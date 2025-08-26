पापा की परी से नहीं संभली स्कूटी, सड़क नहीं समंदर में लगाया ब्रेक, वीडियो देखकर फटी रह जाएंगी आंखें

Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ न कुछ ऐसा वायरल होता रहता है जो सुर्खियां बटोरता है. गोवा में एक विदेशी महिला स्कूटी चलाने की कोशिश करती है और बीच पर चलाने की वजह से वो स्कूटी सहित पानी में गिर जाती है. इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है.
Trending News: दुनिया भर में ऐसे कई लोग होते हैं जो अपनी हरकतों की वजह से चर्चाओं में आ जाते हैं, इन दिनों एक वीडियो चर्चाओं में बना है, एक महिला चर्चाओं में बनी है, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. गोवा में एक विदेशी महिला स्कूटी चलाने की कोशिश करती है और बीच पर चलाने की वजह से वो स्कूटी सहित पानी में गिर जाती है, रेत की वजह स उस महिला का बैलेंस नहीं बन पाता है.
वीडियो में ये भी दिख रहा है कि महिला ने हेलमेट नहीं पहना था. ये तो संजोग अच्छा था कि वो रेत पर गिरने के बजाय पानी में गिरी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था.
यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया
वीडियो में दिखता है कि महिला बीच पर एक्टिवा स्टार्ट करती है और आगे बढ़ाती है लेकिन रेत पर बैलेंस नहीं बना पाती और स्कूटर लड़खड़ाने लगता है. गाड़ी रोकने की बजाय वह सीधा समंदर की लहरों की ओर चला देती है, कुछ ही सेकंड में एक्टिवा पानी में घुस जाती है और वह खुद भी भीग जाती है. सोशल मीडिया यूजर्स ने इस क्लिप पर मजेदार कमेंट्स किए, किसी ने लिखा, “Activa Jet Ski”, तो किसी ने मजाक में कहा, “Fast and Furious: Goa Edition” वहीं कुछ लोगों ने याद दिलाया कि बीच पर गाड़ियां चलाना मना है, क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है.
इसके अलावा एक अन्य यूजर्स ने लिखा कि अगर ये दृश्य किसी और देश में होता और ऐसा करने वाला व्यक्ति भारतीय होता, तो भारतीय अपनी 14वीं पीढ़ी की ओर से इस कृत्य के लिए माफ़ी मांगते हुए वीडियो बनाते. जबकि एक ने मजेदार कमेंट करते हुए लिखा कि दुनिया के हर हिस्से में पापा की परी. जबकि एक कमेंट में लिखा गया कि जब कोई घरेलू पर्यटक ऐसा करता है, तो इसे उपद्रव मचाना कहा जाता है. नागरिक भावना पर सवाल उठाया जाता है, लेकिन जब कोई अंतरराष्ट्रीय पर्यटक ऐसा करता है, तो यह "हल्के-फुल्के पल" होते हैं. इसके अलावा कई अन्य यूजर्स ने भी इस पर कमेंट किया.
