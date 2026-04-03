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Hindi NewsदेशDNA: 900 में देते हैं 300 रुपये की शर्ट, कैसे यूनिफॉर्म को स्कूलों ने बना डाला कमाई का जरिया; समझें कैसे चलता है नेटवर्क

DNA: 900 में देते हैं 300 रुपये की शर्ट, कैसे यूनिफॉर्म को स्कूलों ने बना डाला कमाई का जरिया; समझें कैसे चलता है नेटवर्क

School Uniform Loot: भारत में स्कूल यूनिफॉर्म का बाजार 72 हजार करोड़ रुपए का है. जी हां 72 हजार करोड़ रुपए. आपकी हमारी तरह करोड़ों अभिभावकों की जेब से ये पैसा निकलता है. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 03, 2026, 11:25 PM IST
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DNA: 900 में देते हैं 300 रुपये की शर्ट, कैसे यूनिफॉर्म को स्कूलों ने बना डाला कमाई का जरिया; समझें कैसे चलता है नेटवर्क

School Uniforms: नवाचार यानी इनोवेशन की ये प्रतिभा बेहतर शिक्षा और अथक परिश्रम का परिणाम होती है. इसी शिक्षा को प्राइवेट स्कूलों ने लूट का तंत्र बना दिया है. ZEE NEWS इस लूट के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है.आम आदमी को लूटनेवाले इस तंत्र के खिलाफ हमारे अभियान का शुक्रवार को तीसरा दिन है. अब तक DNA में हमने महंगी किताब वाली लूट को डिकोड किया है. गुरुवार को हमने महंगी स्कूल यूनिफॉर्म का मुद्दा भी उठाया था और आपसे वादा किया था कि इस मुद्दे पर विस्तार से आपके साथ शुक्रवार को संवाद करेंगे. और इस नेक्सस को EXPOSE करेंगे.

...फिर भी खरीदनी पड़ती है न्यू यूनिफॉर्म

आचार्य चाणक्य ने कहा है कि शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है, जिससे मनुष्य हर कठिनाई को पार कर सकता है. शिक्षित मनुष्य हर कठिनाई को पार कर सकता है. लेकिन प्राइवेट स्कूलों के लूटतंत्र ने आज शिक्षा को ही सबसे बड़ी कठिनाई बना दिया है. हर साल अप्रैल के महीने में आप अपने बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म जरूर खरीदते होंगे. कई बार पुरानी यूनिफॉर्म सही होने पर भी नई यूनिफॉर्म खरीदनी पड़ती है. जानते हैं ऐसा क्यों हैं. क्योंकि यूनिफॉर्म बेचने के नाम पर भी प्राइवेट स्कूल मोटा मुनाफा कमाते हैं.

क्यों स्कूल करते हैं छोटे-छोटे बदलाव?

कभी आपने सोचा है कि हर एकेडमिक ईयर में स्कूल अपनी यूनिफॉर्म में छोटे-छोटे बदलाव क्यों कर देते हैं. कभी स्कूल के लोगों में बदलाव कर दिया जाता है. कभी यूनिफॉर्म के रंग या पैटर्न में छोटा सा बदलाव कर दिया जाता है. फिर सभी पैरेंट्स पर एक खास दुकान से यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव बनाया जाता है. इसके पीछे लालच का तंत्र है जिसके आसान शिकार पेरेंट्स होते हैं.

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हमने आपको बताया था, भारत में स्कूल यूनिफॉर्म का बाजार 72 हजार करोड़ रुपए का है. जी हां 72 हजार करोड़ रुपए. आपकी हमारी तरह करोड़ों अभिभावकों की जेब से ये पैसा निकलता है. इसलिए आज हमने इस लूट तंत्र के नेटवर्क की पड़ताल की. हमारे रिपोर्टर नोएडा में स्कूल यूनिफ़ॉर्म के रिटेलर के पास पहुंचे. आपकी-हमारी जेब काटने के लिए कैसा प्रपंच रचा गया है उसे ध्यान से समझिएगा.

पेरेंट्स पर बनाते हैं दबाव

 ज्यादातर स्कूल जानबूझकर नया सीजन शुरू होने से पहले यूनिफ़ॉर्म के डिज़ाइन या लोगों में एक छोटा सा बदलाव कर देते हैं और अपने वेंडर के ज़रिए कुछ समय में ही बनाकर बेचने को कहते हैं. ताकि उनकी बदल चुकी यूनिफ़ॉर्म की कोई जल्दी से कॉपी नहीं कर सके, लिहाज़ा पेरेंट्स को स्कूल से या स्कूल के वेंडर से यूनिफ़ॉर्म खरीदने का दबाव बनाते है, जिसका खामियाज़ा सीधे तौर पर पेरेंट्स और  उन  दुकानदारों और होता है जो सस्ती दर पर हर स्कूल की यूनिफ़ॉर्म रखते है.

