Delhi Election 2025: मेरे घर जैसे चुनाव आयोग आया है... दिल्ली में RBI से रिटायर बुजुर्ग क्यों गदगद हो गए?

Delhi Elections 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव में 5 फरवरी को होने वाली वोटिंग के लिए प्रचार का घमासान मचा है. चुनाव आयोग भी मुस्तैद है. 100% वोटिंग सुनिश्चित कराने के लिए आयोग हर रजिस्टर्ड मतदाता का वोट पड़वाने के लिए दिन रात एक किए हैं. इस सिलसिले में पोस्टल बैलेट से लेकर बुजुर्ग मतदाताओं को वोट फ्राम होम की सुविधआ दी जा रही है. ताजा मिसाल की बात करें तो रिजर्व बैक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड एक 92 साल के बुजुर्ग के घर चुनाव आयोग की टीम उनका वोट डलवाने के लिए पहुंची, तब वो गद गद नजर आए.

मानो चुनाव आयोग खुद घर आया हो...

यकीन मानिए 92 साल की उम्र में देश के एक जागरूक नागरिक का जज्बा देखकर आपका मन भी प्रसन्न हो जाएगा. ऐसे में जो लोग वोटिंग वाले दिन वोट डालने के बजाए कहीं छुट्टी मनाने और घूमने निकल जाते हैं, उन्हें इन बुजुर्ग से प्रेरणा लेते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए.

#WATCH | K.K. Khanna, a 92-year-old resident and voter of Janakpuri, who is a retired officer from Reserve Bank of India (RBI), speaks on the facility of home voting provided by ECI and appreciates it.

