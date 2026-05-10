जिस भाषा में बोलता है पूरा राज्य, उसी में फेल हो गए 80 हजार छात्र; 10वीं के रिजल्ट ने पूरी सरकार को कर दिया दंग

Why Maharashtra students failed in Marathi language: महाराष्ट्र में मराठी को बढ़ावा देने की फडणवीस सरकार की कोशिश औंधे मुंह गिरी है. राज्य में हुए दसवीं क्लास के SSC एग्जाम में 80 हजार बच्चे मराठी के पेपर में फेल हो गए हैं. इन बच्चों ने मराठी को पहली भाषा के रूप में ऑप्ट किया था. रिजल्ट आने के बाद राजनेता और एजुकेशन एक्सपर्ट इस नतीजे पर हैरान हैं. उन्हें इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि स्कूलों और रोजमर्रा के जीवन में क्षेत्रीय भाषाओं की जगह कैसे बदल रही है.

80 हजार 803 बच्चे हो गए फेल

परीक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस साल राज्य में 10 लाख 98 हजार 623 स्टूडेंट्स ने मराठी को पहले भाषा विषय के रूप में चुना था. इनमें से 92.57 प्रतिशत यानी 10,06,896 बच्चे इस परीक्षा में पास हो गए. जबकि 80 हजार 803 बच्चे मराठी में फेल हो गए.

8 फीसदी स्टूडेंट्स मराठी में हुए फेल

सरकार की चिंता केवल इतनी नहीं है. असल में राज्य में इस बार 4 लाख 13 हजार 917 स्टूडेंट्स ने मराठी को दूसरी या तीसरी भाषा के विकल्प के रूप में चुना था. जिनमें से महज 13 हजार 741 बच्चे फेल हो गए. दोनों वर्गों को मिलाकर इस बार 94 हजार 544 स्टूडेंट्स मराठी भाषा के पेपर में फेल गए हैं. इस प्रकार पूरे राज्य के 8 फीसदी स्टूडेंट्स मराठी में फेल हो गए हैं.

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महाराष्ट्र की राजभाषा है मराठी

खास बात ये है कि मराठी महाराष्ट्र की राजभाषा है, जिसे वहां के लाखों लोग बोलते हैं. इसके बावजूद वहां पर इतने स्टूडेंट्स फेल हो गए. एक्सपर्टों का मानना है कि यह स्टूडेंट्स की यह व्यक्तिगत समस्या नहीं है. इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब वहां पर परिवारों की भाषाई आदतें बदल रही हैं.

कई शिक्षाविदों का मानना है कि शहरीकरण और इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बढ़ती संख्या ने छात्रों के मराठी के साथ जुड़ाव को बदल दिया है. खासकर शहरों में कई घरों में अब अंग्रेजी और हिंदी बातचीत की मुख्य भाषा बन गई हैं. अगर यह सच है तो महाराष्ट्र के राजनेताओं के मराठी को बढ़ावा देने के प्रयासों को बड़ा झटका होगा.