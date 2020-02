US राष्ट्रपति के दौरे से पहले, विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया मोदी-ट्रंप दोस्ती का यह वीडियो

नई दिल्ली: अमेरिकी (US) राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के भारत दौरे से पहले विदेश मंत्रालय (MEA) ने मोदी-ट्रंप दोस्ती का एक वीडियो ट्वीट किया है. वीडियो में दावा किया गया है कि ट्रंप के भारत दौरे में भारत-अमेरिका सबंध नई ऊचाइयों को छुएंगे.

वीडियो में बताया गया है कि 2017 के बाद डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के बीच 7 बार मुलाकात हो चुकी है. वीडियो में ट्रंप के दौरे का ब्योरा दिया गया है. अपने दौरे के दौरान ट्रंप जिन तीन शहरों - अमदाबाद, आगरा, दिल्ली- में जाएंगे वहां के सभी कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो में दी गई है.

The stage is set!

President @realDonaldTrump along with @FLOTUS is arriving in India tomorrow.

PM @narendramodi and President @realDonaldTrump, as the leaders of the two largest democracies in the world, take our bilateral relationship to new heights. pic.twitter.com/kgElY91z4u

— Raveesh Kumar (@MEAIndia) February 23, 2020