/स्कूल में सीढ़ियां उतरते वक्त गिरी 9 साल की छात्रा, इलाज के दौरान मौत, CCTV में कैद हुआ दर्दनाक हादसा

तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली 9 साल की बच्ची सीढ़ियों से अचानक नीचे गिर गई. सिर में गंभीर चोट लगने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. यह पूरी दर्दनाक घटना स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. घटना रंगा रेड्डी जिले के एक प्राइवेट स्कूल की है. मृत बच्ची की पहचान 9 वर्षीय वर्णिका के रूप में हुई है, जो चौथी कक्षा में पढ़ती थी. गुरुवार को स्कूल की छुट्टी या क्लास बदलने के दौरान वर्णिका सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी.
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, सीढ़ियां उतरते समय अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सिर के बल नीचे गिर पड़ी. गिरने के तुरंत बाद वह बेहोश हो गई. यह पूरी दर्दनाक घटना स्कूल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई.
फुटेज में दिख रहा है कि बच्ची सीढ़ियों से उतर रही थी और अचानक संतुलन खोकर नीचे गिर जाती है. आसपास मौजूद अन्य बच्चों ने तुरंत उसे संभालने की कोशिश की. एक बच्चे ने दौड़कर टीचर को आवाज लगाई. वीडियो में एक टीचर बच्ची के पास आकर उसके सिर और चोट की जांच करती हुई भी नजर आ रही है.
हादसे के बाद स्कूल स्टाफ बच्ची को तुरंत पास के एक निजी अस्पताल लेकर गया. डॉक्टरों के मुताबिक, सिर में अंदरूनी चोट बेहद गंभीर थी. शुक्रवार को इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया.
सर्कल इंस्पेक्टर के. सीताराम ने बताया कि शुरुआती सीसीटीवी फुटेज देखने से पता चलता है कि सीढ़ियां उतरते वक्त बच्ची का संतुलन बिगड़ा था. पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि क्या बच्ची को पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या थी, जिसके चलते उसे चक्कर आया या वह गिरी.
मासूम की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा है. परिजनों ने स्कूल मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि हादसे के तुरंत बाद उन्हें सही जानकारी नहीं दी गई. स्कूल ने सूचना देने में काफी देरी की, जिसके चलते बच्ची को सही समय पर बेहतर इलाज मिलने में रुकावट आई.
वहीं दूसरी तरफ, स्कूल प्रबंधन ने परिजनों के आरोपों को खारिज किया है. स्कूल का कहना है कि जब बच्ची को अचानक उल्टियां होने लगीं, तो स्टाफ ने बिना देर किए गाड़ी का इंतजाम किया और तुरंत नजदीकी प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की जा रही है.