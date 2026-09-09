/गुजरात के गांधी नगर में दर्दनाक हादसा: भरभराकर गिरी निर्माणाधीन इमारत, कई मजदूर दबे; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

गुजरात के गांधी नगर इलाके में बुधवार को एक बड़ा हादसा सामने आया. यहां एक निर्माणाधीन इमारत अचानक भरभराकर गिर गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. बताया जा रहा है कि इमारत के मलबे में कई मजदूर दबे हो सकते हैं. घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गया. मलबे को हटाकर उसमें फंसे लोगों की तलाश की जा रही है. बचावकर्मी सावधानी से मलबा हटाने में जुटे हैं, ताकि अंदर दबे लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके.
इमारत गिरने की खबर फैलते ही आसपास के लोग भी घटनास्थल पर जमा हो गए. मौके पर राहत एवं बचाव का काम लगातार जारी है. फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि हादसे में कितने लोग दबे हैं और कितने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है. निर्माणाधीन इमारत के अचानक गिरने की वजह फिलहाल सामने नहीं आई है. प्रशासन की ओर से घटना की जांच की जा सकती है. बचाव अभियान पूरा होने के बाद ही हादसे में हुए नुकसान और हताहतों की स्थिति की पूरी जानकारी सामने आने की उम्मीद है.
Gujarat | A portion of an under-construction building collapsed in the Kudasan area of Gandhinagar. Fire department teams are currently engaged in rescue operations at the site. More details awaited: Rajesh Patel, Fire Office Gandhinagar
— ANI (@ANI) September 9, 2026
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