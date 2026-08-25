/आरक्षण खत्म करने की साजिश या चुनावी नैरेटिव? खरगे के ‘चोर दरवाजे’ वाले आरोप में कितना सच, कितना सियासी खेल?

DNA में विश्लेषण की शुरुआत आज हम एक महत्वपूर्ण सवाल से करेंगे. सवाल ये कि क्या देश से आरक्षण खत्म हो जाएगा? मौजूदा वक्त में इसका जवाब सिर्फ एक शब्द है- नहीं. ये जवाब कमोबेश हर किसी को पता है. खासकर राजनीतिक दलों के नेता भी अच्छी तरह जानते हैं कि आरक्षण खत्म करना लगभग असंभव है. फिर भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जैसे वरिष्ठ और अनुभवी नेता कह रहे हैं कि सरकार चोर दरवाजे से आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है. उन्होंने बाकायदा सरकारी नौकरियों में खाली पदों का आंकड़ा देकर ये दावा किया है कि मोदी सरकार धीरे-धीरे आरक्षण खत्म करने की फिराक में है.
2024 के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि अगर फिर से मोदी सरकार आई तो संविधान बदलकर आरक्षण की व्यवस्था को बदल दिया जाएगा और अब कांग्रेस कह रही है कि आरक्षण खत्म करने लिए केंद्र सरकार ने 'नौकरी की नीति' को हथियार बनाया है. कांग्रेस ने ये आरोप ऐसे वक्त में लगाया है, जब आरक्षण व्यवस्था में संशोधन की मांग करने वाली कुछ आवाजें उठ रही हैं. इसलिए अब हम कांग्रेस की फिक्र को डिकोड करेंगे और ये समझेंगे कि उसके दावों और आंकड़ों में कितनी हकीकत है.
देश में संविधान के शिल्पकार माने जाने वाले डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का मानना था, 'यदि आरक्षण का उपयोग केवल राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए किया गया तो यह सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचाएगा.' देश का दुर्भाग्य देखिए कि आज वही आरक्षण राजनीति के केंद्र में है. हाथ में संविधान लेकर राजनीति करने वाली कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्गों का आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है. इसके लिए उन्होंने 'चोर दरवाजा' शब्द का प्रयोग किया है.
2015 में केंद्र सरकार में 4 लाख 21 हजार पद खाली थे. 2024 तक ये संख्या बढ़कर 8 लाख 24 हजार हो गई. रेलवे, रक्षा विभाग और गृह मंत्रालय में लाखों पद खाली हैं. पीएसयू में स्थायी रोजगार घटाकर आरक्षित नौकरियां खत्म कर दी गई हैं. कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियां बढ़ी हैं. सरकारी पद खाली रखकर आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है. इस तरह बिना संविधान बदले ही सरकार आरक्षण खत्म कर रही है.
मल्लिकार्जुन खरगे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की नीति आंबेडकर के दिए संवैधानिक अधिकार छीनने वाली है. कांग्रेस अध्यक्ष ने जो ये गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्हें उनके वैचारिक साथी अपने-अपने शब्दों में आगे बढ़ा रहे हैं. हम आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेता किस तरह बैकडोर से आरक्षण खत्म करने का दावा कर रहे हैं. आरक्षण खत्म करने का आरोप कोई पहली बार नहीं लगा है. 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने ऐसे ही दावे किए थे. फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की पूरी प्रचार नीति 'आरक्षण और संविधान बचाओ' के इर्द-गिर्द ही केंद्रित थी.
तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था,'बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा दिया गया आरक्षण कोई छीन नहीं सकता. अगर खुद बाबासाहेब भी आज आ जाएं, तो वे भी आरक्षण को खत्म नहीं कर सकते. हमारी सरकार के रहते आरक्षण पर कभी आंच नहीं आएगी.' लेकिन इस बार आंकड़ों के साथ जो आरोप लगाए गए हैं, वो ज्यादा गंभीर हैं. क्योंकि ये सच है कि हर 5 में से एक सरकारी पद खाली है.
2014 में सौ में से ग्यारह स्वीकृत पद खाली थे जो आज बढ़कर 21 हो गए हैं.
