Maharashtra Crime: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार

सोशल मीडिया पर खुद को 'रील स्टार' बताने वाले युवक शैलेश रामुगड़े का एक बड़ा कारनामा सामने आया है. आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बड़ी कंपनियों में काम करने वाली उच्च शिक्षित युवतियों से पहले दोस्ती करता था और फिर उनको प्रेम जाल में फंसाकर किसी न किसी बहाने उनसे पैसे और गहने ऐंठता था. विष्णुनगर पुलिस ने आरोपी के पास से 37 लाख रुपए की कीमत के गहने, लगभग 1 करोड़ रुपए की बीएमडब्ल्यू और चार आईफोन जब्त किए हैं.

इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डोंबिवली के एक हाई प्रोफाइल परिवार की युवती के महंगे गहने अचानक गायब हो गए. पूछताछ में युवती ने बताया कि उसने ये गहने अपने प्रेमी शैलेश रामुगड़े को दिए थे. परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. शैलेश पर एक मशहूर रील स्टार और दो वेब सीरीज में काम कर चुके अभिनेता बनकर कई युवतियों से ठगी करने का आरोप है.

पहले भी दो महिलाओं से ठगी के मामले दर्ज

इससे पहले ठाणे के कपूरबावड़ी पुलिस स्टेशन में शैलेश खिलाफ दो महिलाओं से ठगी के मामले दर्ज हैं. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राम चोपड़े और पुलिस निरीक्षक गहिनीनाथ सरजेराव गमे को जांच के दौरान पता चला कि शैलेश ने डोंबिवली में कई युवतियों को इसी तरह ठगा है. उसे ठाणे के हीरानंदानी स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया. उसके पास से गहने, एक बीएमडब्ल्यू कार और आईफोन बरामद किए गए.

इंस्टाग्राम के जरिए युवतियों से करता था संपर्क

पुलिस ने बताया कि शैलेश इंस्टाग्राम के जरिए युवतियों से संपर्क करता था, प्यार का नाटक करता और बहाने बनाकर पैसे और गहने लेता और फिर उन्हें छोड़ देता. ठगी के शिकारों में उच्च शिक्षित और आईटी क्षेत्र में कार्यरत उच्च पदस्थ युवतियां शामिल हैं. सहायक पुलिस आयुक्त सुहास हेमाडे ने बताया कि इस मामले में और भी शिकायतें मिलने की संभावना है. फिलहाल, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. पुलिस का मानना है कि पूछताछ में उसकी ठगी का शिकार हुईं, कुछ और युवतियों के भी नाम सामने आ सकते हैं.

