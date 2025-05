हमारा कमांडर मोदी है, मिट्टी में मिला देगा... 83 साल के फौजी की दहाड़ सुन कांप उठेंगे पाकिस्तानी

India Pakistan War: पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच हर भारतीय इस समय सेना का मनोबल बढ़ा रहा है. हमारी आर्मी ने पाकिस्तान के नापाक हरकतों को जवाब दिया और एक बार फिर बता दिया कि अगर हमें छेड़ा जाएगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं. ये जज्बा ना सिर्फ भारतीय सेना के जवानों में है, बल्कि आम लोगों में यही भावना देखने को मिल रही है. इसके अलावा जो लोग सेना रिटायर हो चुके हैं, वो बुजुर्ग होने के बावजूद बॉर्डर जाने को तैयार हैं. हाल ही में इसकी ताजा मिसाल देखने मिली है.

पंजाब के मोहाली के रहने वाले रिटायर्ड सूबेदार प्रीतम सिंह ने कहा है,'अब पाकिस्तान को परिणाम भुगतने से कोई नहीं रोक सकता. हमारे कमांडर प्रधानमंत्री मोदी हैं और वो बहुत बुद्धिमान नेता हैं, हम जानते हैं कि वह पाकिस्तान को मिट्टी मिला देंगा और ये हम जानते हैं. इसीलिए हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं, मेरी 83 साल उम्र है अगर मुझे बोला जाएगा कि मुझे जंग लड़ने जाना है तो मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, मैंने अपना सामान बांध लिया है.'

Mohali, Punjab: Retired Subedar Pritam Singh says, "No one can stop Pakistan from facing the consequences now. Our Commander, Prime Minister Modi, is a wise leader we know he will crush Pakistan. I've already packed my belongings and am ready to go to the border and fight..." pic.twitter.com/be5n1UXgNr

