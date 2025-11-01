Advertisement
trendingNow12983794
Hindi Newsदेश

आंध्र प्रदेश के मंदिर में भगदड़ से 9 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत, जानें कैसे हुआ यह दिल दहला देने वाला हादसा

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एकादशी उत्सव के दौरान भगदड़ मचने से 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई घायल हुए. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर दुख जताते हुए जांच और राहत कार्यों के आदेश दिए.

 

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 01, 2025, 12:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आंध्र प्रदेश के मंदिर में भगदड़ से 9 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत, जानें कैसे हुआ यह दिल दहला देने वाला हादसा

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा कस्बे में स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में शनिवार को भगदड़ मच गई, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. हादसा उस समय हुआ जब एकादशी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर में पहुंचे थे. भीड़ अचानक बढ़ने से अफरातफरी मच गई और लोग एक-दूसरे पर गिर पड़े. मौके पर चीख-पुकार मच गई और कई लोग दबकर घायल हो गए. प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया, लेकिन तब तक कई लोगों की जान जा चुकी थी.

एकादशी पर्व पर उमड़ी थी भारी भीड़

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से जारी बयान के मुताबिक, यह हादसा एकादशी उत्सव के दौरान हुआ जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक साथ मंदिर परिसर में दाखिल होने लगे. अधिक भीड़ के कारण निकास और प्रवेश मार्ग पर भारी दबाव बन गया, जिससे भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई. हादसे में कई लोगों को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया. कई परिवार अपने लापता सदस्यों की तलाश में अस्पतालों और मंदिर परिसर में भटकते रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

राहत कार्य में जुटा प्रशासन

हादसे के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू किया. राज्य के कृषि मंत्री के. अचननायडु भी घटना स्थल पर पहुंचे और मंदिर प्रशासन से स्थिति की जानकारी ली. मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया ताकि और किसी तरह की अफरातफरी न हो. घायलों के इलाज के लिए मेडिकल टीमें लगातार काम कर रही हैं. फिलहाल प्रशासन ने मृतकों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है और स्थानीय प्रशासन को राहत वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

 

मुख्यमंत्री ने जताया दुख, दिए जांच के आदेश

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई. उन्होंने कहा, “वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई भगदड़ बेहद दर्दनाक और दुखद है. इस घटना में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है.” मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने और राहत कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Andhra PradeshStampede at venkateswara swamy templekashibuggaSrikakulamAndhra Pradesh

Trending news

आंध्र प्रदेश के मंदिर में भगदड़ से 9 श्रद्धालुओं की मौत, जानें कैसे हुआ यह...
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश के मंदिर में भगदड़ से 9 श्रद्धालुओं की मौत, जानें कैसे हुआ यह...
आज से देश में पहली बार शुरू होगी जाति जनगणना, पहले चरण के लिए भरनी होगी ये जानकारी
Caste Census
आज से देश में पहली बार शुरू होगी जाति जनगणना, पहले चरण के लिए भरनी होगी ये जानकारी
शिक्षा के बाद अब इस मामले में भी देश का पहला राज्य बना केरल, CM ने किया बड़ा ऐलान
Pinarayi Vijayan
शिक्षा के बाद अब इस मामले में भी देश का पहला राज्य बना केरल, CM ने किया बड़ा ऐलान
स्टूडियो में 17 बच्चों को जिंदा जलाने वाला था रोहित आर्य? FIR में बड़ा खुलासा
hindi mumbai news
स्टूडियो में 17 बच्चों को जिंदा जलाने वाला था रोहित आर्य? FIR में बड़ा खुलासा
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में विद्रोह कर क्यों गिराई गई सरकार? डोभाल ने साफ बताया
Ajit Doval
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में विद्रोह कर क्यों गिराई गई सरकार? डोभाल ने साफ बताया
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित एनकाउंटर से पहले किस-किसके टच में था? बड़ा खुलासा
mumbai
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित एनकाउंटर से पहले किस-किसके टच में था? बड़ा खुलासा
कांग्रेस ने अजहरुद्दीन को अचानक मंत्री क्यों बनाया? मैच फंसा तो दी शॉर्ट लेग पोजीशन
telangana news hindi
कांग्रेस ने अजहरुद्दीन को अचानक मंत्री क्यों बनाया? मैच फंसा तो दी शॉर्ट लेग पोजीशन
'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था
1984 Anti Sikh Riot
'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था
बिहार चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत, नवंबर के पहले दिन सस्ता हुआ सिलेंडर
LPG Cylinder
बिहार चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत, नवंबर के पहले दिन सस्ता हुआ सिलेंडर
कहीं आसमान से बरसेगा पानी तो कहीं कहर बरपाएगी सफेद आफत, कैसा रहेगा नवंबर का आगाज
Weather
कहीं आसमान से बरसेगा पानी तो कहीं कहर बरपाएगी सफेद आफत, कैसा रहेगा नवंबर का आगाज