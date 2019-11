मेघालय में 95 साल पुराना चर्च जला, 'दम घुटने' की वजह से 2 लोगों की मौत

शिलांग: मेघालय में रविवार को लगी आग में एक 95 साल पुराना गिरजाघर जलकर खाक हो गया. इस दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई. एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "क्वालापाटी क्षेत्र में तबाह चर्च के बगल में रहने वाले एक दंपति की 'दम घुटने' के कारण मौत हो गई." 1924 में बने इस गिरजाघर में आग सुबह 3.30 बजे लगी, जिसके बाद प्रार्थना के लिए बनी लकड़ी की संरचना पूरी तरह से जलकर खाक हो गई. आग की लपटों में आकर गिरजाघर से सटे घर क्षतिग्रस्त हो गए. आग और आपातकालीन सेवा पुलिस अधीक्षक, (प्रभारी) जुबी जी मोमिन ने आईएएनएस से कहा, "हमें अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. जांच जारी है और हम हर पहलू की जांच कर रहे हैं."

#Meghalaya woke up to the tragic news of the Church of God, Qualapatty being gutted in fire that also claimed lives this morning. The indigenous church is one of the oldest in the State. My prayers for the deceased and the Church of God family. pic.twitter.com/h18jYJrivR

— Conrad Sangma (@SangmaConrad) November 17, 2019