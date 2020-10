बुजुर्ग को रोता देख मटर पनीर खाने उमड़ी भीड़, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ #BABAKADHABA

नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) के मालवीय नगर (Malviya Nagar) का एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहा है, जिसमें बाबा का ढाबा (Baba Ka Dhaba) नाम की दुकान पर एक बुजुर्ग व्यक्ति रोता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई भी कोरोना काल में ढाबे पर खाना खाने नहीं जाता.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद बाबा का ढाबा (Baba Ka Dhaba) पर मटर पनीर खाने के लिए दिल्ली वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है. इसके अलावा वीडियो देखकर देश के कई हिस्सों से लोग उनकी मदद के लिए सामने आ रहे हैं.

वीडियो को @VasundharaTankh नाम के ट्विटर यूजर ने बुधवार शाम को अपने अकाउंट पर शेयर किया और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया. ट्विटर पर अब तक 2.3 मिलियन बार वीडियो को देखा जा चुका है.

This video completely broke my heart. Dilli waalon please please go eat at बाबा का ढाबा in Malviya Nagar if you get a chance #SupportLocal pic.twitter.com/5B6yEh3k2H — Vasundhara Tankha Sharma (@VasundharaTankh) October 7, 2020

80 साल के बुजुर्ग चलाते हैं बाबा का ढाबा

दिल्ली के मालवीय नगर में कांता प्रसाद और बादामी देवी कई सालों से बाबा का ढाबा (Baba Ka Dhaba) चला रहे हैं. दोनों कि उम्र 80 साल से ज्यादा है. कांता प्रसाद बताते हैं कि उनके दो बेटे और एक बेटी है, लेकिन कोई मदद नहीं करता और वो सारा काम खुद ही करते हैं.

कई दिग्गज मदद के लिए आए सामने

वीडियो वायरल होने के बाद कई दिग्गज मदद के लिए सामने आए हैं. टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज के अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन, सोनम कपूर, स्वरा भास्कर मदद के लिए सामने आई हैं. इसके अलावा कई लोग बुजुर्ग की मदद के लिए आगे आए हैं.

I am not able to message you, but is there a way I can help that man?? I would like to contribute. — Ashwin (@ashwinravi99) October 7, 2020

Hi could you please dm me details. — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) October 7, 2020

आईपीएल दिल्ली कैपिटल्स ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लोगों से बाबा का ढाबा (Baba Ka Dhaba) में खाना खाने की अपील की है. दिल्ली कैपिटल्स ने ट्वीट किया, "समय मुश्किल चल रहा है, लेकिन दिल्ली का दिल तो आज भी एक मिसाल है न? दिल्लीवालों, इस वक्त हमारे लोकल बिजनेस को आपके सपोर्ट की जरूरत है. चलिए इन आंसुओं को कल से खुशी के आंसुओं में बदलते हैं. मालवीय नगर में बाबा का ढाबा जाइए."