घटना की सूचना पाते ही दुबई से सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अफसरों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सभी को भारत वापस लाने की कोशिश की जाए.

13 तारीख को मछली पकड़ने के लिए गए

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि पंजीकृत नाव इस महीने की 13 तारीख को मछली पकड़ने के लिए विशाखापत्तनम फिशिंग हार्बर से रवाना हुई थी. मछली पकड़ते समय यह हमारी सीमा पार करके बांग्लादेशी जलक्षेत्र में प्रवेश कर गई. वर्तमान में नाव और उसमें सवार आठ मछुआरे बांग्लादेश तटरक्षक बल की हिरासत में हैं.

किन लोगों को पकड़ा

इनमें दो मछुआरे, वासुपिल्ली सीथय्या और नक्का रमण, पुसपतिरेगा मंडल के तिप्पलावलसा पंचायत के निवासी हैं. इसी प्रकार, भोगपुरम मंडल के पेद्दाकोंडाराजुपालेम गांव के छह मछुआरे भी उसी नाव में सवार थे. जिनमें सुरपति रामू, मारुपिल्ली रमेश, मारुपिल्ली चिन्ना अप्पन्ना, मारुपिल्ली प्रवीण, सुरदा अप्पलाकोंडा और वड्डाडी सत्यनारायण शामिल हैं. ये नाव मालिक हैं, जो विशाखापट्टनम में बरसों से मछली का धंधा चला रहे हैं.इनके घरों में बच्चे, पत्नियां, बूढ़े मां-बाप इंतजार कर रहे हैं.गांव वाले बताते हैं, ये लोग मेहनती हैं, समंदर उनकी जिंदगी है. लेकिन अब उनके घरों में सन्नाटा है, बच्चे पूछ रहे हैं, "पापा कब आएंगे?"

परिवारों की दुआएं, सरकार का साथ

गांव में प्रार्थना सभाएं हो रही हैं. परिवार कहते हैं, "हमारी सरकार और भगवान पर भरोसा है." ये 8 मछुआरे सिर्फ लोग नहीं, सैकड़ों परिवारों की उम्मीद हैं. इसके पहले आपसी समझौते के आधार पर बांग्लादेश ने जनवरी 2025 में 95 मछुआरों को वापस किया था. इन सबको अक्टूबर-नवंबर 2024 में बांग्लादेश ने 95 भारतीय मछुआरों को अनजाने में सीमा पार करने पर पकड़ा था. ये लोग बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ते वक्त फंस गए थे.