केंद्र सरकार के 80 से अधिक मंत्रालयों और विभागों में 39 लाख से ज्यादा पद स्वीकृत हैं, जिनमें से करीब 31 लाख पदों पर ही कर्मचारी कार्य कर रहे हैं.
देश के सबसे बड़े कार्यालयों में से एक, राष्ट्रपति सचिवालय में 287 पद और प्रधानमंत्री कार्यालय में 126 पद रिक्त हैं.
ये भी सच है कि जहां खाली पदों को भरने में देरी हो रही है, वहीं सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट पर काम हो रहा है. सौ में से 49 कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर का काम कर रहे हैं.
इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि इस समय बड़ी तादाद में सरकारी पद खाली हैं. सरकार को चाहिए कि इन पदों पर भर्तियां करे, ताकि लोगों को रोजगार मिले और सरकारी काम भी सुचारु रूप से हो.
लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकारी पदों का खाली होना ही आरक्षण खत्म करने की साजिश हो सकता है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष ने भी माना है कि जब यूपीए की सरकार थी, तब भी 11 प्रतिशत सरकारी पद खाली थे. अब अगर कांग्रेस अध्यक्ष के मौजूदा तर्क को मानें, तो क्या ये कहा जा सकता है कि चोर दरवाजे से आरक्षण खत्म करने की साजिश यूपीए सरकार के दौरान ही शुरू हो गई थी? अब जो हम आपको बता रहे हैं, उसे ध्यान से पढ़िए.
2014 में जब यूपीए की सरकार गई थी, तब केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति के 57 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के 63 प्रतिशत और ओबीसी के 60 प्रतिशत पद खाली थे. तो क्या तब भी आरक्षित वर्गों को नुकसान पहुंचाने के लिए ही पद खाली रखे गए थे?
ये सवाल इसलिए बहुत गंभीर है, क्योंकि जिन्हें पता है कि देश से आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता, वे इस तरह के सवाल उठा रहे हैं. कम से कम मौजूदा वक्त में तो कोई राजनीतिक नेतृत्व इसे खत्म करने का साहस नहीं करेगा, क्योंकि ये सामाजिक और राजनीतिक, दोनों तौर पर जरूरी है. फिर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार आरक्षण को खत्म कर रही है. कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी क्या कह रही है, वो भी सुनना चाहिए. ये सच है कि सरकारी विभागों में पद खाली हैं, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि रोजगार की संख्या बढ़ी है.
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2017-18 में देश में साढ़े 47 करोड़ लोगों के पास रोजगार था, जो 2023-24 में बढ़कर 64 करोड़ से ज्यादा हो गया. सरकारी नौकरी में कम अवसर के बावजूद भी लोगों में रोजगार बढ़ा है. प्राइवेट सेक्टर में करीब 17 करोड़ नई नौकरियां जुड़ी हैं. मतलब युवाओं के रोजगार का मुख्य स्रोत अब प्राइवेट सेक्टर हो चुका है.
ये भी सच है कि इन 17 करोड़ में हर जाति और धर्म के लोग होंगे, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि सरकारी नौकरी को लोग सुरक्षित और सम्मान के प्रतीक के तौर पर देखते हैं और उससे ज्यादा एक बड़ी आबादी उसमें अपना आरक्षित अवसर देखती है और उसी आबादी को ध्यान में रखकर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार आरक्षण खत्म कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीबी. सावंत ने 1992 में कहा था कि 'आरक्षण का उद्देश्य केवल नौकरियों में हिस्सेदारी देना नहीं है, बल्कि शासन और प्रशासन में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना है.'
मतलब सामाजिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं, उन्हें जब तक बराबरी में लाकर खड़ा नहीं किया जाता, तब तक इस देश में आरक्षण की व्यवस्था रहेगी. चाहे कोई दल हो, कोई नेता हो, किसी की भी सरकार हो, कोई आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता है. क्योंकि आरक्षण का मकसद बरसों से समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों को विशेष अवसर देना है. ये अलग बात है कि इस आरक्षण का लाभ भी आरक्षित वर्गों के कुछ जाति विशेष के लोग ही उठा रहे हैं.
