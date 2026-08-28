हिमालय में टिक-टिक कर रहे 88 'स्नो बम', भारत के 6 राज्यों पर नेपाल से भी बड़ा खतरा, अचानक धमकी 'प्रलय' तो क्या होगा?

वैज्ञानिकों की चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि ग्लेशियल झीलों के चारों तरफ अक्सर बर्फ, मलबे और मोरेन से बने प्राकृतिक बांध होते हैं. ये बांध किसी कंक्रीट के बांध की तरह मजबूत और स्थिर नहीं होते. भूकंप, भारी बारिश, हिमस्खलन, चट्टानों के टूटकर झील में गिरने या बर्फ के बड़े हिस्से के अचानक झील में पहुंचने से इन पर दबाव बढ़ सकता है. अगर प्राकृतिक बांध टूट गया तो झील में जमा पानी अचानक बाहर निकल सकता है और नीचे की ओर बहने वाली नदी को कुछ ही समय में विशाल बाढ़ में बदल सकता है.