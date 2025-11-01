आंध्र प्रदेश के मंदिर में भगदड़ से 9 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत, जानें कैसे हुआ यह दिल दहला देने वाला हादसा

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा कस्बे में स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में शनिवार को भगदड़ मच गई, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. हादसा उस समय हुआ जब एकादशी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर में पहुंचे थे. भीड़ अचानक बढ़ने से अफरातफरी मच गई और लोग एक-दूसरे पर गिर पड़े. मौके पर चीख-पुकार मच गई और कई लोग दबकर घायल हो गए. प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया, लेकिन तब तक कई लोगों की जान जा चुकी थी.

एकादशी पर्व पर उमड़ी थी भारी भीड़

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से जारी बयान के मुताबिक, यह हादसा एकादशी उत्सव के दौरान हुआ जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक साथ मंदिर परिसर में दाखिल होने लगे. अधिक भीड़ के कारण निकास और प्रवेश मार्ग पर भारी दबाव बन गया, जिससे भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई. हादसे में कई लोगों को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया. कई परिवार अपने लापता सदस्यों की तलाश में अस्पतालों और मंदिर परिसर में भटकते रहे.

राहत कार्य में जुटा प्रशासन

हादसे के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू किया. राज्य के कृषि मंत्री के. अचननायडु भी घटना स्थल पर पहुंचे और मंदिर प्रशासन से स्थिति की जानकारी ली. मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया ताकि और किसी तरह की अफरातफरी न हो. घायलों के इलाज के लिए मेडिकल टीमें लगातार काम कर रही हैं. फिलहाल प्रशासन ने मृतकों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है और स्थानीय प्रशासन को राहत वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

मुख्यमंत्री ने जताया दुख, दिए जांच के आदेश

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई. उन्होंने कहा, “वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई भगदड़ बेहद दर्दनाक और दुखद है. इस घटना में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है.” मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने और राहत कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.