केंद्र सरकार की सूची में OBC की 2600 से ज्यादा जातियां हैं. रोहिणी आयोग की रिपोर्ट बताती है कि OBC आरक्षण का 97 फीसदी फायदा यादव, कुर्मी, जाट, सैनी, थेवर और वोक्कालिंगा जैसी प्रभावशाली जातियों के लोगों को मिलता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि OBC में शामिल 37 प्रतिशत जातियां यानी 983 जातियों को आज तक आरक्षण का कोई लाभ ही नहीं मिला. ये 2023 की रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में दर्ज है. OBC की 994 उपजातियों की सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी ढाई प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा है.
जितना जरूरी आरक्षण है, उतना ही जरूरी ये भी है कि आरक्षण का फायदा हर किसी को मिले. विशेषकर समाज की उन जातियों को, जिन्हें आज तक आरक्षण का उचित लाभ नहीं मिला. जो आरक्षण के बारे में सिर्फ सुनते हैं, आजादी के 79 साल बाद भी आरक्षण को अपने उत्थान की सीढ़ी नहीं बना पाए हैं. कुछ मुट्ठीभर लोगों के बीच आरक्षण का लाभ सीमित होकर रह गया है. ये आरक्षण के सामाजिक न्याय की भावना के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है.
देश की कमोबेश हर सियासी पार्टी के बीच आरक्षण का पैरोकार बनने की प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन कोई भी ऐसा मैकेनिज्म बनाने का पैरोकार नहीं मिलेगा, जो समाज की हर कमजोर जाति को आरक्षण के समान अवसर की पैरवी करे. जो ऐसा मैकेनिज्म तैयार करे कि चाहे वो दलित हों, चाहे वो आदिवासी हों या फिर OBC हों, उन वर्गों की हर जाति को, हर परिवार को एक पार आरक्षण का फायदा मिले और वो समाज के बराबर में आकर खड़े हो सकें, लेकिन जब मकसद आरक्षण के जरिए राजनीति को साधना हो, तो आरक्षण के समान अवसर पर बात करने की बजाय आरक्षण खत्म करने वाला नैरेटिव तैयार किया जाता है.
लेकिन सवाल ये है कि नेताओं को आरक्षण की याद चुनाव के समय ही क्यों आती है? जब-जब चुनाव आता है तब-तब कुछ राजनीतिक दलों के लिए आरक्षण खतरे में क्यों पड़ जाता है? अगले साल यानी 2027 में उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों में चुनाव होने हैं. यूपी में तो फरवरी-मार्च में ही चुनाव होने हैं, फिर अचानक कांग्रेस के अध्यक्ष को अगस्त में सरकारी पदों के खाली रहने और रिक्तता के जरिए आरक्षण खत्म करने की साजिश का पता क्यों चला? मित्रो, उन्हें इसका पता इसलिए चला क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में आरक्षण और संविधान का सीधा फायदा वो देख चुके हैं.
2024 के लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन 'संविधान और आरक्षण बचाओ' नैरेटिव के साथ चुनावी मैदान में उतरा था और इसका उसे लाभ हुआ.
देश में दलित और आदिवासियों के लिए 131 सीटें आरक्षित हैं. 2019 के चुनाव में कांग्रेस को इनमें से सिर्फ 10 सीटें मिली थीं, जबकि 2024 में कांग्रेस का यह आंकड़ा तीन गुना से अधिक बढ़कर 32 सीटें हो गया.
अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर कांग्रेस का वोट शेयर 2019 के पौने 17 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में करीब 21 प्रतिशत हो गया.
यूपी की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 17 लोकसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन केवल 8 सीटें ही जीत सका, जबकि कांग्रेस-समाजवादी पार्टी गठबंधन को 9 सीटें मिलीं.
जो 2024 में हुआ था, कांग्रेस और उसके साथी दल 2027 में वही प्रयोग दोहराना चाहते हैं. यही कारण है कि मल्लिकार्जुन खरगे जैसे वरिष्ठ नेता सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर सीधा सवाल उठाने की बजाय उसे आरक्षण से जोड़ रहे हैं. अगर सभी सरकारी पदों की बात होगी, उन पर भर्ती होगी तो सबका फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस और उसके नेता आरक्षण खत्म करने का गंभीर आरोप लगाकर गैर-सवर्ण वोट बैंक को अपने हिस्से में करने की कोशिश में हैं.
पिछले कुछ सालों से हमारे देश में यही ट्रेंड देखा जा रहा है. जब धर्म के नाम पर राजनीति होती है तो इस्लाम खतरे में आ जाता है और जब जाति के नाम पर राजनीति करनी होती है तो आरक्षण खतरे में आ जाता है.