स्कूलों ने खड़ा किया महंगाई का पहाड़

स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि एक शिक्षित और जागरूक समाज ही प्रगति कर सकता है. लेकिन समाज को जागरूक करने वाली शिक्षा की राह में प्राइवेट स्कूलों ने महंगाई का पहाड़ खड़ा कर दिया है. स्कूल कैसे छोटा सा बदलाव कर आपकी जेब से यूनिफॉर्म के नाम पर हजारों रुपए निकाल लेते हैं. औसतन एक बच्चे की यूनिफॉर्म पर एक परिवार हर साल दो हजार से 15 हजार रुपए तक खर्च करता है.अब आपको बताते हैं कि यूनिफॉर्म को लेकर नियम क्या हैं-

  • दिल्ली में 2023 के नियम के मुताबिक स्कूल 3 साल तक यूनिफॉर्म का डिजाइन नहीं बदल सकते हैं.

  • उत्तर प्रदेश में स्कूल 5 साल तक यूनिफॉर्म में बदलाव नहीं कर सकते हैं.

  • मध्य प्रदेश में 3 साल तक यूनिफॉर्म बदलने पर पाबंदी है.

  • CBSE का नियम कहता है कि स्कूल माता-पिता को किसी एक वेंडर या दुकान से यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते.

नियम हैं, लेकिन स्कूल मानते नहीं

ये नियम है. लेकिन क्या स्कूल इन नियमों को मानते हैं. जवाब है नहीं. और क्यों नहीं मानते हैं. क्योंकि यूनिफॉर्म उनके लिए मुनाफा कमाने का सबसे बड़ा रास्ता है. ये मुनाफा कितना बड़ा है इसे ऐसे समझिए. 100 रुपए की यूनिफॉर्म में स्कूल कई बार 60 रुपए तक का मुनाफा कमाते हैं. समझ रहे हैं 40 रुपए की यूनिफ़ॉर्म आपको 100 रुपए में बेची जाती है. इस लूटतंत्र के अर्थशास्त्र को समझने के लिए हमारे संवाददाता एक बड़ी यूनिफॉर्म फैक्ट्री में पहुंचे. वहां हमें क्या पता चला, वो भी जानिए.

300 की यूनिफॉर्म 900 रुपये में

300 रुपए की यूनिफॉर्म कहीं 900 रुपए में बेची जाती है और कहीं 2000 रुपए में बेची जाती है. इस लूटतंत्र की मार हम सभी पर पड़ती है. आप अपने घरों में..दफ्तर में..इसपर चर्चा भी करते होंगे. अपनी परेशानी साझा भी करते होंगे. लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं कर पाते. इसे मजबूरी समझकर हम इसे न्यू नॉर्मल मान लेते हैं.

बड़े स्कूलों में यूनिफॉर्म के नाम पर होनेवाली लूट की रकम भी बड़ी होती है. इस लूट में भी लड़के और लड़की का भेद होता है. लड़कियों की यूनिफॉर्म आमतौर पर लड़कों से महंगी होती है. यूनिफॉर्म सप्लाई करनेवाले एक बड़े ब्रांड ने हमें बताया कि प्री स्कूल में औसतन लड़के की यूनिफॉर्म 799 रुपए की होती है तो लड़कियों की यूनिफॉर्म 834 रुपए की होती है.

  • पहली से चौथी क्लास के लिए लड़कों की यूनिफॉर्म 909 रुपए की होती है. वहीं लड़कियों की यूनिफॉर्म 1006 रुपए की होती है.

  • 5वीं से 7वीं क्लास के लिए लड़कों की यूनिफॉर्म 1075 रुपए की तो लड़कियों की यूनिफॉर्म 1144 रुपए की होती है.

  • 8वीं से 10 क्लास के लिए लड़कों की यूनिफॉर्म 1144 रुपए की तो लड़कियों की यूनिफॉर्म 1248 रुपए की होती है.

  • यानी लड़कियों की यूनिफॉर्म लड़कों से औसतन 8 प्रतिशत महंगी होती है. और लड़कियों के माता पिता को हर साल औसतन 500 से 1000 रुपए तक ज्यादा खर्च करना पड़ता है.

स्कूलों को कट के नाम पर मिलती है रकम

हर यूनिफॉर्म खरीदने के लिए हम जो कीमत चुकाते हैं, उसमें से एक बड़ी रकम प्राइवेट स्कूलों को कट के नाम पर मिलती है. हम आपको इस कट सिस्टम का पूरा तंत्र समझाएंगे लेकिन पहले सुनिए प्राइवेट स्कूलों के लूट के शिकार आम लोग कैसे अपना दर्द बयान कर रहे हैं.

