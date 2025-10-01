न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान, वीडियो से मच सनसनी

New York News: कभी-कभी कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसे पढ़कर या देखकर लोग चौंक जाते हैं. न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स से भी ऐसा मामला आया है. यहां पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनी है जहां पर काफी संख्या में लोग रहते हैं. इस इलाके में उस समय अफरा-तफरी फैल गई जब मिशेल हाउसेस कॉम्प्लेक्स में 207 अलेक्जेंडर एवेन्यू स्थित एक इमारत का एक कोना अचानक ढह गया, जैसे ही ये गिरा इलाके में धूल और मलबा फैल गया, चारों तरफ धुंध छा गई, इसका वीडियो भी सामने आया है.

हो रही है जांच

इसे लेकर अधिकारियों का कहना है कि यहां न्यूयॉर्क के पुराने अपार्टमेंट ब्लॉकों में कभी कचरा जलाने के लिए ज्वलंतकारी पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता था, कहीं उसी का तो प्रभाव बिल्डिंग पर नहीं पड़ा, जांचकर्ता ये भी जांच कर रहे हैं कि क्या किसी गैस विस्फोट के कारण यह ढांचा ढह गया या फिर ढांचे की डिजाइन में कोई गड़बड़ी थी या फिर बिल्डिंग को बने हुए ज्यादा टाइम हो गया है.

वायरल हुआ वीडियो

सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि एक कोना मलबे में तब्दील हो रहा है. जो छत से लेकर जमीन तक फैला हुआ है, इमारत ढहने के कुछ ही पल बाद, ब्लॉक में धूल का एक घना बादल छा गया. जिसे देखते हुए वहां ये स्थानीय निवासी भाग गए, वहीं पुलिस ने बताया कि उन्हें इस घटना के बाद से लगातार फोन आने लगे.

क्या बोले न्यूयॉर्क के मेयर

जबकि न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने निवासियों से घटनास्थल से दूर रहने का आग्रह किया और X (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किया, न्यूयॉर्कवासियों, मुझे ब्रोंक्स के मॉट हेवन इलाके में हुई आपातकालीन स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है. कृपया अपनी सुरक्षा के लिए उस इलाके में जाने से बचें. इस घटना के बाद पुलिस अधिकारियों, भवन निरीक्षकों और कॉन एडिसन यूटिलिटी टीमों सहित आपातकालीन दलों ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर दी, ताकि लोग इस जगह पर जानें से बचें.