मित्रो, समाजशास्त्री एमएन श्रीनिवास का मानना था कि 'आरक्षण, जो कि असमानता को खत्म करने का जरिया था, राजनीतिक स्वार्थों के कारण कभी-कभी जातियों के बीच की खाई को और गहरा कर देता है.' ये खाई इसलिए भी अधिक चौड़ी होती जा रही है, क्योंकि सियासी दलों के फोकस में सिर्फ आरक्षित वर्ग है. सामान्य वर्ग के बच्चों को खुद मान लिया जाता है कि वे सक्षम हैं. इसलिए उनकी चर्चा नहीं होती.
ये सच है कि एक वक्त में देश की एक बड़ी आबादी के साथ भेदभाव हुआ. यही कारण है कि दलित, आदिवासी या OBC को बड़े स्तर पर आरक्षण दिया गया और इस फैसले का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सवाल है कि सामान्य वर्ग के बच्चे सरकार और राजनीतिक दलों के लिए अछूत कब तक बने रहेंगे और क्यों रहेंगे?
आरक्षण देश के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ विषय है. आरक्षण जारी रखने को लेकर जितने तर्क आरक्षण समर्थकों के पास हैं, उतने ही तर्क आरक्षण खत्म करने की मांग करने वालों के पास भी हैं. पिछले कुछ दशकों से सामान्य वर्ग के बच्चों के बारे में सार्वजनिक रूप से बात करना भी सियासी पार्टियों के लिए अपराध का विषय हो गया है. हर सियासी पार्टी अपना-अपना नफा-नुकसान देखकर आरक्षित वर्गों की बात तो कर रही है, लेकिन सामान्य वर्ग के बच्चों की बात नहीं कर रही है. क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि जनरल कैटेगरी का वोट बैंक तुलनात्मक रूप से कम है, इसलिए?
अगर सियासी पार्टियों के नेता वोट के लिए इसी तरह सेलेक्टिव संवेदना रखेंगे, तो समाज के एक विशेष वर्ग में भारी असंतोष बढ़ेगा और देश की करीब एक चौथाई आबादी में असंतोष होना देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है.
हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि जिन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा है, उसमें कोई कटौती हो. बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन जनरल कैटेगरी के बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए, जो सामान्य परिवार के हैं. सरकार या कोई भी सियासी पार्टी SC, ST और OBC के लिए कुछ भी करे, लेकिन सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ अछूत की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन वोट के जोड़-घटाव में PhD करने वाले नेताओं का फोकस क्लियर है. वो बहुसंख्यक सेंटीमेंट के जरिए अपना सियासी हित साधने में जुटे हैं. जिस वक्त खरगे साहब आरक्षण समाप्त करने की साजिश का आरोप लगाकर एक बड़ी आबादी के मन को शंकाओं से भर रहे हैं, उसी वक्त एक और आंकड़ा आया है देश में. हम आपको उस आंकड़े के बारे में बता रहे हैं. बहुत ध्यान से सुनिएगा.
नीति आयोग ने 'रीइमेजिनिंग स्किल्स फॉर विकसित भारत@2047' के नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 15 से 29 वर्ष की आयु के लगभग 8 करोड़ 70 लाख युवा न तो पढ़ाई कर रहे हैं, न कोई नौकरी कर रहे हैं और न ही किसी प्रकार की ट्रेनिंग ले रहे हैं. एक हजार में से सिर्फ 82 या 83 कॉलेज ग्रेजुएट्स ही अपनी डिग्री के अनुरूप रोजगार पा रहे हैं. कॉलेज में पढ़ने वाले 100 में से 80 छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण की कमी का सामना करना पड़ता है. महंगी ट्रेनिंग युवाओं के कौशल विकास में एक बड़ी बाधा है. देश की हर 100 कामकाजी महिलाओं में से केवल 3 महिलाओं के पास ही सुरक्षित और पक्की नौकरी है. 71 महिलाएं ऐसी नौकरियों में लगी हैं, जो पूरी तरह अस्थायी हैं, जहां न तो काम के घंटे तय हैं और न ही भविष्य की कोई सुरक्षा है.
