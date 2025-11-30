Advertisement
trendingNow13024413
Hindi Newsदेश

असम विधानसभा में पेश हुए पुलिस एनकाउंटर के आंकड़े, हुआ बड़ा खुलासा 2021 से अब तक 80 मौतें

मंत्री गोआला ने बताया, इनमें से 78 मामलों में मजिस्ट्रियल जांच पूरी की जा चुकी है, जबकि बाकी मामले अभी प्रक्रिया में हैं. यह जानकारी असम विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आख़िरी दिन पेश की गई, जिसने राज्य में कानून-व्यवस्था और पुलिस जवाबदेही को लेकर एक बार फिर बहस शुरू कर दी है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 01, 2025, 12:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

असम विधानसभा में पेश हुए पुलिस एनकाउंटर के आंकड़े, हुआ बड़ा खुलासा 2021 से अब तक 80 मौतें

असम विधानसभा से आज एक बड़ा खुलासा सामने आया है. राज्य के मंत्री रुपेश गोआला ने शनिवार को विधानसभा में बताया कि साल 2021 से लेकर अब तक असम में पुलिस मुठभेड़ों या हिरासत में कुल 80 लोगों की मौत हुई है. मंत्री गोआला ने बताया, इनमें से 78 मामलों में मजिस्ट्रियल जांच पूरी की जा चुकी है, जबकि बाकी मामले अभी प्रक्रिया में हैं. यह जानकारी असम विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आख़िरी दिन पेश की गई, जिसने राज्य में कानून-व्यवस्था और पुलिस जवाबदेही को लेकर एक बार फिर बहस शुरू कर दी है.

मंत्री ने जानकारी दी कि राज्य में पुलिस कार्रवाई के दौरान हुई मौतों को लेकर कुल 180 मजिस्ट्रियल जांचें दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 174 के तहत की गईं, जबकि 194 जांचें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194(1) के अंतर्गत संपन्न की गईं. सभी जांचें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के दिशानिर्देशों के अनुरूप की गईं. जिनके तहत किसी भी पुलिस कार्रवाई के दौरान होने वाली मौत की रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर जमा करना अनिवार्य होता है. मंत्री ने यह भी बताया कि कछार जिले में तीन हमर युवकों की कथित मुठभेड़ में हुई मौत के मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई गई थी, ताकि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष और विस्तृत रूप से जांच सुनिश्चित की जा सके.

 

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Assam

Trending news

रणभेरी बजने से पहले चुनावी मोड में आईं ममता बनर्जी, कूचबिहार से भरेंगी हुंकार
Mamata Banerjee
रणभेरी बजने से पहले चुनावी मोड में आईं ममता बनर्जी, कूचबिहार से भरेंगी हुंकार
असम विधानसभा में पेश हुए पुलिस एनकाउंटर के आंकड़े, 2021 से अब तक 80
Assam
असम विधानसभा में पेश हुए पुलिस एनकाउंटर के आंकड़े, 2021 से अब तक 80
नागा कबीले जो कभी गुलाम नहीं रहे, 16-पॉइंट एग्रीमेंट, नागालैंड की अनकही दास्तां
Nagaland
नागा कबीले जो कभी गुलाम नहीं रहे, 16-पॉइंट एग्रीमेंट, नागालैंड की अनकही दास्तां
क्या चीन की वजह से हो रही भारत के मिसाइल टेस्ट में देरी? नेवी चीफ ने दिया 2 टूक जवाब
Navy Chief
क्या चीन की वजह से हो रही भारत के मिसाइल टेस्ट में देरी? नेवी चीफ ने दिया 2 टूक जवाब
कभी लॉरेंस के लिए जान भी रहती थी हाजिर, अब देने लगा धमकी; कौन है शहजाद भट्टी?
Pakistan
कभी लॉरेंस के लिए जान भी रहती थी हाजिर, अब देने लगा धमकी; कौन है शहजाद भट्टी?
भाषाएं भूल रहे भारतीय, साधु कर रहे इंग्लिश में बात; RSS प्रमुख की चिंता कितनी जायज?
Mohan Bhagwat
भाषाएं भूल रहे भारतीय, साधु कर रहे इंग्लिश में बात; RSS प्रमुख की चिंता कितनी जायज?
पुडुचेरी-तमिलनाडु के दरवाजे तक आया दितवाह, तटों से बस 80 किमी दूर, IMD ने दिया अपडेट
Ditvah cyclone update
पुडुचेरी-तमिलनाडु के दरवाजे तक आया दितवाह, तटों से बस 80 किमी दूर, IMD ने दिया अपडेट
विंटर सेशन से पहले वंदे मातरम पर विवाद, ममता की TMC ने कांग्रेस से झाड़ा पल्ला
parliament session 2025
विंटर सेशन से पहले वंदे मातरम पर विवाद, ममता की TMC ने कांग्रेस से झाड़ा पल्ला
जब IPL ने जन्म भी नहीं लिया था, तब डॉ. सुभाष चंद्रा ने रखी थी ICL की नींव
Dr. Subhash Chandra
जब IPL ने जन्म भी नहीं लिया था, तब डॉ. सुभाष चंद्रा ने रखी थी ICL की नींव
दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौके पर मौत, दो बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर
Bus accident
दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौके पर मौत, दो बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर