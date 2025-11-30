असम विधानसभा में पेश हुए पुलिस एनकाउंटर के आंकड़े, हुआ बड़ा खुलासा 2021 से अब तक 80 मौतें

मंत्री गोआला ने बताया, इनमें से 78 मामलों में मजिस्ट्रियल जांच पूरी की जा चुकी है, जबकि बाकी मामले अभी प्रक्रिया में हैं. यह जानकारी असम विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आख़िरी दिन पेश की गई, जिसने राज्य में कानून-व्यवस्था और पुलिस जवाबदेही को लेकर एक बार फिर बहस शुरू कर दी है.
असम विधानसभा से आज एक बड़ा खुलासा सामने आया है. राज्य के मंत्री रुपेश गोआला ने शनिवार को विधानसभा में बताया कि साल 2021 से लेकर अब तक असम में पुलिस मुठभेड़ों या हिरासत में कुल 80 लोगों की मौत हुई है. मंत्री गोआला ने बताया, इनमें से 78 मामलों में मजिस्ट्रियल जांच पूरी की जा चुकी है, जबकि बाकी मामले अभी प्रक्रिया में हैं. यह जानकारी असम विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आख़िरी दिन पेश की गई, जिसने राज्य में कानून-व्यवस्था और पुलिस जवाबदेही को लेकर एक बार फिर बहस शुरू कर दी है.
मंत्री ने जानकारी दी कि राज्य में पुलिस कार्रवाई के दौरान हुई मौतों को लेकर कुल 180 मजिस्ट्रियल जांचें दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 174 के तहत की गईं, जबकि 194 जांचें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194(1) के अंतर्गत संपन्न की गईं. सभी जांचें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के दिशानिर्देशों के अनुरूप की गईं. जिनके तहत किसी भी पुलिस कार्रवाई के दौरान होने वाली मौत की रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर जमा करना अनिवार्य होता है. मंत्री ने यह भी बताया कि कछार जिले में तीन हमर युवकों की कथित मुठभेड़ में हुई मौत के मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई गई थी, ताकि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष और विस्तृत रूप से जांच सुनिश्चित की जा सके.