कायदे से बात इस पर होनी चाहिए. देश में मुद्दा ये बनना चाहिए. इस पर सरकार और विपक्ष में सीधे सवाल और जवाब होना चाहिए, लेकिन इस पर चर्चा करने की बजाय आरक्षण की बात कर रहे हैं. देश के नेता आरक्षण जैसे संवेदनशील विषयों पर सेलेक्टिव सोच के साथ बात कर रहे हैं. बात जाति जनगणना की कर रहे हैं.
लोकनायक जयप्रकाश नारायण का मानना था कि 'राजनीति ने जाति का अंत करने के बजाय, उसे चुनाव जीतने और सत्ता हथियाने का सबसे आसान और प्रभावी शॉर्टकट बना दिया है.' यही कारण है कि 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की उल्टी गिनती शुरू होने से पहले न सिर्फ आरक्षण की वैचारिक आग धधक रही है, बल्कि जातीय जनगणना का पन्ना भी पलटा गया है.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संयुक्त पत्र लिखा है. इस पत्र में जातीय जनगणना के मौजूदा तरीके पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं. मौजूदा प्रश्नावली को तुरंत रद्द करने की मांग की गई है. हुआ ये है कि सरकार ने फॉर्म में लोगों से सीधे अपनी जाति का नाम लिखने को कहा है.
कांग्रेस का कहना है कि यदि लोग अलग-अलग नाम दर्ज कराएंगे, तो वास्तविक डेटा बिखर जाएगा और यह जनगणना 2011 की तरह अनुपयोगी साबित हो सकती है. क्योंकि एक ही जाति को अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है.
राहुल गांधी और खरगे ने आरोप लगाया कि जनगणना फॉर्म में 'पिछड़ा वर्ग' शब्द तक शामिल नहीं है. ऐसे में देश की एक बहुत बड़ी आबादी यानी OBC की सही और वास्तविक संख्या का सटीक आकलन करना असंभव हो जाएगा.
जिस तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जानजाति के लिए अलग-अलग जातियां चुनने का 'ड्रॉप-डाउन लिस्ट' विकल्प होता है, उसी तरह OBC के लिए भी हो.
कांग्रेस ने बाकायदा उदाहरण देकर कहा है कि जिस तरह बिहार और तेलंगाना में अलग-अलग जातियों की गणना हुई, केंद्र सरकार उसी तरह का फॉर्म जारी करके जातियों के आंकड़े जुटाए. कांग्रेस का आरोप है कि OBC के साथ धोखा किया जा रहा है.
6 दिन पहले राहुल गांधी ने भी जनगणना फॉर्म से OBC कॉलम गायब होने पर सवाल उठाए थे. कांग्रेस OBC को लेकर इसलिए आक्रामक है, क्योंकि OBC देश का सबसे बड़ा और निर्णायक 'वोट बैंक' है. उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में OBC आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है. यूपी में चुनाव है, इसलिए कांग्रेस अधिक आक्रामक दिख रही है. सरकार को भी इसका अंदाजा है. इसलिए बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है.
इसमें रत्तीभर भी शक नहीं है कि जातीय जनगणना हो या आरक्षण का मुद्दा हो, फोकस इसलिए है, क्योंकि ये बड़े वोट बैंक के सेंटीमेंट से जुड़ा है. चाहे कांग्रेस के नेता हों या बीजेपी के, वो ये भूल रहे हैं कि पंडित नेहरू ने क्या कहा था. उनका मानना था कि 'जब राजनीति योग्यता, विचारों और आर्थिक नीतियों के बजाय जाति के आधार पर होने लगती है, तो समाज का बौद्धिक और आर्थिक विकास रुक जाता है.'
लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा ही हो रहा है. जिम्मेदार नेताओं को इससे बचना चाहिए. अगर वो इसी तरह जातियों में बांटने की सियासत करेंगे, तो देश के लिए अच्छा नहीं होगा. वो चाहे दलित हों, आदिवासी हों, OBC हों या सामान्य वर्ग हो. ये देश सबका है और यही तो हम रोज आपसे कहते हैं. ये देश सबका है. ये देश हर जाति, हर धर्म का है. हम सबका DNA एक है. आज हम सभी नेताओं से, राजनीतिक दलों से और समाज के सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि वो इस मंत्र को आजमाएं भी, अपनाएं भी.