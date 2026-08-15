/एक मुस्लिम देशभक्त नहीं हो सकता बल्कि... फिर चर्चा में आए Does God Exist वाले मुफ्ती शमाइल

'Does God Exist' नाम से हुई एक बड़ी डिबेट के बाद चर्चा में आने वाले मुफ्ती शमाइल कासमी ने 'देशभक्ति' को लेकर नया विवाद खड़ा कर दिया है. स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया, जिसमें मुफ्ती शमाइल ने दावा किया कि एक मुस्लिम 'देशभक्त' नहीं हो सकता, बल्कि वो 'देश प्रेमी' हो सकता है. साथ ही उन्होंने किसी मुस्लिम के जरिए खुद को 'देशभक्त' कहना शरीयत के खिलाफ करार दिया है.
मुफ्ती शमाइल कामसी कहते हैं,'15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर अकसर आपने यह देखा होगा कि बहुत से मुसलमान ये कहते हैं कि हम देशभक्त हैं या देशभक्ति करते हैं.' मौलाना ने आगे कहा,'आपको मालूम होना चाहिए कि भक्त और भक्ति संस्कृत के शब्द हैं. जिसका एक मतलब होता है इबादत करना और पूजा करना. साथ ही इस शब्द का एक क्लियर धार्मिक बैकग्राउंड है.'
मुफ्ती ने आगे कहा,'एक मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है. लिहाजा अगली मरतबा, जब भी आपको शरीयत के दायरे में रहकर अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करना हो तो, उस वक्त देशभक्ति की बजाए, देश प्रेमी शब्द का इस्तेमाल करें. क्योंकि एक मुसलमान देश प्रेमी तो हो सकता है लेकिन वो देश भक्त नहीं हो सकता.' उन्होंने कहा कि हर किसी को अपने मुल्क से मोहब्बत होती है.
देखिए VIDEO
बता दें कि 20 दिसंबर 2025 को 'कॉन्स्टिट्यूशन क्लब' दिल्ली में, एक डिबेट आयोजित हुई थी. जिसका नाम 'Does God Exist' था. इस डिबेट में ईश्वर के अस्तित्व को लेकर चर्चा हुई थी. इस डिबेट के मुख्यवक्ता प्रसिद्ध गीतकार और लेखक जावेद अख्तर (नास्तिक पक्ष) और इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती शमाइल नदवी (आस्तिक पक्ष) आमने-सामने थे. यह डिबेट उस समय काफी सुर्खियों में रही थी और सोशल मीडिया पर उसके कई वीडियो वायरल भी हुए थे.
मुफ्ती शमाइल का पूरा नाम शमाइल अहमद अब्दुल्लाह नदवी है. वो एक युवा और मशहूर भारतीय इस्लामिक विद्वानों में शुमार किए जाते हैं. एक जानकारी के मुताबिक उनका जन्म पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ था. इसके बाद उन्होंने लखनऊ के प्रसिद्ध इस्लामिक संस्थान दारुल उलूम नदवतुल उलेमा से 2017 में 'आलिम' की पढ़ाई की और वहीं से इस्लामिक न्यायशास्त्र (Islamic Jurisprudence) में 'मुफ्ती' (Ifta) की उपाधि प्राप्त की. इसके अलावा बचपन में ही उन्होंने कुरान हिफ्ज (जबानी याद कर लेना) कर लिया था.