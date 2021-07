Delhi rain effect: राजधानी के Hauz Khas में सड़क पर बना सिंकहोल, Viral हो गईं तस्वीरें

नई दिल्ली: राजधानी के हौज खास (Hauz Khas) इलाके में शनिवार को एक बड़ा सिंकहोल देखा गया. जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया.सुबह दस बजे करीब ये हादसा हुआ, हालांकि इस घटनाक्रम के दौरान कोई घायल नहीं हुआ.

मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कहा कि राहत की बात ये कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. खबर मिलते ही फौरन मौके पर कर्मचारियों ने मोर्चा संभाला और खुदाई का काम शुरू किया.

A massive sinkhole spotted near Hauz Khas in Delhi.

It was brought to notice btw 9:30-10 am. We barricaded the area&informed the traffic dept. It's not confirmed but the cause can be a cracked sewer line connected to Delhi Jal Board. No one was injured: UB Singh, Asst engineer pic.twitter.com/EwUBbrTdEv

