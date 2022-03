इस कपल को हल्के में मत लेना, 18 लाख का था इनाम; जानिए कारनामे

नई दिल्ली: महाराष्ट्र में गढ़चिरौली पुलिस के सामने 18 रुपये तक के इनामी नक्सली दंपत्ति ने आत्मसमर्पण कर दिया है. यहां एटापल्ली तहसील के गदेरी निवासी दीपक उर्फ ​​मुंशी रामसू इष्टम (34) और पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के हिड़वाड़ा के रहने वाले उसकी पत्नी शंबट्टी नेवारू आलम (25) ने हाल ही में गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल के सामने आत्मसमर्पण किया था. उन्होंने बताया कि दंपति के सिर पर 18 लाख रुपये तक का इनाम था.

एजेंसी की खबर के अनुसार, अधिकारी ने बताया कि दीपक डिवीजनल कमेटी के सदस्य और प्लाटून नंबर 21 के कमांडर के तौर पर काम कर रहा था, जबकि शंबट्टी उसकी प्लाटून का सदस्य थी.

पुलिस के मुताबिक, दीपक तीन हत्याओं, आठ मुठभेड़ों और दो आगजनी में शामिल था. उसने छह घात लगाकर हमला भी किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में 31 पुलिसकर्मी मारे गए थे. इसी तरह शंबट्टी सुरक्षा बलों के साथ दो मुठभेड़ों में शामिल थी.

उन्होंने कहा कि दीपक 6 लाख रुपये प्राप्त करने के हकदार है जबकि उनकी पत्नी को 2.5 लाख रुपये. इसके अलावा दंपति को पुनर्वास के लिए 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी.

Maharashtra | A Naxal couple carrying a bounty of Rs 18 lakhs on their heads surrendered before the police

Two Naxalites named Deepak Ishtam & Shambatti Alam have surrendered. Both had a total reward of Rs 18 lakh: Ankit Goyal, SP Gadchiroli pic.twitter.com/aeiy9xh4jM

— ANI (@ANI) March 16, 2022