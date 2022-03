100 रुपये के चक्कर में शख्स ने की दोस्त की हत्या, नशे में पैसे को लेकर हुई थी बहस

मुंबईः मुंबई के गिरगांव में 35 वर्षीय एक व्यक्ति की उसके सहयोगी ने महज चंद रुपयों के लिए हत्या कर दी. मृतक ने आरोपी को 100 रुपये देने थे. इस बात को लेकर दोनों में इतनी बहस बढ़ी कि आरोपी ने सहयोगी की सीमेंट की ईंट से हमला करके, हत्या कर दी. वारदात वीपी रोड पुलिस थाने में घटित हुई है. पुलिस ने यह जानकारी दी.

राजस्थान का रहने वाला है मृतक

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मूलरूप से राजस्थान के रहने वाले अर्जुन यशवंत सिंह सरहर इलाके में छोटा-मोटा काम करता था. उसने अपने सहयोगी मनोज मराजकोले (36) से 100 रुपये उधार लिये थे.

उधार की रकम को लेकर हुआ झगड़ा

वीपी रोड पुलिस थाने के अधिकारी ने कहा कि रात दोनों शराब के नशे में थे. इस बीच दोनों में उधार की रकम को लेकर झगड़ा हुआ. सरहर जब माधव भवन परिसर के पास सोने के लिए गया, तो मराजकोले ने तड़के सुबह उसके सिर को सीमेंट की ईंट से कुचल दिया.

कुछ ही घंटे में आरोपी गिरफ्तार

वारदात को अंजाम देने के बाद मराजकोले मौके से भाग गया, लेकिन उसे कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उसे मंगलवार तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

पिछले दिनों हुई थी हत्या की 2 वारदात

वहीं, पिछले दिनों मुंबई में मर्डर की 2 वारदातों से शहर में हड़कंप मच गया था. अन्टॉप हिल और कालाचौकी पुलिस थाने इलाके में मर्डर की 2 वारदात हुई. कालाचौकी में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या की. वहीं, अन्टॉप हिल में हत्या के बाद शव को जलाने की कोशिश की गई.

