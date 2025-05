Indigo फ्लाइट में एयर होस्टेस से छेड़छाड़; नशे में धुत यात्री ने की गंदी हरकत

Delhi Shirdi Flight: एक बार फिर फ्लाइट में सफर कर रहे यात्री की शर्मनाक हरकत सामने आई है. बता दें कि दिल्ली-शिरडी इंडिगो फ्लाइट में नशे में धुत यात्री ने एयर होस्टेस से छेड़छाड़ की. जिसके बाद इंडिगो फ्लाइट के शिरडी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आरोपी को पकड़ लिया गया. रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट के टॉयलेट के पास एयर होस्टेस को गलत तरीके से छुआ.

दर्ज हुआ मामला

मामले को लेकर एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस हरकत से आहत होकर एयर होस्टेस ने अपने क्रू मैनेजर को इसकी जानकारी दी. जिसके बाद उन्होंने फ्लाइट के शिरडी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सुरक्षाकर्मियों को इसकी जानकारी दी. जिसके बाद यात्री को हिरासत में ले लिया गया है. उसे राहाता पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया. जब यात्री की जांच की गई तो पुष्टि हुई है कि उसने शराब पी रखी थी.

IndiGo press statement: We are aware of an incident on flight 6E 6404 from Delhi to Shirdi on May 2, 2025 where a customer behaved inappropriately towards cabin crew. Our crew followed standard procedures, and the customer was declared unruly. Upon landing, the customer was… pic.twitter.com/NvJThHjC0r

