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हिमालय में टिक-टिक कर रहे 88 'स्नो बम', भारत के 6 राज्यों पर नेपाल से भी बड़ा खतरा, अचानक धमकी 'प्रलय' तो क्या होगा?

Likelihood of Nepal-like Floods in India: नेपाल की बाढ़ से वहां पर त्राहि-त्राहि मची हुई है. लेकिन बात केवल नेपाल की नहीं है. हिमालय में 88 'स्नो बम' टिक-टिक कर रहे हैं, जो भारत के 6 राज्यों पर नेपाल से भी बड़ा प्रलय ला सकते हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 28, 2026, 03:43 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 03:47 AM IST
हिमालय में टिक-टिक कर रहे 88 'स्नो बम', भारत के 6 राज्यों पर नेपाल से भी बड़ा खतरा, अचानक धमकी 'प्रलय' तो क्या होगा?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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