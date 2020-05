विशाखापट्टनम: जहरीले गैस के रिसाव से अब तक 8 लोगों की हुई मौत, कई लोग सड़कों पर हुए बेहोश

विशाखापट्टनम​: आज तड़के करीब 2:30 बजे एक फार्मा कंपनी के प्लांट में गैस लीक होने से एक बच्चे समेत 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. 1000 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है. इस गैस लीक से 3-4 किमी. का इलाका प्रभावित हुआ है. एहतियातन 6 गांवों को खाली करा लिया गया है. प्लांट से जो गैस लीक हुई है, उसका नाम स्टाइरिन बताया जा रहा है. अब खबर आ रही है कि प्लांट से गैस का रिसाव एक बार फिर शुरू हो गया है. जानकारी के मुताबिक हालात पर काबू पाने में कुछ घंटों का समय लग सकता है.

बता दें कि विशाखापट्टनम के आर.आर. वेंकटपुरम गांव में रात करीब ढाई बजे एल.जी पॉलिमर उद्योग में रासायनिक गैस लीक हो गई. इस कारण वहां मौजूद लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. उन्होंने हालात का जायजा लेने के लिए आपदा प्रबंधन की बैठक बुलाई है.

ये भी देखें: विशाखापट्टनम: जहरीली गैस से कई लोगों की मौत, सामने आईं विचलित करने वाली PHOTOS

पीएम मोदी ने ट्ववीट कर लिखा, 'मैंने विशाखापट्टनम की स्थिति के बारे में MHA (गृह मंत्रालय) और NDMA (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) के अधिकारियों से बात की है जिस पर कड़ी नज़र रखी जा रही है. मैं विशाखापट्टनम में सभी की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं.' पीएम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के सीएम वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी से बातचीत की है. उन्होंने सभी मदद और सहायता का आश्वासन दिया.

Spoke to officials of MHA and NDMA regarding the situation in Visakhapatnam, which is being monitored closely.

I pray for everyone’s safety and well-being in Visakhapatnam.

— Narendra Modi (@narendramodi) May 7, 2020