आचार्य चाणक्य ने कहा है कि विद्या ही मनुष्य का सच्चा धन है, जो हर परिस्थिति में साथ देती है. जीवन में गुणात्मक बदलाव लानेवाले शिक्षा जैसे सच्चे धन को पाने के लिए आम आदमी को हर कदम पर प्राइवेट स्कूलों की लूट का शिकार होना पड़ता है.

इंग्लैंड से हुई थी यूनिफॉर्म की शुरुआत

1222 में कैंटरबरी के आर्कबिशप ने चर्च से जुड़े स्कूलों में कप्पा क्लॉसा पहनने का आदेश दिया था, माना जाता है कि आधुनिक इतिहास में यहीं से स्कूली यूनिफॉर्म की शुरुआत हुई थी. 1552 में क्राइस्ट्स हॉस्पिटल स्कूल लंदन ने आधुनिक स्टाइल की यूनिफॉर्म के तौर पर ब्लू कोट पहनने का आदेश दिया था.

इसलिए इंग्लैंड को स्कूल यूनिफॉर्म का जन्मस्थान माना जाता है. इंग्लैंड में एक बच्चे की यूनिफॉर्म पर साल में करीब 9 हजार 800 रुपए का खर्च आता है. भारत में ये खर्च 15 हजार रुपए तक है. इसकी वजह है स्कूलों का कट सिस्टम. अब हम स्कूल यूनिफॉर्म में आम आदमी से लूट वाले तंत्र का जो कट सिस्टम है उसे समझते हैं. 

कैसे चलता है पूरा नेटवर्क

इस कट सिस्टम में पहले नंबर पर वो मैन्युफैक्चरर आते हैं जो यूनिफॉर्म बनाते हैं. ये स्कूलों से ऑर्डर और डिजाइन मिलने पर यूनिफॉर्म तैयार करते हैं. इनका मुनाफा करीब 10 प्रतिशत तक होता है.

दूसरे नंबर पर वो रिटेलर आते हैं जो यूनिफॉर्म बेचते हैं. रिटेलर भी आमतौर पर 10 प्रतिशत मुनाफा कमाते हैं

लेकिन यहीं स्कूल आपके-हमारे साथ शातिराना साजिश करते हैं. वो आम रिटेलर के बजाए स्कूल को कट देनेवाले रिटेलर से यूनिफॉर्म खरीदने को मजबूर करते हैं. ये रिटेलर एक यूनिफॉर्म पर 60 प्रतिशत तक मुनाफा कमाते हैं. इसमें से 10 से 20 प्रतिशत तक स्कूल को कट मिलता है.

स्कूलों ने ये पूरा सिस्टम इस तरह डिजाइन किया है कि पैरेंट्स को उन्हीं दुकानों से यूनिफॉर्म खरीदनी पड़ती है जो स्कूल तय करते हैं. कभी बैज या लोगो--तो कभी डिजाइन के नाम पर पैरेंट्स को खास दुकान से यूनिफॉर्म खरीदने पर मजबूर किया जाता है.

कहां दर्ज करा सकते हैं शिकायत

यूनिफॉर्म पर होनेवाली लूट को रोकने के लिए नियम है. लेकिन प्राइवेट स्कूलों को सरकार और CBSE के नियम का डर नहीं है. सोचिए जो सरकार से नहीं डरते वो आम अभिभावकों से क्या डरेंगे. आप संगठित होकर लूट के खिलाफ अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. इसके लिए जिला शिक्षा अधिकार, CBSE और कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

  • शिक्षा में संगठित लूट के खिलाफ हमारे अभियान और आम आदमी के आक्रोश का असर देशभर में दिख रहा है.

  • दिल्ली सरकार ने स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर नया आदेश जारी किया है. अब स्कूलों को 5 दुकानों की लिस्ट अभिभावकों को देनी होगी. पैरेंट्स को खुले बाजार से यूनिफॉर्म खरीदने की आजादी होगी.

  • राजस्थान और तेलंगाना सरकार ने भी कहा कि यूनिफॉर्म के नाम पर लूटनेवाले स्कूलों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी. प्रसिद्ध विद्वान बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि ज्ञान में निवेश सबसे अच्छा ब्याज देता है.

  • ये ब्याज रुपए पैसे के तौर पर नहीं एक व्यक्ति को अच्छे जीवन और देश को अच्छे नागरिक के तौर पर मिलता है. इसलिए जरूरी है कि शिक्षा को प्राइवेट स्कूलों के लूटतंत्र से मुक्त कराया जाए.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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