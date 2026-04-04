जिस समुद्री रास्ते पर बरस रहीं मिसाइलें, वहां से पार हुआ भारत का आठवां टैंकर; कैसे भारत ने होर्मुज से निकाले सबसे ज्यादा शिप्स

Middle East War: पश्चिम एशिया में पिछले एक महीने से जारी जंग के चलते ईरान ने सबसे अहम समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य को ब्लॉक किया हुआ है, जिसके चलते ग्लोबल ऑयल मार्केट में भूचाल आया है और कई देशों में तेल-गैस की सप्लाई में बाधा आ रही है. फिलीपींस जैसे देशों में तो इसको लेकर इमरजेंसी भी घोषित कर दी गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज खोलने के लिए ईरान को धमकी भी दी है. इन सब के बीच तक कम से कम 8 भारतीय जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजर चुके हैं. ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन चुका है.

होर्मुज से गुजरा भारतीय जहाज

होर्मुज स्ट्रेट ग्लोबल ऑयल-गैस सप्लाई ट्रेड के तकरीबन पांचवे हिस्से का सेंटर है. बीते 28 फरवरी 2026 को अमेरिका-इजरायल की ओर से हवाई हमले के बाद ईरान ने इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को ब्लॉक कर दिया था. हालांकि, ईरान का कहना है कि यह जलमार्ग भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान समेत मित्र देशों के लिए खुला है. बता दें कि आज सुबह LPG टैंकर 'ग्रीन सानवी' सफलतापूर्वक होर्मुज स्ट्रेट को पार कर भारत की ओर बढ़ रहा है. यह इस संवेदनशील जलमार्ग से गुजरने वाला आठवां जहाज बन गया है. इसके अलावा 'ग्रीन आशा' और 'जग विक्रम' नाम के दो और जहाज भी कुछ दिनों में भारत पहुंचने वाले हैं.

ये भी पढ़ें- 'चुनाव में केरलम को फायदा, लेकिन मुझे पर्सनली नुकसान होगा...,' तिरुवल्ला में ऐसा क्यों बोले पीएम मोदी?

Add Zee News as a Preferred Source

कौनसे जहाज हुए पार?

भारत अब उन देशों में से एक बन चुका है, जिनके सबसे ज्यादा जहाज होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरे हैं. इससे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित करने और आम जनता के लिए सप्लाई बनाए रखने में मदद मिली है. अब तक शिवालिक,

नंदा देवी, जग लाडकी, पाइन गैस, जग वसंत, बीडब्ल्यू टायर, बीडब्ल्यू एल्म और ग्रीन सानवी जहाज जंग के बीच होर्मुज पार करके भारत पहुंच चुके हैं. इसके अलावा लगभग 485 इंडयिन सेलर्स को ले जा रहे 15 से ज्यादा भारतीय ध्वज वाले जहाज अभी भी खाड़ी में मौजूद हैं.

ये भी पढ़ें- मिडिल ईस्ट जंग की वजह से थमी प्लास्टिक फैक्ट्रियों की चाल, उद्योग पर छा गए संकट के बादल

ईरान का संदेश

मुंबई स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास ने LPG टैंकर ग्रीन सानवी के होर्मुज स्ट्रेट पार करने पर भारत के लिए विशेष संदेश भेजा. कंसलेट ने अपने 'X' हैंडल पर लिखा,' भारत और विशेष रूप से गुजरात हमारे साझा इतिहास में एक विशेष स्थान रखते हैं. सदियों पहले यहां के लोगों ने हमारी भूमि का सहर्ष स्वागत किया था. इस अटूट सभ्यतागत बंधन को आधार बनाकर हम मित्रता और सहयोग के संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.'

India, & #Gujarat in particular, hold a cherished place in our shared history; having graciously welcomed those from our land centuries ago. Building on this enduring civilizational bond, we remain committed to further strengthening the ties of friendship & cooperation.#Iran https://t.co/KHruteGkY2 — Consulate General of the I.R. Iran in Mumbai (@IRANinMumbai) April 4, 2026

बता दें कि दूतावास गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के एक पोस्ट का जवाब दे रहा था, जिन्होंने LPG टैंकर के गुजरने को भारतीय कूटनीति की जीत बताया था.